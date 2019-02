Fire av ti har ikke fullført HPV-vaksinen

Fra og med høsten 2018 fikk også gutter i 7. klasse tilbud om HPV-vaksine.

– Vaksinering av gutter vil sannsynligvis forebygge HPV-relatert kreft hos menn like effektivt som den har gjort for kvinner. Vaksinerte gutter vil heller ikke være en smittekilde for kvinner og er derfor viktig også for å redusere forekomst av livmorhalskreft, sier Geir Wehus i Kreftforeningen.