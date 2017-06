Inni den røde hjelmen står det "MFG 01/05". MFG er ofte en forkortelse for "manufacturing", hvilket tilsier at hjelmen er tilvirket i januar 2005, og dermed godt moden for utskifting. Foto: Maria Elsness / NRK

Hvert år må nesten 5000 personer få legebehandling etter sykkelskader, ifølge Trygg Trafikk.

Vet du om sykkelhjelmen din fortsatt beskytter som den skal? Det er tre enkle ting du kan sjekke: Sprekker, CE-merking og produksjonsdato inni hjelmen.

Den røde hjelmen på bildet over er for eksempel både for gammel og har flere sprekker.

– Disse skadene vil helt klart svekke hjelmen, sier Mats Mikael Larsen i Syklistenes Landsforening, til NRK.

Produsenten er enig:

– Vi snakker om et sikkerhetsprodukt, som er laget for å beskytte deg. Hvis hjelmen har sprekker, må du bytte den ut, forteller Chris Sackett, assisterende direktør for Bell sykkelhjelmer.

– Bruk skjønn etter fall

Denne hjelmen har sprekker som gjør at produsenten ikke anbefaler å bruke den lenger. Foto: Maria Elsness / NRK

Hjelmer kan fortsatt brukes etter lettere fall. Men hvordan kan du vite om et støt er så kraftig at hjelmen beskytter dårligere?

Mats Mikael Larsen, fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening. Foto: Maria Elsness / NRK

– Man må bruke skjønn. Hvis fallet er ubetydelig, vil det heller ikke gi noen skade. Men hardere sammenstøt kan gi krakeleringer, både synlige og usynlige, som svekker hjelmen, sier Larsen i Syklistenens Landsforening.

– Hvorfor er ikke en hjelm trygg lenger etter fall i bakken?

– En hjelm er laget for å «gå i stykker» ved et fall, nettopp for å dempe sammenstøtet. Skader i hjelmen vil svekke denne evnen, forteller sykkeleksperten videre.

Se på produksjonsdatoen inni hjelmen

Inni denne hjelmen kan du se at den er produsert i januar 2016. Foto: Maria Elsness / NRK

Men det er ikke bare støt som gjør at hjelmer ikke beskytter bra nok lenger.

– Sykkelhjelm er å regne som ferskvare, den blir påvirket av sol og temperatursvingninger slik at hardskallet blir svekket. Ved langvarig bruk vil også innmaten av hjelmen miste noe av sin absorbsjonsevne overfor støt, sier Paal Ove Sodefjed, distriktsleder i Trygg Trafikk.

Derfor bør du vurdere å kjøpe ny hjelm etter noen få år.

– Vi anbefaler generelt å kjøpe ny hjelm etter tre til fem år, forteller Chris Sackett i Bell sykkelhjelmer.

Ved lite bruk og beskyttet oppbevaring kan hjelmene vare lenger.

– Men ved hard bruk og mye svette er levetiden mye kortere. Er du i tvil, spør en seriøs forhandler, sier Sodefjed i Trygg trafikk.

Hvis du er usikker på hvor gammel hjelmen er, er det faktisk enkelt å sjekke. Godkjente hjelmer har nemlig datolapp.

– Sjekk på lappen inni for produksjonsår. Er den over fem år gammel, bør du sterkt vurdere å kjøpe ny, sier Larsen i Landsforeningen.

Sjekk CE-merking

Foto: Maria Elsness / NRK

I tillegg til datomerking inni hjelmen, må du også undersøke om hjelmen er CE-merket.

– Sykkelhjelmer skal være merket med "CE" og "EN 1078", som er det europeiske direktivets standard for hjelmer som er godkjente for skating og sykling, avslutter syklistenes mann.