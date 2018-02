Kuldeskader er ganske vanlig blant hunder når det blir skikkelig kaldt. Det kan være snakk om frostskader, nedkjøling og i verste fall kan det oppstå koldbrann. Veterinærene i innlandet får inn ganske mange hunder med forfrysninger i løpet av vinteren.

Veterinær Tonje Molteberg forteller hvilke faresignaler hundeeiere må følge med på.

– Noen av de vanligste kuldeskadene oppstår på ørene og på potene, sier veterinær Tonje Molteberg som jobber på Smådyrklinikken på Veterinærhøgskolen i Oslo.

– Ørene har stor overflate, og kulda setter seg lettere der. Hannhunder er også utsatt for frostskader på pungen, og ammende tisper er svært ømtålig for kulde og kan pådra seg jurbetennelse. I tillegg kan generell nedkjøling være et problem, forklarer Molteberg.

Her er seks råd om hundehold om vinteren:

Den kinesiske nakenhunden Guri har det fint i genseren som mormor har strikket. Foto: Berte Hilmo / NRK

1. Kle på hunden din

Hvor mye du må kle på hunden, kommer an på flere ting. Det første du må vurdere, er hvilken pelstype hunden din har.

Salt snøslaps i byen er verre for hundepotene enn nysnø og minusgrader på fjellet, advarer veterinær Cecilie Askvig. Foto: AniCura Norge

– Noen hunderaser har ikke underull, men bare dekkhår, og de er mindre hardføre i kulden enn de som har begge deler. Ved temperaturer under minus fem grader, bør slike hunder få på klær; dette gjelder i alle fall ved lengre turer, sier Cecilie Askvig, som er veterinær og klinikksjef ved Anicura dyreklinikk i Sandvika.

Det andre som avgjør om hunden behøver klær, er størrelsen på hunden.

– Små hunder tåler adskillig mindre kulde enn store hunder, og de trenger både varme og vindtette klær – i hvert fall når det er under null.

To andre forhold som er viktige, er hvor mange minusgrader det er, og hvor lenge hunden skal være ute.

– Selv de minste hundene klarer seg godt på noen få minutters luftetur uten ekstra tøy med noen få kuldegrader, men er det under minus 10 grader, bør de få på seg tøy uansett. Og hvis hunden vegrer seg for å gå ut, er det sannsynligvis et tegn på at den fryser, fortsetter veterinær Cecilie Askvig.

2. Pass godt på valper og eldre hunder

Valpepelsen er ikke ferdig utviklet, og valpene må passes godt på om vinteren. Gamle hunder tåler heller ikke kulda så godt.

– Eldre hunder har ofte lavere stoffskifte, og derfor blir varmeproduksjonen også dårligere. Noen hunder sliter i tillegg med stive ledd, hoftedysplasi eller artrose, og disse plagene øker med alderen. Og sterk kulde gjør at det blir smertefullt å bevege seg, forteller veterinær Askvig.

– Kle på dem både varme og vindtette klær når gradestokken kryper under null, er det klare rådet fra Askvig.

Gjeterhunden Odel bruker alltid pungvarmer på offpiste snørekjøring. Det har han ikke alltid gjort. Foto: Heidi Raaen

3. Pass på pungen

Den hollandske gjeterhunden Odel i starten på skituren. Foto: Heidi Irene Raaen

Slik så pungen ut mot slutten av turen; blødende og med is. Foto: Heidi Irene Raaen

Pungvarmeren er designet slik at hunden kan tisse uten at den blir våt. Foto: Heidi Raaen

Pungen til hannhunder har ofte ikke så mye hår, og er spesielt utsatt for kulde og slitasje mot underlaget når den løper i snø.

Det fikk Heidi Raaen i Trøndelag erfare, da hun tok med den korthårede hollandske gjeterhunden Odel på offpiste snørekjøring.

De var på tur i et område uten løyper, der det var nysnø på skaren. Hunden sank ned i snøen slik at buken berørte skaresnøen.

– Det virket ikke som om Odel brydde seg noe særlig om det, men pungen var altså ikke noe pent syn, sier Heidi Raaen.

Pungvarmere kan være nyttig for hunder som løper mye i snøen.

– Det er absolutt en god løsning hvis du er ute på lengre skiturer. En annen mulighet er å smøre pungen med vannfri vaselin, forteller Cecilie Askvig.

4. Bruk potesokker

Potene er i kontakt med underlaget hele tida, og krever spesiell oppmerksomhet.

– Kulden kan skade potene og skape sprekker i dem, og dette kan igjen føre til betennelse, og dessuten kan grusen på strødde veier være vond å gå på og kan lage skrubbsår, sier veterinær Askvig.

Askvig peker imidlertid på noe som skaper enda større problemer for potene.

– Det aller verste er veisaltet som gjør at potene tørker ut og blir såre. Hundene kan klare seg fint uten potesokker på nysnø i minus fem grader, men den sørpa som oppstår ved nullføre i byene, er i realiteten saltlake, og kan være veldig smertefull for hunden.

– Hvis du går mye tur der det blir saltet, er derfor potesokker nødvendig. På lange skiturer bør du også bruke potesokker, eller alternativt potevoks, for fettet beskytter potene, sier Askvig.

Det er også viktig å være ekstra oppmerksom på klørne om vinteren.

– Når hunden går på snø, slipes ikke klørne så mye som om sommeren. Det er derfor viktig å klippe dem jevnlig, ellers kan de knekke. Det er også lurt å klippe pelsen rundt tredeputene for å unngå isdannelse, sier Askvig.

5. Sørg for å ha med underlag

Det er viktig å tenke på at også hunder fryser lettere når de står eller ligger i ro.

– Ikke la hunden ligge lenge alene i bilen eller ligge lenge direkte på snø når det er ordentlig kaldt, advarer veterinær Tonje Molteberg.

Et godt underlag gjør underverker, det kan være både et saueskinn eller andre typer underlag.

– Hvis hunden blir veldig nedkjølt kan det i verste fall føre til store skader. Følg med og sjekk hunden din med jevne mellomrom. Hvis huden blir rød, hoven, tydelig sår eller det er fargeforandringer i huden, er det fare på ferde. Hvis du er på tur da, snu og oppsøk veterinær med en gang, sier veterinær Molteberg.

Newfoundlandshunden Sofi, og andre hunderaser med tykk pels, tåler ekstrem kulde og kan ligge rett på snøen. Foto: Berte Hilmo / NRK

6. Unngå at hunden blir våt

Våte hunder fryser mye lettere, akkurat som oss mennesker.

– Friske hunder bestemmer selv om de tåler et bad i sjøen om vinteren, men det de ikke tenker så nøye på, er hvordan de skal komme i varmen etter badet sier Askvig.

Askvig har hund selv, og hun bruker alltid langline på hunden når hun går på fjellet i påska. Det hender jo at det på den tida er både fristende råker, men også usikker is.

– Da kan jeg stoppe hunden fra å hoppe ut i vannet, og jeg kan også redde hunden fra å drukne uten selv å hoppe ut i isvannet, sier Askvig.

– Uansett, hunder med forkalkninger bør ikke bade når temperaturen er under 14–15 grader, avslutter Askvig.

