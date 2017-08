– Det er synd at lusemiddel er så kostbart. For familier med dårlig økonomi kan dyre lusekurer føre til at de velger å utsette behandlingen, sier Mary Line Mikalsen, styremedlem i Landsgruppen av Helsesøstre til NRK.

Til daglig jobber hun som helsesøster i Tromsø kommune, og på helsestasjonen har prisen på lusemiddel blitt diskutert.

Mary Line Mikalsen er styremedlem i Landsgruppen av Helsesøstre. Foto: Privat

– Lusemiddel bør helt eller delvis subsidieres, mener hun.

Også Bjørn Arne Rukke ved Folkehelseinstituttet mener at prisen i noen tilfeller kan avgjøre om det blir behandling eller ei.

Bjørn Arne Rukke er forsker ved avdeling for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Dersom mange i familien skal behandles for hodelus, kan det koste rundt 1000 kroner. Man skal ikke undervurdere at prisen har betydning for enkelte, selv om vår studie avdekket at et fåtall syntes kostnadene var så høye at man vurderte å droppe behandling, opplyser han.

– Forbeholdt kronikere

– Blå resept er forbeholdt kronikere, og dette er ingen kronisk sykdom. Hvis lusemiddel kom på blå resept, måtte man også gå til legen. Det er upraktisk, både fordi man bør komme i gang med behandling så fort som mulig, men også fordi det vil ta mye av fastlegenes tid, sier Helga Festøy, enhetsleder ved Legemiddelverket.

Når legemidler er reseptfrie, er det produsenten og apoteket som bestemmer prisen.

– Vi oppfordrer til å følge med på de ulike produktene og apotekene, og se om man kan spare litt på det. Det er viktig å huske at lusemiddel kun skal brukes når det er konstatert lus, avslutter Festøy.

LUS PÅ KAM: Hodelusene er to til tre millimeter lange. De er grå, brune eller svarte. Hvis de nylig har sugd blod, kan de også være røde. Foto: Maria Elsness / NRK

Økning hittil i år

Ifølge Apotekforeningen har salget av lusemidler vært ganske stabilt de siste fire årene.

– I fjor ble det solgt 191 000 pakninger med lusemidler, mot 202 000 i 2015. Tallene hittil i år viser en økning på åtte prosent sammenlignet med i fjor, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Han forteller at det stadig lanseres nye luseprodukter som ikke er legemidler.

– Det positive er at man unngår resistensproblematikken fordi disse midlene kveler lusa i stedet for å forgifte den.

– Sjekkefrekvensen bør økes

Folkehelseinstituttet anslår at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Deres undersøkelser viser at folk tar lusesjekken for sjelden. Rådet er å sjekke barna for lus minst én gang i måneden.

– Ved å øke sjekkefrekvensen vil problemet reduseres betraktelig, sier Rukke.

Helsesøster Mikalsen tror foreldre har et avslappet forhold til lus så lenge familien ikke er smittet selv.

– Ofte oppdages ikke lusa før det har gått noen uker. Når det begynner å klø har du gjerne smittet andre allerede. Mange synes nok det er pinlig å fortelle at de har lus, og behandler heller familien i «stillhet», avslutter Mikalsen.

SMITTSOMT: Lus kravler fra hode til hode når hårstråene kommer i kontakt med hverandre. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK