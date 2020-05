Det går fram av rentebeslutningen som ble lagt fram torsdag.

Det er første gang i Norges Banks over 200 år lange historie at styringsrenten settes til null.

Norges Bank viser til at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien, og at dette tilbakeslaget forsterkes av at oljeprisen har falt mye, som har svekket kronekursen betydelig.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank skriver også at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover.

– Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien, skriver de.

SETTER NED RENTEN TIL NULL: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen satte renten til null på torsdagens rentemøte. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I slutten av mars reduserte Norges Bank styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent. Det var da det laveste nivået på styringsrenten i den norske sentralbankens historie. Nå settes altså renten ytterligere ned.

Slik har styringsrenten endret seg:

Av 21 økonomer som hadde meldt inn sine renteforventninger til nyhetsbyrået Bloomberg, ventet 19 uendret rente fra sentralbanken.

Som eneste norske meglerhus, spådde Handelsbanken Markets at Norges Bank ville bruke opp resten av rentekruttet sitt på torsdag.

– Såpass alvorlig som denne krisen er, med både koronakrise og oljepriskrise for Norge, så bør sentralbanken gjøre det den kan. Norges Bank bør kutte renta med enda et knepp til, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i forkant av rentebeslutningen.

Også britiske Capital Economics spådde at sentralbanken ville kutte styringsrenten helt ned til null.

– Utsiktene forverret siden siste rentemøte

Due-Andresen sa da at hun var uvanlig usikker på sin spådom, men viste til at Norge står midt oppe i et historisk økonomisk sjokk. Ledigheten i prosent er nær tosifret og oljeprisen har halvert seg på kort tid.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken mener høy arbeidsledighet og lav oljepris vil sende renta til bunns. Foto: Handelsbanken Norge

– Etter Norges Banks siste renteendring 20 mars, har utsiktene for norsk økonomi forverret seg betydelig. Dermed venter vi at sentralbanken gjør det den kan i denne krisen og setter renta ned til null, sier hun.

Sammen med rentebeslutningen presenterer sentralbanken oppdaterte prognoser for norsk økonomi i tiden fremover. Det er sentralbankens økonomiske analyse ekspertene er mest spent på.

Tror Norges Bank er skeptisk til lavere renter

DNB Markets tror i likhet med det store flertall av ekspertene at sentralbanken holder renta uendret. Sjeføkonom Kjersti Haugland er enig i at norsk økonomi er i fritt fall, men mener at sentralbanken likevel har gjort seg ferdig med rentekuttene.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror Norges Bank er ferdig med rentekuttene, og holder renten på dagens nivå. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Hvis Norges Bank ønsket å bruke all ammunisjon og mener at null er et helt ok nivå, så kan en spørre seg hvorfor sentralbanken ikke allerede har satt renta ned til null, sier Haugland.

Hun tror erfaringen fra andre land med minusrente har gjort sentralbanken lite lysten på å sette renta ytterligere ned.

– Det er stadig mer skepsis til om det er lurt å sette renta ned mot minus. Vi er allerede på 0,25 prosent og kan sette den nærmere null, men det er nok et territorium som Norges Bank helst ikke ønsker å bevege seg inn på, sier hun.

Kan få lavere boliglånsrenter selv om sentralbanken ikke kutter

Og uansett hva Norges Bank gjør med styringsrenta i dag, så kan husholdningene uansett få lavere lånerenter. For rentene bankene imellom, i det såkalte pengemarkedet, har falt den siste tiden.

– Det burde bety at også boliglånsrentene også kan komme mer ned, Og hvis vi får et rentekutt fra sentralbanken nå så vil det kunne hjelpe enda litt, sier Due Andresen.

Også Kjersti Haugland i DNB Markets mener at fallet i de såkalte interbank-rentene er gode nyheter.

– Det er godt nytt, fordi det tyder på at også publikum sine renter kan bli lavere i tiden som kommer, sier Haugland.