Nå skal du lettere få hjelp mot mobbing

Ifølge Folkehelseinstituttet blir rundt 63 000 skoleelever mobbet regelmessig to til tre ganger i måneden eller oftere. Nytt dette skoleåret er at nulltoleranse mot mobbing lovfestes.

Den nye loven trådte i kraft 1. august, og er et resultat av Djupedalutvalgets utredning for å sikre skoleelever et bedre rettsvern.

Magnus Thue (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

– Det gamle regelverket fungerte ikke godt nok. De nye reglene er et mye mer kraftfullt verktøy for å bekjempe mobbing, sier Magnus Thue (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet til NRK.

Det nye regelverket er ment å være mer effektivt mot mobbing i skolen.

– Det blir enklere for skolene å vite hva de skal gjøre, og elever og foreldre får et sikkerhetsnett som kan gi rask hjelp dersom ikke skolene gjør det de skal, sier Thue.

Grethe Hovde Parr er utdanningsdirektør, barnehage- og utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Alle skal følge med

– Alle som arbeider på skolen skal følge med og varsle rektor om noe er galt. Dette gjelder også vaktmester, renholdspersonale og studenter, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Rektor har fem arbeidsdager på å trygge elev og foreldre på at saken vil bli tatt tak i på riktig vis.

– Etter ny lov kan Fylkesmannen nå kobles på saken mye fortere. Tidligere ble Fylkesmannen kun involvert i saker eleven ikke fikk medhold klage på enkeltvedtak, forteller Parr.

MAGEVONDT: Har barnet ditt uforklarlig mye vondt i magen eller hodet, kan det være et tegn på mobbing. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Tegn på mobbing Ekspandér faktaboks Vil ikke gå på skolen eller i barnehagen

Er redd for å gå til og fra skolen

Går omveier til og fra skolen

Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær

Unngår venner og andre barn

Blir fort sint

Mister selvtillit

Har mye vondt i magen eller hodet

Sliter med å sove

Har sår, skrammer og blåmerker Kilde: Udir.no

– Bagatelliseringens tid er forbi

Barneombud Anne Lindboe. Foto: Marius Hauge / Barneombudet

– Bagatelliseringens tid er nå forbi. Barn skal bli tatt på alvor, og de skal få hjelp mot mobbing, sier barneombud Anne Lindboe.

Hun mener barnet nå har bedre mulighet til å klage hvis skolen ikke følger opp mobbesaken.

– Hvis skolen ikke gjør det de skal innen en uke, kan elevene klage til Fylkesmannen, som nå kan gi skolene dagbøter, uttaler Lindboe.

– To alvorlige svekkelser

Irma M. Rustad er generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen. Foto: Foreningen Mobbing i Skolen

Men ikke alle er fornøyde med den nye loven.

– Vi har mistet rett til enkeltvedtak og klagerett ved skolebytte. Det er to alvorlige svekkelser i forhold til gjeldende lovverk. At barn har rett til trygg skolegang er ikke noe nytt, sier Irma M. Rustad, generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen.

Også Foreldrenettverk mot mobbing er kritiske til lovendringen.

– Foreldrene kan komme i den situasjonen der de må velge om barnet deres skal fortsette på skolen i et utrygt læringsmiljø eller bytte skole, og dermed miste sin rett til å klage, sier Karianne Nergård Smitt i Foreldrenettverk mot mobbing.

Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet avviser kritikken:

– Selvsagt hadde ikke Barneombudet eller Elevorganisasjonen støttet dette forslaget dersom de mente det svekket elevenes rettigheter. Elever som midlertidig har byttet skole på grunn av mobbing, kan fortsatt melde inn saken om den gamle skolen til Fylkesmannen, avslutter Thue.