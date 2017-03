I år er det 30 år siden Frp-toppen Marianne Nordli tok kjønnsoperasjon. Nå håper hun hennes historie kan hjelpe unge som går gjennom det samme.

Nordli jobber som kompetanseleder i Frp. I år er det 30 år siden hun skiftet kjønn. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hadde jeg hatt internett den gangen, hadde jeg skjønt så mye mer av hva som skjedde med meg, sier hun til NRK.

I fjor ble 120 barn under 18 år henvist til utredning, mot 100 året før, viser tall fra pasientorganisasjonen Harry Benjamin Ressurssenter.

Forsto ikke hva som skjedde

Året var 1966 og stedet er Troms-øya. Familien Nordli har flyttet inn i en ny enebolig. De to små barna i familien, Karl Ole på tre år og lillesøsteren hans på et år, sitter nydusjet på et teppe i stuen.

Plutselig begynner den lille gutten å strigråte. Han oppdager at søsteren Ingrid har noe han også vil ha, og at den greia som dingler mellom beina hans, er noe han ikke vil ha.

Karl Ole sju år. Foto: Privat

– Jeg opplevde en stor indre uro. Det var noe annerledes med meg, minnes hun.

Som 11-åring begynte han å gjøre ting som om han var en jente. Blant annet begynte han å sitte å tisse.

– Man ønsker at man var annerledes, og jeg prøvde på min måte å finne praktiske ting i hverdagen som gjorde meg til jente.

Kraftig økning

Nordli var 24 år da hun ble kjønnsoperert. Hun sier det er viktig å bli utredet tidlig.

Dette bildet er tatt i 1981 fra utveksling i Nebraska i USA. Foto: Privat

– Det at man får bli den man er ment å være så tidlig som mulig, synes jeg er fint. Jeg håper min historie kan utgjøre en forskjell og øke kunnskap, forståelse og respekt for oss som er født i feil kropp.

Alt falt på plass for Nordli da hun forsto hvorfor hun følte seg så utenfor og annerledes. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi har hatt en kraftig økning av barn som utredes de siste fem årene, sier daglig leder Tone Maria Hansen i Harry Benjamin Ressurssenter.

Hun tror det er flere grunner til det.

– Åpenhet er en av årsakene, men mange barn søker også på internett i sin utforskning av seg selv og sin identitet.

Gjennomsnittsalderen for utredning er 20 og 21 år i dag. Hun tror den blir lavere.

– Hvis et barn kan få slippe å gå inn i feil pubertet har det mye å si for den psykososiale utviklingen til barna.

Tone Maria Hansen er leder for Harry Benjamin Ressurssenter og sier det er en stor pågang av barn som sendes til utredning for kjønnsskifte. Foto: Harry Benjamin ressurssenter

Therese Halvorsen Bjark, avdelingsleder ved plastisk-kirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har selv foretatt 50 operasjoner.

– Det er en fordel å bli utredet og operert tidlig for de pasientene som er helt sikre. Vi har større pågang nå enn før, og jeg tror at grunnen er større kunnskap og aksept for diagnosen.