Kulde kan sette Malén (21) i sjokk

Sommeren 2016 var Malén på løpetur da hun plutselig kjente at det svidde og klødde på armene.

– Huden så helt arrete ut, som om jeg hadde klødd i evigheter. Jeg visste ikke hva det var og ble veldig redd, sier hun.

Huden kan bli rød, få vabler og hevelser av temperaturfall. Kuldeelveblest er et annet navn som beskriver denne tilstanden. Foto: Astrid Engen / NRK

Det viste seg at Malén hadde sykdommen kuldeurticaria som gjør henne overfølsom for kulde.

Pusteproblemer på løpetur

Sykdommen gir ikke bare utslett, og Malén har måttet leve med at hun reagerer på forskjellige måter, noen ganger mer alvorlige enn andre.

Under et orienteringsløp, opplevde Malén at hun nesten ikke fikk puste. Det var som om noe blokkerte luftveiene

– Jeg er godt trent så dette ga ingen mening. Kjølig vind førte til hevelser i halsen og derfor ble jeg veldig kortpustet, forklarer hun.

Det mest skremmende for Malén er muligheten for at kroppen kan gå i sjokk. Hun har ikke opplevd det ennå, men sier det var veldig nære en gang hun sto på wakeboard etter en båt på sjøen.

– Kroppen prikket, ristet og skalv. Jeg kom meg raskt i klærne og ble varm igjen, men det var nære på, forteller hun.

Enkelte må ha adrenalinpenn

Kuldeurticaria er en reaksjon i huden med betennelse og irritasjon, i følge Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin. Det er temperaturfall i huden som utløser den kjemiske reaksjonen.

– Noen få er så plaget at de får utslett på store hudområder, enkelte får hevelser i munnslimhinner. Disse pasientene må være spesielt varsomme, forklarer Teresa Løvold Berents, overlege på Hudavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Teresa Løvold Berents, overlege på Hudavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Hun utreder og behandler pasienter med atopiske og allergiske hudsykdommer. Foto: Privat

Hun forteller at personer med alvorlig kuldeurticaria som brått utsetter mye av huden for stor temperaturendring, kan oppleve sirkulasjonssvikt og blodtrykksfall. Overlegen bekrefter at enkelte har opplevd at kroppen har «gått i sjokk» som følge av sykdommen.

– De som er svært hardt rammet vil kunne ha behov for akutt behandling med adrenalinpenn. Da går symptomene tilbake, sier Løvold Berents.

Livskvaliteten

Malén er blitt ekstra våken på hva kroppen hennes tåler.

Malén lever et ganske normalt studentliv, men unngår å utsette kroppen for temperaturfall. Det kan være kald vind, kaldt vann, eller kald drikke. Om vinteren pakker hun seg godt inn før hun går ut. Foto: Astrid Engen / NRK

– Det rare er at jeg også kan reagere på sydenturer. Jeg må være forsiktig med å ta et avkjølende bad. Det er brå fall i temperaturene jeg må passe meg for. Selv om badevannet er varmt i norsk målestokk kan det likevel være farlig. Det er dumt og det betyr mye for livskvaliteten min, sier hun.

I hverdagen er det lite som skal til, og en kald brusflaske i hendene er nok til at hun kjenner ubehaget.

– Jeg forsøker å holde symptomene i sjakk med allergimedisiner og har alltid adrenalinpenn i lomma.