Smitte kan sveve rundt i flere timer

Hendene våre har en tendens til å vandre rundt, sier professor Ørjan Olsvik. Foto: UiT

Vinteren er høysesong for influensa og omgangssyke. Smittepartiklene lever rundt oss, og kan når som helst finne deg og gjøre deg syk.

– Vi kaller dem såkalte aerosoler. De er så små at de kan sveve i lufta, og du ser dem ikke. Disse ørsmå dråpene kan sveve rundt i flere timer og fortsatt smitte deg, sier Ørjan Olsvik. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

Det lureste du kan gjøre for å unngå smitte, er rett og slett å vaske hendene.

– Det å vaske seg på hendene reduserer utrolig mye smitte. Hendene våre har en tendens til å vandre rundt både hist og pist, og fingre på vandring er ikke bra, sier Olsvik.

Her er seks ting du bør være ekstra forsiktig med for å holde deg frisk:

1. Kranen på do

Foto: Maria Elsness / NRK

Omgangssyke smitter lett via kontakt med forurensede overflater, melder Folkehelseinstituttet. Som vannkranen på badevasken på offentlige toalett, eller i hjem der noen er syke.

– Prøv å unngå å ta direkte på kranen og vasken, for det er der bakterier og virus oftest vil være, sier professor Olsvik.

Husk at folk skrur av og på den samme kranen med både møkkete og rene hender. Bruk derfor gjerne et papirtørk nå du skrur av kranen i stedet for hendene.

– Å bruke et beskyttende papir på vasken og andre ting på offentlige toalett kan være en god ide om desinfeksjon ikke finnes. På offentlige toaletter vet en ikke om det har vært syke besøkende før deg, og det eksisterer en mulig smittefare. Her må hygienen være høyere enn hjemme, fortsetter Olsvik.

2. Dørhåndtak

Foto: Maria Elsness / NRK

– Hvis man slurver med håndvask eller tar på overflater med virus som for eksempel dørhåndtak, så kan omgangssyke smitte, sier Eirik Berteig Rustan, fagredaktør for Apotek 1.

Professor Oslvik ber deg særlig være forsiktig på dørhåndtak på sykehus.

– Dørhåndtaket på legevakta under en influensaepidemi vil jeg ikke si at er din venn, sier han.

På dørhåndtaket på do kan lett andre med smitte ha tatt uten å vaske seg ordentlig. Bruk derfor gjerne et papir for å åpne og lukke døren på offentlige toalett. Særlig for å lukke døren når du selv har rene hender etter et toalettbesøk.

3. Håndkle på do

Foto: Maria Elsness / NRK

Når syke folk tørker seg på hendene på et gjestehåndkle, kan smitten lett sette seg.

– I hjemmet bør alle ha hvert sitt håndkle. På arbeidsplasser og andre steder bør alltid papirhåndklær benyttes, sier fagredaktør Rustan.

4. Heisknapper

Foto: Maria Elsness / NRK

På heisknapper og steder der mange mennesker putter fingrene kan det lett være smitte.

– Særlig med heisknapper på sykehus ville jeg vært forsiktig, her kan det sette seg mye smitte. Og spesielt hvis det er myke gummiknapper, så vil smitten sitte lenge. Nye mennesker kommer og tar på knappene og tilfører mer fett og smitte, sier professor Olsvik.

Tar du på skitne knapper, så vask deg gjerne på hendene eller bruk desinfisering etterpå.

5. Bussen

Foto: Maria Elsness / NRK

Influensa og luftveisinfeksjoner smitter gjerne som dråpesmitte gjennom munnen.

– Det verste da er å være veldig tett på andre, på buss for eksempel. Hvis noen hoster inne på en varm buss, er det perfekt temperatur for aerosolene som inneholder viruset – som vil sveve rundt og leve lenge, sier hygieneprofessoren.

Smittefaren er størst dersom den som er smittet hoster eller nyser rett på en annen person, slik at viruset overføres til den friskes slimhinner, forteller Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Derfor bør du prøve å snu deg unna når folk hoster og nyser. Og hvis du må hoste selv:

– Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig, sier Siri Hauge, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

6. Lommetørkle

Foto: Maria Elsness / NRK

– Et ferskt lommetørkle som du akkurat har hosta i, er det slemt å låne til noen andre. Ikke del lommetørkle med noen. Papirlommetørklær er bra, for de kastes, sier Olsvik.

Ikke plukk opp eller rydd opp andres snytepapir uten gummihansker eller med svært god håndvask etterpå. Det går for eksempel ikke bra i tv-serien Valkyrien.

– Smitte sitter lenge på papirlommetørklær og på stoff, avhengig av temperatur og fuktighet, avslutter smitteeksperten