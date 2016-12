Fem myter om antibiotika

Dødelige bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotikabehandling er en av de største helseutfordringene vi står overfor. Forskere antar at flere vil dø av resistente bakterier enn kreft i 2050 dersom utviklingen fortsetter.

I Norge skal bruken av antibiotika i helsetjenesten reduseres med 30 prosent innen 2020. Fokuset på antibiotikaresistens har gjort at flere er blitt skeptiske til å ta penicillin og andre typer antibiotika, ifølge allmennlege Petter Brelin.

– Mange pasienter kvier seg for å ta antibiotika fordi de er redde for å bli resistente, sier Brelin, som er leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Sånn er det altså ikke. Her er fem myter om antibiotikabruk:

1. Jeg blir resistent hvis jeg tar for mye antibiotika

Nei, du blir ikke resistent. Det er bakterier som kan utvikle resistens mot antibiotika. Feil og overdreven bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier, men mennesker blir ikke resistente.

Petter Brelin er leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

– Jeg hører ofte pasienter si at antibiotika ikke virker på dem, fordi de har tatt så mye i barndommen, sier Brelin.

Han må av og til forklare foreldre at det kan være farlig å la være å gi barnet antibiotika dersom det har en alvorlig infeksjon.

– Vi skal bruke antibiotika når det er riktig og nødvendig, sier legen.

2. Jeg kan avslutte kuren når symptomene går over

Det finnes mange forskjellige typer antibiotika. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Du skal ta ferdig antibiotikakuren selv om du føler deg bedre. Hvis du behandler for kort, kan infeksjonen blusse opp igjen.

– Dersom du blir raskt syk etter avsluttet behandling, bør du ta deg en ny tur til legen, råder Brelin.

Sannsynligheten er stor for at du går ut av legekontoret med en ny resept, og du må dermed ta mer antibiotika enn om du hadde tatt ferdig den første kuren.

– Hvis du avbryter behandlingen risikerer du at ikke alle bakteriene er svekket og at du får tilbakefall av infeksjonen. De bakteriene som gir tilbakefall kan være mindre følsomme for antibiotika og dermed vanskeligere å behandle, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet (FHI).

3. Det brukes mye antibiotika i matvareproduksjon

I fjor brukte vi om lag 43 tonn antibiotika i Norge. Det er mennesker som står for det største inntaket, mens i underkant av 10 prosent gis til husdyr. Det er lite sammenlignet med resten av Europa.

– I mange andre land brukes det svært mye antibiotika i matvareproduksjonen, gjerne 50–80 prosent av totalforbruket, sier Steinbakk.

Overlege Martin Steinbakk. Foto: Folkehelseinstituttet

Kypros, Spania og Italia er de landene i Europa der det gis mest antibiotika til husdyr, ifølge overlegen.

– Det er grunn til bekymring og særlig fordi det i enkelte land er så stort behov for å bruke antibiotika i produksjon av mat.

Han er bekymret for at resistente bakterier fra dyr skal spre seg til mennesker via vann, andre dyr og matvarer.

4. Jeg trenger antibiotika når jeg har influensa

Atsjo! Influensa og forkjølelse skal ikke behandles med antibiotika. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Antibiotika virker kun på sykdommer og infeksjoner som skyldes bakterier. Aldri mot virus, sånn som influensa. Det kan være fristende å ty til medisiner for at forkjølelsen skal gå fortere over, men antibiotika vil ikke ha noen effekt dersom den skyldes virus.

– Det er lenge siden folk maste for å få antibiotika. Jeg møter oftere pasienter som er letta dersom de slipper. Folk er klar over ulempene ved å bruke det unødig, sier Petter Brelin.

Det er egne retningslinjer for når pasienter skal behandles med antibiotika. Influensa og forkjølelse kan heller forebygges, ifølge Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.

– Vi anbefaler at man beskytter seg mot influensa gjennom god hygiene, i tillegg anbefales vaksinasjon til risikogrupper.

5. Jeg kan ikke drikke alkohol når jeg tar antibiotika

De aller fleste typer antibiotika kan kombineres med noen glass vin eller øl. Du ødelegger ikke effekten av medisinen.

– Et glass vin er i seg selv ikke skadelig for effekten av antibiotika, men et for stort væskeinntak kan påvirke hvordan antibiotika tas opp fra tarm og omsettes i kroppen, sier Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge lege Petter Brelin er det kun én type antibiotika, flagyl, som ikke skal kombineres med alkohol. Da kan du få kraftige bivirkninger.

Ekspertenes oppfordring er uansett å være forsiktig med å drikke alkohol når du ikke er i form. Det kan føre til at du overser symptomer på forverring av sykdommen.

