Å komme i form trenger ikke være så vanskelig

Selv om muskelhukommelse er en glimrende unnskyldning for å ta et avbrekk i treningen, viser forskning at så lite som én treningsøkt i uken kan opprettholde formen.

Postdoktor Kristoffer Toldnes Cumming ved Norges idrettshøgskole. Foto: Norges idrettshøgskole

– Dette avhenger selvsagt av hvor god form du er i. En toppidrettsutøver må trene mye for å opprettholde formen. Men for en som har trent jevnt tre ganger i uken de siste tre månedene vil en gang i uken holde, sier postdoktor Kristoffer Toldnes Cumming ved Norges idrettshøgskole til NRK.

Musklene kan huske i flere år

Ideen om muskelhukommelse er at musklene danner seg en slags hukommelse om hvor store muskelcellene har vært en gang. Denne hukommelsen lagres i form av økt antall såkalte cellekjerner. Disse kan gi en ekstra fordel når man starter å trene igjen.

– Mekanismen er ennå ikke påvist hos mennesker, men siden musklene hos mennesker og andre dyr fungerer på stort sett samme måte ser man på denne tilpasningen som sannsynlig også hos mennesker, sier Einar Eftestøl, som forsker på muskelhukommelse ved Universitetet i Oslo.

Styrketrening i ung alder kan med andre ord være en god investering.

I et samarbeid med Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm er forskere ved Norges idrettshøgskole og Universitetet i Oslo i sluttfasen av et prosjekt som undersøker nettopp muskelhukommelse.

Einar Eftestøl forsker på muskelhukommelse ved Universitet i Oslo. Foto: Nadia Norskott

– Det er usikkert akkurat hvor lenge musklene kan huske gammel trening. Men vi antar at det er snakk om flere år. En forutsetning for at formen kommer raskere tilbake er at du var i relativt god form før avbrekket kom. Det vil si at det hjelper ikke å trene noen uker i forkant, men kanskje flere måneder, sier Cumming.

En god investering

Teorien om muskelhukommelse så dagens lys for noen år siden. Da publiserte norske forskere funn som beviste en sammenheng mellom økt muskelkjerneantall, som produserer alt proteinet nødvendig for a utvikle kraft i en muskel, og raskere muskelvekst.

Selv om forsøkene i studien er utført på mus, er det trolig at liknende mekanismer også finnes hos oss.

– Hvis de samme mekanismene er til stede hos mennesker, så vil trening tidlig i livet kunne gi helsegevinster gjennom et helt liv, sier Cumming ved Norges idrettshøgskole.

Tung styrketrening er det som fungerer best. Det er slik trening som har best effekt på muskelvekst, og gir dermed størst sjanse for å opparbeide seg en muskelhukommelse.

– Vi kan ikke anbefale å trene opp muskelhukommelsen hvis målet er å ta et avbrekk. Styrketrening har en del helsegevinster som du ikke kan få på annen måte.

– Men takket være muskelhukommelsen går ikke alt i vasken etter en ukes ferie eller sykdom, avslutter Cumming.