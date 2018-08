Her bør du støvsuge i varmen

Er du flink til å dra ut hvitevarer slik at du får vasket og støvsuget bak? Det bør du faktisk gjøre. Spesielt nå som det er så varmt.

– Det er lurt å dra ut kjøleskap og fryser, og støvsuge metallgitteret bak på skapet. Nå som det er så varmt kan man oppleve problemer med kjøl og frys, sier Øistein Jamtveit, brukerveileder hos Miele.

Vi åpner kanskje kjøleskapet oftere for å få litt kaldt å drikke.

– Da er det fort gjort å la det stå litt på glipp. Da kan du oppleve ising og at det tar lengre tid for kjøleskapet eller fryseren å bli kald igjen.

Frost kan gi problemer

Hvis du rengjør metalgitteret bak, bruker kjøleskapet mindre energi på å holde seg kaldt.

– Man kan oppleve at alarmen i kjøleskapet går fordi skapet sliter i varmen. Enten på grunn av dårlig ventilasjon bak eller barn som går inn og ut av frysedelen for å hente is flere ganger om dagen. Da kan det danne seg frost og is som skaper problemer.

Hvis kjøleskap og fryser sliter ekstra i varmen, kan det være lurt å avrime på gammeldags måte.

– Da er det viktig å gjøre det lenge nok. Du bør avrime det i minimum tolv timer.

Også Leif Eliassen Neksum i Electrolux, sier det er viktig å rengjøre bak kjøleskapet.

– På alle kalde produkter finnes det en kondenser og kjøleribber som ofte kan bli fulle av støv. Støvet isolerer slik at kondenseren ikke blir kvitt varmen i kjøleribbene.

– Følg med

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, har følgende råd til rengjøring bak hvitevarer:

– Du bør følge litt med, spesielt på steder hvor det kan være vanskelig å komme til. Fjern spesielt støv. Støv isolerer og kan bidra til å bygge opp varme, slik at apparatet ikke virker slik som det skal.

Tørketrommelen bør du rengjøre bak, samtidig som du tømmer lofilteret. Foto: Anette Torjusen / NRK

Brannstatistikken viser at rundt halvparten av alle branner starter i elektriske anlegg eller noe som er koblet til det, understreker han.

– Det er alt fra følgeskader etter lynskader til produkter som har feil på seg. Det finnes ikke noen god brannstatistikk på hvitevarer spesielt, men det vi vet er at de fleste branner i hvitevarer starter på dagtid, når folk er våkne og det er naturlig å bruke hvitevarene.

Ekstra viktig å få ut lo i filteret til tørketrommelen.

– Vi anbefaler at du har røykvarsler utenfor badet hvis du har hvitevarer der. Følg med på de elektriske apparatene du har i huset, ha minimum en optisk røykvarsler i hver etasje, aller helst i alle oppholdsrom. Røykvarsler på soverommene er spesielt viktig.