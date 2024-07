Saken oppsummert: • En rottweiler som angrep en seksåring og hans mor i Ringsaker skal avlives.

• Eieren har samtykket til avlivingen av hunden.

• Gutten ble alvorlig, men ikke livstruende skadet, og moren ble også skadet i angrepet.

• Det har ikke vært andre hendelser i hundens levetid hvor den skal ha bitt andre.

• Ingen er siktet i saken, og hendelsen er fortsatt under etterforskning.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Eieren til den ett år gamle hunden har samtykket til avliving.

– Hundeeier har forklart seg for politiet, og det skal ikke ha vært andre hendelser i hundens levetid hvor den skal ha bitt andre, sier politiadvokat Hanne Garberg til NRK.

Hunden, som for tiden blir ivaretatt på kennel, vil bli avlivet i løpet av uka.

Ingen er siktet i saken, og hendelsen er fortsatt under etterforskning.

– Eieren synes hele situasjonen er trist.

Politiadvokat Hanne Garberg opplyser at hunden blir ivaretatt på kennel etter at den angrep seksåringen. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

I 2022 ble en kvinne dømt til seks måneders fengsel etter at hunden hennes drepte barnebarnet

Angrep mor og sønn

Det var torsdag i forrige uke at en seksåring ble angrepet av en rottweiler i Ringsaker.

Gutten ble alvorlig, men ikke livstruende skadet, ifølge politiet.

Også moren ble noe skadet, angivelig da hun forsøkte å gå imellom da sønnen ble angrepet.

Sønnen skal ha lekt på en stein ved siden av hunden, da den hoppet på steinen. Seksåringen ble skremt, og gikk så ned fra steinen.

Det er da hunden skal ha angrepet, har politiadvokat Hanne Garberg tidligere fortalt til NRK.

Bittskader og barn Ved norske legevakter vurderes 7-800 bittskader årlig, ifølge tall fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Av bittskader er hundebitt vanligste årsak til legekontakt.

Barn under 10 år er mest utsatt for hundebitt, og får også de alvorligste skadene.

Hos de minste barna ser man oftest skader i hode- og halsregionen.

Hos eldre barn og ungdom på armer og bein.

Hos voksne ser man hyppigst skader på hendene.

Kattebitt er ofte dypere enn hundebitt, og er forbundet med langt høyere risiko for infeksjon (28-80%) enn hundebitt (3-18%).

Intensjonelle bittskader ses oftest hos barn som resultat av voldsom lek, men er som regel ikke alvorlige.

Bittskader representerer en betydelig risiko for infeksjon. Man bør alltid iverksette strakstiltak som rens av sår. Kilde: FHI

Politiet: – Veldig alvorlig

Gutten ble bitt gjentatte ganger på armer og bein, og både mor og sønn ble ivaretatt av helsevesenet etter hendelsen.

Sykehuset Innlandet opplyste på fredag at de ikke gir ut informasjon om helsetilstanden til pasienter.

– Det er klart at når et barn blir angrepet, er det veldig alvorlig. Vi forstår at det kan ha blitt opplevd som skremmende og opprørende for familien, sa politiadvokat Hanne Garberg til NRK fredag.