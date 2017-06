– Det er ingen av de dyrene som blir tillatt som er egnet som klappedyr. Sammenlign dem mer med å ha akvariefisk enn katt, sier Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Tidligere denne måneden ble det kjent at norske myndigheter opphever et 40 år langt forbud om å holde reptiler i Norge.

Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Sammen med Island, har Norge vært det eneste landet i Europa som har forbudt hold av slike dyr. Likevel anslås det, at det kan være så mange som 100.000 reptiler ulovlig i landet.

Øgle som selskapsdyr

Bøckman sier at enkelte av dyrene kan bli tamme nok til at de godtar å bli håndtert, men ingen reptiler har behov for nærkontakt.

– Skjeggagam-øglen eller leopardgekkoen kan oppføre seg som et slags kjæledyr hvis du trener den opp til det. De er blant de mest selskapelige på listen. Men ingen reptiler har behov for å bli klappet, det er et pattedyrfenomen.

ØGLE: Skjeggagam er en middelsstor øgle som lever i tørre og halvtørre strøk i de indre områdene av Australia. Foto: Wikipedia

Også skilpaddene kan få det godt i et norsk hjem, ifølge zoologen.

– Skilpaddene og noen av øglene kan fungere som familiedyr, men ikke kosedyr. Du kan nok ha de på fanget.

Slanger på sin side trenger ikke å bli klødd under haken.

– ​Slanger er kaldblodige dyr og liker kroppsvarme, men det spiller ikke noe rolle hvor den kommer fra. Den vil ikke foretrekke å få den kroppsvarmen fra eieren sin, sier Bøckman.

Egnet for et liv i fangenskap

Både Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet mener at de 19 artene som tillattes fra august er egnet som selskapsdyr. De har vurdert både dyrevelferden og helsen til dyrene som blir lovlig, og hvordan det vil påvirke livene til andre dyr i Norge.

– Disse dyrene er på mange måter egnet for et liv i fangenskap, sier adferdsbiolog Gry Løberg til radioprogrammet Ekko.

Og godt er det. For i den nye forskriften som myndighetene endrer står det at dyrene, og dyrenes foreldre, må være født i fangenskap.

– Mange av dem ligger stille av natur. De spiser et stort måltid og ligger og venter på det neste. Sånn sett er de lettere å ha med å gjøre enn en fuglehund som må luftes flere ganger om dagen. I hvert fall hvis du bor i blokk i byen, sier Løberg.

Etter 15. august kan Mattilsynet komme hjem til de som har reptiler, og vurdere om dyrene er lovlige og har det bra. Ulovlige dyr vil bli tatt i forvaring og som regel avlivet.

Vurderer du å skaffe deg en øgle eller slange? Hør mer om våre nye kjæledyr i Ekko.