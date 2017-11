Hund gir bedre helse, mener forskere

– Det å komme hit til Hundejordet er så festlig. Det er som å gå på kino eller ha en morsom fest sammen. Du får mye mer kontakt, vi stopper og snakker med hverandre og spør om hverandres hunder, sier hundeeier Robyn Enger begeistret.

Sammen med sin hvite, lille, krøllete venn småsnakker og ler hun med både to- og firbente ute i Frognerparken i Oslo.

– Livet hadde vært kjedeligere uten hund, sier Enger – og er ikke i tvil om at den svenske forskningsrapporten som nå er publisert i Scientific Reports, har helt rett i at hundeeiere kan kobles til lavere dødelighet.

Forskerne trekker frem funnene om enslige som spesielt interessante, for der var resultatet tydeligst. Fra før er det kjent at det å være ensom er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, og det virker som om en hund kanskje kan nøytralisere dette, skriver de i en pressemelding.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Uppsala, Karolinska Institutet, Standford University og Sveriges Landbruksuniversitet.

Får oppmerksomhet

– Det å ha hund stimulerer til samtaler med andre. Det å gå tur med en hund gjør at man får mer oppmerksomhet fra andre mennesker, og etter hvert kan det dreie seg om mer personlige ting, ikke bare om hund.

Det sier Christine Olsen, som har doktorgrad i folkehelsevitenskap og jobber ved AntrozoologiSenteret på Ås. Hun mener det er helt naturlig at kjæledyr kan ha flere gode effekter på menneskets helse.

– Det er vist at ensomme som har hund har mindre depresjon, og depresjon i seg selv er en stor risiko for hjerte- og karlidelser. Det er godt å ha en hund å ta vare på, som man kan snakke med, som er der for én og vil passe på deg hvis du trenger det.

Kan ikke dø fra dyret

Christine Olsen viser også til tidligere studier der det har kommet frem at folk med en alvorlig sykdom blir fortere friske hvis de har hund.

– De har noen de må ta vare på, så de kan ikke bare bli borte på et sykehus eller dø fra kjæledyret sitt. De må komme seg i form igjen for å ivareta dyret, sier Olsen.

Tilbake på Hundejordet i Frognerparken er Jørn Blair overbevist om at uten hans sorte, langbente venn, så hadde livet vært langt mer stillesittende – og dermed mindre bra for helsa.

– Man går jo tur med hunden et par ganger om dagen, da får du frisk luft og beveger deg. Jeg er ufør, og det å ha hund er vesentlig for å holde meg i aktivitet.