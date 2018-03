Se det for deg. Du spenner på deg skia og rusler opp til toppen. Får med deg utsikten over enten by eller fjell, før du klikker skia i slalåmmodus og suser ned.

– Det deilige med randonee-ski er at du opplever en fantastisk frihet. Du slipper kø i alpinanlegget og kan bevege deg hvor som helst utenom skiløypene, sier Christin Oldebråten, entusiastisk. Hun holder kurs i randonee og blogger for Turjenter.no.

Med randonee-skiene kan du gå opp som på vanlig fjellski, og du kan stå ned som på vanlig slalåm.

– Det høres avansert ut, og man ser kanskje for seg spreke folk som beveger seg raskt ned i bratte fjell. Mange forbinder det også med høy risiko og stor vanskelighetsgrad, men det er det ikke, forklarer hun.

Du kan gå rett fra langrennsski til randonee – du må ikke «innom» fjellski først.

– Rando-ski er superenkelt, klarer du langrenn, så klarer du ransdo også, sier hun.

Tore Meirik, nettredaktør i Fri Flyt, sier også at randonee har blitt veldig populært og at bølgen som startet i Alpene har nådd Norge for fullt.

– For det første er det en unik måte kombinere veldig fine naturopplevelser med gøyal skikjøring på. Det passer for alle, uansett alder.

Her er tips til deg som vil prøve:

1. Gode sko

Her ser du Christin Oldebråtens randonee-ski. Foto: Christin Oldebråten

– Hvis du har lyst til å prøve randonee, bør du låne deg noe utstyr først. Alpinbakker pleier å ha utstyr du kan låne. Hvis du skal kjøpe utstyr, bør du gå til en sportsbutikk som har skikkelig peiling, sier Christin Oldebråten.

Begynn med å finne deg gode sko.

– Det er lurt å prøve forskjellige støvler i ulike typer og størrelser. Noen passer for smale føtter – andre for deg som har bredere fot. Støvlene er svært avgjørende for hvordan turen blir, de må verken være for store eller for små slik at du fryser eller får gnagsår.

2. Øv

Det kan lønne seg å trene i en slalåmbakke. Foto: Anette Torjusen / NRK

Finn deg en bakke i marka og prøv, er Oldebråtens råd.

– Ta på deg skia en kveld og prøv å gå opp og ned. Du kan også prøve deg i et alpinanlegg. Da får du lært hvordan du skal bruke skiene og hvordan du stiller dem fra gå-modus til kjøre-modus. Det er ikke vanskelig, men lurt å øve seg litt.

3. Klær

– Ikke ta på deg vanlig slalåmdress. Du bør ha på en jakke som du kan åpne under armene når du går i vanlig turtempo oppover. Da kan du lufte hvis du blir svett, sier kursholderen.

Husk at du skal gå oppover.

– Da er det best om du har det litt kjølig når du begynner, for du blir fort varm. Ta med en liten sekk så du kan kle av deg etter hvert som du blir varmere. Gå jevnt og rolig slik at du unngår å bli svett – dette er viktig særlig på lange turer i fjellet.

4. Planlegg godt

Man trenger ikke bratte bakker for å ha det gøy på randonee. Foto: Privat/Christin Oldebråten

– For all del ta deg en tur til fjells. Det er store forskjeller i Norge, og du trenger ikke å dra et sted hvor det er bratt, sier Oldebråten.

Begynn i en slak bakke.

– Det er viktig å planlegge turen. Sett deg inn i værvarsel og planlegg ruta slik at den ikke går i terreng som er brattere enn 30 grader. Er det over 30 grader kan det gå snøskred. En liten huskeregel er at om du går rett opp en bakke og begynner å glippe bakover, da er det cirka 30 grader.

Øv deg også på å måle bratthet ved å bruke skistavene og sjekk varsom.no.

– De fleste klarer seg veldig bra på ransdo, men det er en fordel om du har hatt slalåm eller langrennsski på bena før. Du bør vite det grunnleggende om hvordan det er å ha ski på beina. Det som er fint med randonee er at du bare kan labbe og gå. Utstyret er lett å gå med, også i flatt og slakt terreng.

Velg slake ruter nedover og du vil oppdage at det er lett å svinge og at du har god kontroll på nesten all slags underlag, fortsetter hun.

– Det er lite som kan gå gærent, selv har jeg aldri skadet meg. Hvis du syns det er skummelt å stå nedover på langrenn eller fjellski vil randoski være en åpenbaring. Rando passer derfor spesielt godt for «voksne folk» som har begynt å tenke på å legge skia på hylla.

5. Tenk sikkerhet

Vær forberedt, sjekk været og vit hva slags terreng du skal gå i. Ha alltid med en spade, søkestang, sender og mottaker, uavhengig av om du akter å oppsøke skredterreng eller ikke, oppfordrer Tore Meirik, nettredaktør i Fri Flyt.

– Det bør du uansett strekke deg langt for å unngå. Derfor må du lære deg å gjenkjenne slikt terreng, eller være sammen med noen som gjør det. Hovedregelen er å unngå terreng som er 30 grader eller brattere, men også områder hvor du kan være utsatt for snø som kommer fra slike områder, råder han.

6. Bli med kjentfolk

Når du endelig når toppen, kan du suse ned. Foto: Privat/Christin Oldebråten

Meirik sier det er en fordel å ha noe fjellkunnskap, men at det finnes mange kurs, festivaler og samlinger hvor du kan være med dyktige guider på tur.

– Det er en kjempefin og trygg måte å gjøre det på. Hvis du unngår terreng som ikke er brattere enn 30 grader, så går det bra, sier han.

Også han mener toppturer kan gjøres både i marka der du bor og på fjellet.

– Du kan kose deg på små topper i skogen og du kan kjøre i pudder på fjellet.

Både han og Oldebråten har god erfaring med å ta med barna på topptur.

– Hvis du synes det er dyrt å kjøpe masse utstyr til barna som vokser, så kan du la dem gå på langrenn opp, mens du har slalåmskia i sekken. Så bare bytter du på toppen.

Meirik sier også at det finne mange fine bøker man kan lese for å lære mer.

– Toppturer i Norge, Trygge Toppturer, Den lille snøskredboka og Skredfare er eksempler på slike bøker.