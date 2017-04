– Den siste tiden har temperaturen vært kjølig. Fordelen med det kalde vårværet er at vårblomstene blir stående en stund. Hvis det derimot går rett fra vinter til sommer rekker du nesten ikke se krokusen, sier Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap til NRK.

Det er vår og tid for å friske opp i hagen. Her er de åtte ting du bør gjøre nå:

1. Plante vårkrukker

Foto: Marianne Utengen / Det Norske Hageselskap

– Våren er her og det er hyggelig å lage en dekorativ krukke med vårblomster. Men velg vårblomstene med omhu. Det er viktig at blomstene tåler litt frost, sier Utengen.

Marianne Utengen er gartner ved Det norske hageselskap. Foto: Det norske hageselskap

Hun forteller at mange lar seg friste av de fine margerittene og de andre sommerblomstene du kan få kjøpt på hagesentrene nå.

– April er uforutsigbar når det kommer til temperatur. Sørg derfor for at du kjøper blomster som tåler litt kulde, råder gartneren.

Stemorsblomster og påskeliljer er lure valg.

– Disse tåler faktisk mange minusgrader og påskeliljer fungerer fint som mat for humledronningene som kommer ut nå, sier Utengen.

Tommy Tønsberg, gartner, forfatter og foredragsholder i Garden Living. Foto: Garden Living

Også Tommy Tønsberg, gartner i Garden Living, anbefaler slike hardføre blomster:

– Både stemorsfioler, tusenfryd, påskeliljer, tulipaner, perleblomst og andre løkvekster tåler å ha det kaldt på dagtid og vil til og med kunne takle at temperaturen går under null grader, sier han.

Har du allerede gått til innkjøp av sommerblomster vil det lønne seg å ta potten inn om natten.

– Eventuelt kan du plassere dem i en litt kjølig trappeoppgang eller legge et lett fleeceteppe over blomstene hvis de står ute over natta. Men dette er ganske usikkert, fastslår Utengen.

2. Klargjøre hageredskap

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Tommy Tønsberg oppfordrer til å gjøre hageredskapene vårklare før du setter dem bort om høsten. Men ikke fortvil om du glemte å olje trehåndtaket på hageredskapet i høst. Du kan alltids gjøre det nå i april:

– Har du ikke slipt og oljet beskjæringssakser kan du gjøre det nå. Sliping av spade bør du derimot sette bort til noen som har riktig redskap for jobben, oppfordrer gartneren.

3. Rake plenen

– Du kan gjerne sette i gang med raking nå i april, men det er viktig å vente til gresset er tørt. Begynner du å rake på en plen som er bløt, vil jorda klappe sammen, sier Marianne Utengen.

Hun råder hageeiere til å sette seg ned og virkelig kjenne på plenen før de tar fram raka. Start gjerne på den solvendte siden først og ta en del om gangen.

Poenget med å rake er å fjerne det døde gresset fra i fjor.

– Når du raker gir du samtidig luft til gressrøttene. Husk at du må ta godt i hvis det skal være noen vits. Du skal bli svett av å rake, sier Utengen.

4. Starte ugressjakten

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Ifølge gartner Tommy Tønsberg forteller at ugressjakten allerede nå.

– Rett etter vinteren sitter ugresset ofte ikke så godt fast, da det ikke har fått tid til å rote seg ennå, sier han.

Ugress med grunne røtter fjerner du enkelt med en ugresskyffel eller lukegaffel.

– Ugress med dype røtter, som for eksempel løvetann, bør du bruke et løvetannjern på for å være sikker på at du får med deg hele rota, tipser Tønsberg.

5. Klippe ned staudene

Foto: Marianne Utengen / Det Norske Hageselskap

Marianne Utengen forteller at stauder er en fellesbetegnelse på en gruppe planter som overvintrer under bakken.

– Om våren ser alt ser dødt ut, men hvis fjerner det som er vissent kan du skimte en liten grønn spire, sier hun.

Også Tommy Tønsberg oppfordrer til å klippe ned tørre stauder og fjerne gamle planterester fra bedet.

– Bruk en god saks og klipp de tørre delene helt ned. Ikke knekk eller riv opp fjorårets planter. Da er sjansen stor for at du drar opp røtter og skudd som skal bli årets vekst, opplyser Tønsberg.

Marianne Utengen anbefaler å plante stauder fremfor sommerblomster.

– I motsetning til sommerblomstene kommer staudene igjen år etter år. De vokser seg store og kan deles med naboen. Mitt tips er å ta turen til hagesenteret flere ganger i løpet av sesongen. Hvis du kun kjøper stauder som blomstrer nå om våren vil du ikke få noen planter som blomstrer om sommeren, sier Utengen.

6. Legge ut ny jord

Foto: Marianne Utengen / Det Norske Hageselskap

Om våren kan du legge ut ny jord i blomsterbed og kjøkkenhage. Gartner Marianne Utengen forteller at det mange fallgruver man kan gå i når det kommer til jord. To av tabbene er å kjøpe jord med torv- eller kakaoflis.

– Husk å spørre hagesenteret om torvfri jord. Torv er ikke bra for miljøet. Når du kjøper en sekk med jord kan du risikere at det inneholder 100 prosent torv. Kakaoflis transporteres over lange avstander og det kreves mye vann for å vaske den fri for salt.

Hun oppfordrer til å spare på hageavfallet og lage kompost av det. På denne måten fører du næring tilbake til jorda.

– Har du ikke plass til å oppbevare hageavfallet til komposten er klar til bruk kan du kjøre det til gjenbruksstasjonen så andre kan få nytte av det. Du bør i hvert fall ikke kaste det i restavfallet! Det er altfor mange som kaster hageavfall i søpla.

7. Rengjøre drivhuset

Foto: Marianne Utengen / Det Norske Hageselskap

Hvis du har et drivhus er det lurt å rengjøre det nå for å bli kvitt eventuell lus og sykdomssmitte.

– Det kan sitte lus, midd og skadesopper på glasset og i kriker og kroker. Vasker du skikkelig nå kan du hindre å få angrep denne sesongen. Du vil også oppleve at mer lys vil skinne igjennom vinduene, sier Utengen.

8. Herde plantene

Gartner Tommy Tønsberg forteller at planter som har vokst innendørs misliker å komme ut i sterk sol og kald vind. Blir overgangen brå kan det resultere i at bladverket svis. I verste fall kan planten dø.

– For å unngå dette må plantene herdes. Herding består i å gradvis tilvenne plantene til utelivet, forteller han.

Det kan være lurt å starte prosessen en dag det er overskyet. Da kan du sette småplantene ut på et skyggefullt sted i noen timer.

– Deretter kan du gradvis øke utetiden over en ukes tid til plantene kan stå ute hele dagen, opplyser gartneren.