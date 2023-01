Hvis du trenger en nyre, har du til nå hatt to alternativer. Få en nyre fra en avdød donor eller finne en venn eller et nært familiemedlem, som vil donere en av sine to nyrer til deg.

Nå har Norge sluttet seg til et nordisk nyrebyttesystem som gir en tredje mulighet. Som i dag, må du også her finne en du har en nær relasjon til, som er villig til å donere en nyre.

Men hvis det av medisinske grunner ikke lar seg gjøre å få akkurat den nyren, kan det nye nyrebyttesystemet, være aktuelt:

Her blir mottaker og donor registreret i en database, som leter etter matcher blant andre mottakere og donorer i hele Norden.

Slik kan nyrer utveksles over landegrensene og flere kan få hjelp. Systemet innebærer altså at man donerer nyren sin til en fremmed, men at den du gjerne vil være donor for, får nyre fra en annen donor i systemet. Samtidig.



Overlege ved Rikshospitalet, Jørn Petter Lindahl, håper metoden vil få ned nyrekøene:

FLERE TRANSPLANTASJONER: Overlege ved Rikshospitalet, Jørn Petter Lindahl Foto: Knut Are Tornås

– Realistisk så ser vi for oss at vi kan få til mellom 10 og 15 transplantasjoner gjennom dette programmet og det vil også være med å avhjelpe ventelistene for de som venter på avdød giver.

Kommunikasjonsansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Jon Anker Liseberg Sarpebakken er veldig glad for den nye metoden:

– Men, er det ikke litt underlig at man da ikke donerer nyre til den personen du vil donere nyre til?

– På grunn av den motivasjonen de har for å gi nyre til sin pårørende, så gir man jo egentlig nyre indirekte til den personen, selv om det ikke er din egen nyre som havner i den kroppen.Så jeg tror den indre motivasjonen fortsatt vil være like sterk.

HÅPEFULL: Jon Anker Lisberg Sarpebakken Redaktør og kommunikasjonsansvarlig Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Slik fungerer nyreutveksling i Norden Ekspandér faktaboks Hvis du trenger nyre, må den normalt komme fra avdød donor, eller fra en person du har en relasjon til, men ofte er det medisinske grunner til at det ikke går. Da kan nyreutveksling være et alternativ. Mulig donor og mottaker registreres anonymt i en database.

Tre, fire ganger i året sjekker man ut om det er match mellom donor og mottaker på tvers av landene i Norden og Estland.

Ved en match og samtykke fra begge parter, blir transplantasjonen planlagt i løpet av tre måneder.

Programmet bruker en algoritme som bygger på en matchingsteori som matematikeren Alvin Roth er tildelt Nobelprisen i matematikk for å ha utviklet.

Norge ble med i programmet i 2022

Rikshospitalet tror det er realistisk at 10-15 transplantasjoner vil bli gjort gjennom dette systemet hvert år.

Nyreutvekslingsprogrammet heter STEP (ScandiaTransplant kidney Exchange Program) Kilde: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Mens man venter på nyre

– Man må jo.

Lisbeth Berg sitter tilkoblet en dialysemaskin på Drammen sykehus. Det gjør hun hver mandag og torsdag i fire og en halv time hver gang, mens maskinen gjør den jobben nyrene hennes egentlig skulle gjort.

– Det er jo greit på en måte. Men det er jo slitsomt. Det er jo en ganske bra påkjenning på kroppen. Jeg får veldig vondt i hodet.

I stolen ved siden av sitter lillesøster Gry Beathe Sanders. Også hun er nyresyk. At de er sammen om det, gjør det litt lettere:

– Det er jo kjempegreit å ha noen å snakke med som du faktisk kjenner.

FELLES SKJEBNE: Søstrene Lisbeth Berg og Gry Beathe Sanders har mye glede av hverandre. Foto: Knut Are Tornås

I likhet med over 500 andre nordmenn, trenger de nye nyrer. Fram til nå har man hatt to muligheter for å få det. Enten fra en avdød organdonor, eller fra en levende god venn eller familiemedlem:

– Jeg har en venninne som egentlig ville, men så har hun fått problemer med knærne sine. Du må være helt frisk, for å få lov til å gjøre det. Mannen min har høyt blodtrykk og går på tabletter, så det går ikke. Og resten av slekta har jo samme sykdommen.

Til tross for at behovet er svært stort, viser tallene fra 2022 at vi må tilbake til 1983 for å finne færre som har donert bort en av sine nyrer. En nyre fra en levende giver, vil ofte fungere bedre enn en fra en avdød donor.

Overlege ved Rikshospitalet Kristian Heldal, mener det kan være flere årsaker til nedgangen:

– Vi tror at noe kan ha relasjon til pandemien, at det tar lengre tid å utrede pasientene fordi både helsepersonell og pasienter er syke, så er nok noe med familierelasjoner, færre søsken, som gir. Og økt sykelighet i befolkningen.

FÆRRE GIVERE: Overlege Kristian Heldal sier vi må tilbake til 1983 for å finne færre levende givere av nyre Foto: Knut Are Tornås

Søstrenes håp for framtida

På sykehuset i Drammen snakker også Gry Beathe Sanders om muligheten for en levende donor. Akkurat nå er det ikke aktuelt fordi hun nylig har vært gjennom en kreftsykdom. Uansett er hun i tvil:

– Nå har jo datteren min vært og meldt seg, men det er litt sånn; skal jeg ta nyra til ungen min? Det er litt sånn, jeg liker det ikke helt. Så hvis jeg kunne velge, så tror jeg jeg ville venta på en avdød donor. Det er jo ungen din, ikke sant.

Så enn så lenge venter de. Og håper.

– Noen ganger så er det jo tungt, men som Bengt (intensivsykepleieren red.anm.) sa en gang, at vi har jo en mulighet til å være her. Det holder oss oppe. Det er jo mange sykdommer som ikke har mulighet til å komme å få hjelp.

Og hva savner du mest?

– Det å ikke føle seg sjuk, vondt i hodet, kvalm, dårlig pust. Ferie igjen.