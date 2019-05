Nå haster det om du vil ha gratis HPV-vaksine

Fra og med 1. juli 2019, må du betale rundt 4000 kroner hvis du vil ha vaksinen som beskytter mot HPV-viruset.

HPV-virus er svært vanlig. Ifølge Folkehelseinstituttet blir 70 prosent av befolkningen smittet i løpet av livet. De fleste infeksjonene er ufarlige og går over av seg selv, men smitte kan i noen tilfeller føre til livmorhalskreft.

Totalt har 200.000 kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om vaksinen, som består av tre doser.

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at over 120.000 har benyttet seg av tilbudet og startet vaksinasjonsprogrammet, men kun 83.000 av dem har fullført vaksinasjonen med alle de tre dosene.

Dermed mangler nærmere 40.000 av dem en eller to doser.

– Nå haster det å få satt siste dose. Tilbudet går ut 30. juni, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

– Tre doser er best

Overlege Margrethe Greve-Isdahl oppfordrer folk til å ta HPV-vaksinen før fristen Foto: NTB Scanpix

Det skal gå minst én måned mellom første og andre dose, og deretter skal det gå minst fem måneder mellom andre og tredje dose.

De som ennå ikke har startet vaksineprogrammet, rekker dermed ikke å få fullført det, men de kan få tatt de to første vaksinene. Det er også mulig å kontakte lege for å betale for den siste dosen selv.

– Dem som har startet, men bare har fått første vaksinedose, vil vi råde til å ta dose nummer to innen fristen går ut. Tre doser er best, men to er bedre enn én, sier Greve-Isdahl.

Mange unge kvinner spør om de må starte vaksineringen på nytt dersom det har gått mer enn én måned mellom den første og andre dosen eller mer enn fem måneder mellom den andre og tredje dosen.

– Svaret er at de ikke trenger å starte på nytt. Én måned og fem måneder er minimumsintervaller, oppklarer Greve-Isdahl.

Gis til alle nye skolekull

Vaksineprogrammet sørger for at kvinner født i perioden 1991–1996, får tilbud om vaksinen som beskytter mot HPV-viruset, som blant annet kan føre til livmorhalskreft.

– Hvorfor avsluttes gratisordningen nå?

– Tilbudet om gratis HPV-vaksine er et opphentingsprogram for å treffe kvinner født 1991 og senere som ikke har fått tilbud tidligere. Programmet er midlertidig, og har hele tiden vært planlagt som et 2-årig tilbud, sier Greve-Isdahl til NRK.

Siden 2009 har HPV-vaksinen vært et permanent tilbud av barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klasse - for jenter født 1997 og senere. I 2018 ble tilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet utvidet til å omfatte gutter født 2006 og senere.