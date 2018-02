Forsinket av snøkaos? Du kan bli trukket i lønn

Snøkaos, trafikkork, innstilt tog og barnehagepersonell som ikke dukker opp i tide. Det er mange utforutsette ting som kan gjøre at du kommer for sent på jobben.

Ole Kristian Olsby er spesialist på arbeidsrett i Homble Olsby advokatfirma. Foto: Homble Olsby advokatfirma

– Det er arbeidstagers ansvar og risiko å være på jobb i tide. Bor du utenfor byen og vet at toget ofte er forsinket? I slike tilfeller er togforsinkelser et påregnelig hinder, som du selv har ansvar for å håndtere, sier Ole Kristian Olsby, advokat i Homble Olsby advokatfirma, til NRK.

Det betyr at hvis du bor et sted der det er erfaringsmessig pleier å togforsinkelser, bør du ta høyde for dette. Du må også beregne nok tid til eventuell bilkø om du bor i en stor by.

Det er ditt ansvar å planlegge tiden din, om det så innebærer å reise med et tog eller to tidligere, ta bussen eller ordne deg på annet vis.

Det er din oppgave å løse det. Får du motorstopp, er det er ditt problem, ikke arbeidsgivers.

– Nordmenn har mye rettigheter i arbeidslivet, og det er ikke alle som tar innover seg sitt eget ansvar, sier Olsby.

– Kan bli trukket i lønn

– Om toget er innstilt og barnehagen ikke har åpnet, er typisk uforskyldte grunner. Det gir ikke grunnlag for sanksjoner, hverken advarsel eller oppsigelse, sier Atle Sønsteli Johansen, avdelingsleder ved juridisk avdeling ved Landsorganisasjonen i Norge.

Utgangspunktet her er om du kan klandres eller bebreides for å komme for sent.

– Er du for sen på grunn av at toget er innstilt, holder det med at du kan sannsynliggjøre det. Men ta gjerne vare på bekreftelse om det er mulig, tipser han.

Så hva er konsekvensene om du er for sen? Det kommer helt an på hva slags jobb du har.

– Her er det arbeidsavtalen som styrer. Kravene om arbeidstid vil avhenge av problemene det skaper for arbeidsgiver. Du kan få trekk i lønn hvis du ikke kan ta igjen oppgavene på et senere tidspunkt. Har du en fleksibel jobb, er dette normalt helt uproblematisk, sier Olsby.

Han støttes av LOs advokat:

– Står du på en linje, der de fremmøtte i linjen avgjør om produksjonen kan gå, er det så klart mer alvorlig enn om du kan ta igjen arbeidsoppgavene senere. Du kan trekkes i lønn, men i mange virksomheter medfører ikke dette trekk i lønn, sier han.

Å komme for sent på jobb gjentatte ganger, kan føre til muntlig eller skriftlig advarsel, og eventuelt lønnstrekk.

– Har du problemer med å komme tidsnok, kan det i verste fall føre til oppsigelse, avslutter Olsby.