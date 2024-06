Peder Angel tok sitt eget liv – foreldrene vil kjempe mot mobbing

– Vi må alle se rundt oss at det er mye mobbing blant barn og unge i dag. Vi vil være med å ta en kamp mot det.

Det sier Anna Lundquist Langen.

Hun og ektemannen John Arne Langen har tatt imot oss hjemme i Glåmos i Røros. I februar i år mistet de sin eldste sønn Peder Angel til selvmord.

Med sin åpenhet har de startet en grønn bevegelse mot mobbing. Fortsatt postes tusenvis av grønne hjerter i sosiale medier. Foreldrene er åpne om at sønnen Peder Angel tok sitt eget liv. De håper at de gjennom sin historie får flere til å ta opp kampen mot mobbing.

År med mobbing

– –: Eg skjønne itje kvifor du lev endå. Du dumme deig selv ut heile tidå og du e heilt idiotisk stygg så dame kæn du heilt gløyme å få. Vit at ingen på ukm itje villa ha deig der. For å væra heilt eksakt. Ingen vilj hæ deig. Gjør deig selv ein favour og heng deig,skyt deig eg forstår itje kvifor du endå he trua på livet din stygge helvetås unga:) hilsån. (navn)

Dette er bare ett eksempel på meldinger Peder Angel har mottatt de siste årene. Foreldrene har fått se flere stygge meldinger etter at de mistet sønnen sin. Han delte noe av dette med nære venner, som så har lagt det frem for foreldrene etter hans død.

Hva skjer med en ungdom som ofte opplever hets og sjikane?

Hva skjer når du stadig får meldinger på mobilen din, om at du er stygg og du blir bedt om å skyte deg eller henge deg?

– Det er mye skam forbundet med mobbing, så det kan være grunnen til at han ikke har sagt så mye om det til oss, sier pappa John Arne.

For de trodde årene med mobbing var over.

Ifølge foreldrene ble Peder Angel et offer for mobbing allerede da han startet i første klasse.

Peder Angel Lundquist Langen drømte om en karriere ved de store musikalscenene i London. Foto: Privat

Familien flyttet etterhvert til Røros, men fra femte klasse ble mobbingen bare verre.

En episode fra den gangen glemte han aldri.

Peder Angel ble lagt i bakken av fem gutter, truet med kniv mot strupen og munnen stappet full av mat.

– Det viste seg å være en fruktkniv, men for han var dette en traumatisk opplevelse som aldri helt slapp taket, sier John Arne Langen.

Verst var det ifølge foreldrene i 2019, da Peder Angel kom til semifinalen i Norske Talenter. De sier at han aldri har blitt så plaget av andre som akkurat da.

Peder Angel Lundquist Langen fremførte sin versjon av Sondre Justads «Riv i hjertet» i semifinalen i Norske Talenter på TV 2 i 2019. Du trenger javascript for å se video. Peder Angel Lundquist Langen fremførte sin versjon av Sondre Justads «Riv i hjertet» i semifinalen i Norske Talenter på TV 2 i 2019. Video: Fremantle/TV2

Stort talent

Peder Angel hadde autisme og flere andre diagnoser.

Han var annerledes, og skilte seg litt ut fra de andre.

– Han var seg selv, og ville være det. Han gikk i klær han fant på loppemarked. Jeg tror også han fikk litt pepper fordi han var god i ting, sier mamma Anna.

– Musikk var livet hans det, rett og slett. Det var der han trivdes best, på scenen. Musikk var gull.

Peder Angel hadde et talent av de sjeldne, og har imponert stort i musikkspillet Elden på Røros. På scenen blomstret han alltid. Drømmen var en karriere ved musikalscenen i London. Marthe Vannebo/Elden

Mange anmeldt

Peder Angel flyttet til hybel på Tynset for å gå musikklinja på Nord-Østerdal videregående skole. Etter to år gikk ferden videre til en folkehøgskole. Han hadde lagt et fantastisk år bak seg der, da han i fjor kom tilbake til Tynset for å fullføre videregående.

– Etter at han kom tilbake, sa han ikke så mye til oss. Han var over 18 år, og ville nok skåne oss.

Han trivdes godt i den nye klassen sin ved Nord-Østerdal videregående skole, men før selve russefeiringen kom i gang i vinter valgte Peder Angel å ta sitt eget liv.

Foreldrene visste at han var opprørt over videoer som ble spredd i sosiale medier fra en russefest få dager før.

Senere har foreldrene fått se både videoer, nye og gamle meldinger sendt til Peder Angel.

– Mobbing foregår på alle skoler og i voksenlivet, så det er noe holdningsmessig galt i samfunnet vårt, sier John Arne Langen.

Foreldrene håper at de med sin åpenhet, får flere til å forstå hvor alvorlig mobbing kan være.

– Vi må få en reaksjon. Vi må rydde opp i ting som ikke er greit, sier Anna Lundquist Langen.

Foreldrene anmeldte i midten av mars 12 navngitte personer og skolen.

– Vi må sluttføre kampen Peder Angel har stått i, og vise at det kan få konsekvenser å mobbe andre. Du kan få det på rullebladet ditt, sier far John Arne Langen.

– Håper dere det?

– Vi gjør egentlig det.

Anonym: Skal du bli spylt i rumpa? Anonym: Peder Anonym: 😂 Anonym: 😂 Anonym: Peder Anonym: 😂 Anonym: Peder Anonym: Ja du skal faen ha den inrumpa Anonym: Peder

Peder Angel skal ha blitt svært opprørt over dialogen i sosiale medier med andre elever, under et arrangement kort tid før han tok livet sitt.

Ingen av personene som har blitt anmeldt i saken, har per i dag status som mistenkt, opplyser etterforskningsleder Anna Brunstad ved Innlandet politidistrikt til NRK.

– Utvilsomt straffbart

Familien får hjelp fra bistandsadvokat Roy André Håkonsen Arteid i Advokatfirmaet Røseid & co.

Han mener det er begått klare lovbrudd mot Peder Angel.

Bistandsadvokat Roy André Håkonsen Arteid mener det er begått klare lovbrudd mot Peder Angel. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er helt grufulle handlinger han har vært utsatt for i en lengre periode. De meldingene og den adferden han er utsatt for er utvilsomt straffbar, sier Arteid.

Advokaten utdyper:

– Det kan være straffbart som skremmende og plagsom adferd, etter straffelovens paragraf 266. Dessverre har vi ingen egen mobbebestemmelse i straffeloven, noe det er på høy tid at vi får innført.

Etter påtrykk fra familien er ansvaret for etterforskningen i saken flyttet fra Tynset til Elverum.

Anna Brunstad er påtaleansvarlig i Innlandet politidistrikt, ved politikammeret i Elverum. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vi prøver å finne ut hva som har skjedd i forkant av dødsfallet, hvem som har gjort hva og om det er begått straffbare handlinger.

Det sier påtaleansvarlig Anna Brunstad hos politiet.

Så langt har politiet gjort noen få vitneavhør.

De har sikret seg mobilen til Peder Angel, som de tror kan inneholde sentrale bevis i saken.

– Vi jobber med å gå gjennom mobilen og andre digitale enheter til avdøde, og det er et omfattende arbeid.

Statsforvalteren i Innlandet har varslet tilsyn ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset, skolen der Peder Angel var elev. Foto: Grete Thobroe / NRK

Varslet tilsyn ved skolen

Foreldrene mener Peder Angel ikke fikk den oppfølgingen han har krav på som elev ved Nord-Østerdal videregående skole.

Statsforvalteren i Innlandet har varslet tilsyn ved skolen, noe foreldrene via sin advokat har bedt om.

– Vi kommer til å gå grundig til verks, og kommer til å se på systematikken rundt hvordan Innlandet fylkeskommune ivaretar retten til et trygt og godt skolemiljø.

Det sier utdanningsdirektør Aasa Gjestvang hos Statsforvalteren i Innlandet.

– Ut fra hva jeg har lest meg frem til i den konkrete saken på Tynset, så viser det hvor alvorlig dette faktisk er.

De årlige elevundersøkelsene som gjennomføres viser at stadig flere opplever mobbing i skolen her i landet.

Nord-Østerdal videregående skole på Tynset er ikke noe unntak, og jobber med tiltak i tillegg til det forebyggende arbeidet.

Tapet av en kjær elev har preget skolen.

Rektor har gitt skriftlige kommentarer på e-post til NRK.

«Dødsfallet til Peder Angel har preget skolen hver eneste dag siden 13. februar. Dette er svært trist og veldig vondt for alle, og tankene våre har vært hos de etterlatte som skal prøve å finne en meningsfull vei videre.» Anne Buttingsrud rektor, Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud skriver at hovedfokuset til skolen er å jobbe forebyggende, og skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Hendelser i skolemiljøet blir undersøkt i henhold til opplæringsloven.

– Vi er svært opptatt av at alle elever ivaretas og opplever en trygg og god skolehverdag, skriver hun.

At statsforvalteren har satt i gang tilsyn, kom ikke overraskende på kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Innlandet fylkeskommune:

– Det er alltid nyttig å bli kikket i kortene, få tilbakemelding på om rutinene våre er gode nok. Et tilsyn er med på å gjøre oss bedre, sier Løkken til NRK.

Utover dette ønsker ikke fylkeskommunen og rektor å kommentere foreldrenes påstand om at Peder Angel ikke fikk den oppfølgingen han hadde krav på etter opplæringsloven.

Mange hedret Peder Angel Lundquist Langens minne med lys og grønne hjerter. Grønn var hans favorittfarge. Foto: Guril Bergersen / Arbeidets Rett

Massiv støtte

Mange beundrer åpenheten som foreldrene til Peder Angel har vist i denne saken.

– Vi har fått massiv støtte fra hele regionen. Bare den kvelden vi kjørte kortesje med kista til Peder Angel fra Tynset om Glåmos og til kapellet på Røros, sto mange med lys, fakler og grønne hjerter langs veien.

Grønn var favorittfargen til Peder Angel, og foreldrene er stolt av at så mange fortsatt sprer grønne hjerter i kampen mot mobbing.

Et fond er opprettet i hans minne.

Målet er å gi støtte til noen som har lyst til å gå den veien Peder Angel ønsket å gå, men som han ikke klarte å fullføre.

Det kan også være lavterskelstøtte, til barn som for eksempel trenger hjelp av assistent for å være med i kulturskolen.

– Elden var en av hans store friarenaer der han kunne være seg selv, og det er allerede bestemt at utdeling fra fondet skal skje på siste forestilling hvert år.

Mange har donert penger til fondet, som nå er på rundt 650.000 kroner.

– Vi får ikke Peder Angel tilbake likevel. Hvis vi kan være med å få til en endring, er det verdt å stå i alt det vi står i nå.

Peder Angel Lundquist Langen ble bisatt i Røros kirke 1. mars. Det var sokneprest Harald Hauge som ledet seremonien. Moren til Peder Angel, Anna Lundquist Langen, sang i bisettelsen. Hatten som Peder Angel brukte under Elden lå på kisten under bisettelsen.