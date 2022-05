Kan jeg gjøre barna mine arveløse?

43 prosent av nordmenn er bekymret for at arv vil føre til problemer i familien. Det viser en NRK-spørreundersøkelse.

Frykt for å skape dårlig stemning og gi inntrykk av griskhet er noen av grunnene til at folk synes det er ubehagelig å snakke om arv.

– Det kan være ubehagelig å starte en dialog når man ikke vet hva konsekvensen blir, det er naturlig at man nøler.

Familieterapeut Mwamini Ali-Sivertsen råder å tenke på arv som en fellesoppgave. Foto: Inger Paulsen

Det sier familieterapeut Mwamini Ali-Sivertsen. Hun mener det kan være hensiktsmessig å invitere de andre til en åpen og ærlig samtale før eventuelt en advokat koples på.

– I en samtale mellom dere blir det viktig at det gis rom til at hver enkelt stemme blir hørt. Tenk på det som en felles oppgave som skal løses, der alle er viktige, sier Ali-Sivertsen.

Redd for å miste arven

En av tre nordmenn forteller at de har opplevd at de selv eller andre i familien har mistet kontakt på grunn av et stygt arveoppgjør.

Tidligere i vår samlet NRK et knippe jurister og familieterapeuter for å svare direkte på lesernes kompliserte problemstillinger om arv.

Flere av spørsmålene handlet om frykten for å bli arveløs. En del lurte også på om det er mulig å frata familiemedlemmer arven.

«Min kone og jeg har to barn sammen. Vi ønsker en skeivfordeling av vår arv. Hva er minste en kan tildele en arving? «, spurte en anonym innsender.

En annen lurte på om «man kan ende opp som arveløs, selv om man har krav på noe av arven?»

Første forsøk på å bli enige om framtiden til familiehuset gikk i stå. Kan Siri og Anne-Sofie bidra til en løsning i andre runde? I serien Arveoppgjøret hjelper NRK norske familier med arveoppgjøret.

Enkelt forklart, sier arveloven sier at barn har krav på to tredjedeler av det foreldrene etterlater seg. Men ikke mer enn et beløp som tilsvarer 15G, dvs. femten ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette kalles pliktdelsarv.

Hvert barn har krav på kr 15G fra hver av foreldrene, altså 30G til sammen. Resten kan foreldrene testamentere bort fritt. Hvis foreldrene ikke skriver testament, arver barna eller eventuelt barnebarna eller oldebarna alt.

Men det betyr ikke at det ikke finnes måter å gjøre barn arveløse.

Foreldre har nemlig anledning til å gi bort hele sin formue mens de er i live uten å ta hensyn til arvelovens regler om pliktdelsarv.

– Man kan i utgangspunktet fritt gi bort eiendom og kontanter mens man lever til kun ett av barna, med mindre man sitter i uskiftet bo, svarte arverettsadvokat Hanne Skråmm Espeland i nettmøtet.