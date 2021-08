8. januar i år kom Olivia Rodrigos aller første single.

Den skulle forandre livet hennes.

Balladen «drivers licence» åpner med en bilmotor som starter, og den der plingelyden som kommer når en av dørene ikke er lukket.

Tre dager senere satte låten rekord for mest strømmede sang på ett døgn (drøyt 15 millioner). Dagen etter det slo den seg sjøl, med over 17 millioner.

«drivers licence» ble tidenes raskeste låt til å nå 100 millioner avspillinger på Spotify. Nylig bikket den 1 milliard.

1.000.000.000 lyttinger, der altså.

Hun ble av magasinet Forbes kalt «tidenes raskeste popfenomen». Albumet «Sour» kom i mai: Det ble den mest spilte plata i sin første uke av en kvinnelig artist, noensinne.

I sommer har hennes «good 4 u» vært den rockelåten som har toppet lista lengst i Storbritannia på 18 år.

Den sangen var også lyden av sommerferien min.

«Sommerferien».

7 grader, sa ikonet på dashbordet i bilen. Vi regnet bort på Finnmarks nordkyst mens varmen hvilte over resten av Norge.

Bildene venner delte fra ferie viste brune ben på seilbåt / badende barn / midnattssol i Lofoten.

Ikke rart Olivia Rodrigos sarkasmer var deilig å gaule med på:

Well good 4 you, you look happy and healthy, sang vi, mens jeg kjente vinden ta tak i karosseriet langs Porsangerfjorden.

Bitterhet, vær min venn!

Den har definitivt hjulpet Olivia Rodrigo.

Når eksen er dust og du vet å sette ord på det

Olivia Isabel Rodrigo ble født 20. februar 2003.

Hun vokste opp som enebarn i Temecula (i utkanten av Los Angeles, California). Faren kommer opprinnelig fra Filippinene.

Beske, personlige tekster om ekskjæresten har tatt henne til popstjernehimmelen i rakettfart. Hun skriver låtene sjøl (noen i samarbeid med produsenten sin).

Historiene er ofte konkrete.

«drivers licence» handler om å endelig ta lappen, og deretter kjøre rundt i nabolaget til eksen. Alene.

Et mykt piano bygger seg opp til et allsangvennlig refreng – en smygende poplåt du bare vil høre om att og om att, hvis du noen gang har blitt dumpa.

Inspirasjonen kom til Olivia da hun tok denne triste kjøreturen sjøl, sannsynligvis i moras bil (som er den bilen du faktisk hører på låten).

Som barn gikk Olivia stort sett på hjemmeskole, og fikk tvungen pianoundervisning (noe hun i ettertid selvsagt er glad for). Hun begynte tidlig å jobbe.

En del av forklaringa på hvorfor så mange umiddelbart hørte på musikken hennes, kan være denne: Hun var allerede et kjent fjes for sine jevnaldrende.

Fra Disney-stjerne til lidenskapelig banning

Olivia Rodrigo hadde en skuespillerkarriere i Disney-konsernet lenge før hun tok lappen.

PREMIEREVANT: Lenge før hun eventuelt begynner å innkassere musikkpriser, er Olivia Rodrigo hjemmevant på rød løper. Her fra et Disney-event i 2016, hun er 13 år gammel. Foto: Image Group LA / Walt Disney Television via Getty

I tre år spilte hun tenårings-vlogger i serien «Bizardvaark». Og fra 2019 hadde hun en av hovedrollene i «High School Musical: The Musical: The Series».

Store popartister har trådt barneskoene i Disneys underholdningsverden før: Britney Spears. Justin Timberlake. Miley Cyrus. Selena Gomez.

GJENG: Alle disse var kjente barnefjes fra Disney-kanaler før de ble popartister. Foto: NTB

Nå var det Olivias tur. Det ble spekulert i om hun med vilje puttet banneordet fuck inn i sin første låt, for å slippe unna barnestjernestempelet? Det var ikke så bevisst, har hun fortalt.

– Jeg lager bare musikk jeg elsker. Og det er slik jeg er: Jeg kan være stygg i kjeften, sa Rodrigo i et intervju med det britiske magasinet Nylon. Og la til at hun gjerne vil inspirere flere til å «snakke som de vil».

Brudd-tematikken fortsatte på de neste låtene hun slapp i vår. «déjà vu» var adressert til samme eks: Jaså, du gjør våre favorittgreier sammen med hun nye dama di?

På «good 4 u», allsang-favoritten fra bilen i Finnmark, er Olivia blitt sint: Hvis det er så lett å gå videre, er du en forbanna sosiopat!

Låten gikk rett inn på førsteplass i USA og Storbritannia.

I et intervju med GQ Magazine nylig, snakket Rodrigo om hvordan låten ikke speiler personligheten hennes:

– «good 4 u» er så sint og smålig! Jeg ville aldri sagt disse tingene til noen, men du kan gjøre det i en sang. Derfor var det god terapi å skrive den, forklarte hun.

Kjærlighetssorg/sinne er ikke nytt som råstoff for låter. Hva er det som gjør at akkurat Olivia Rodrigos versjon blir elsket av millioner, verden over?

Ok; hun var et kjent fjes. Og da «drivers licence» kom, ble hun raskt er en av de store TikTok-trendene i 2021. Rodrigo har rundt 10 millioner følgere, men veldig mange flere har laget snutter med sangene hennes. Kjærlighetssorg var allerede en stor og inderlig hashtag (#breakup) på plattformen.

Men dette handler også om musikken.

Noen av de som har lyttet som besatt, er for lengst ferdig med tenårene.

Som en velsmakende hamburger

Programleder og musikkprodusent i P13 Jørgen Hegstad er en 44-åring med stor kjærlighet til indierock (særlig fra rundt år 2000).

Han kaller det Olivia Rodrigo og produsenten Dan Nigro har fått til på den halvtimen «Sour» varer «å lage en hamburger ut av en 11-retters middag».

– Masse inspirasjonskilder er kokt ned og formet til fire deilige munnfuller, lette å tygge i seg, sier han.

– Alle låtene på plata minner om noe, enten vagt eller veldig. Man hører Radioheads akkorder fra «No surprises» på «déjà vu». Det er refrenget til Paramores «Misery business» på «good 4 u». Jeg hører åpninga av Elasticas «Connection» på «brutal» ...

(Sånn her kan han holde på lenge).

1990-tallets britpop og 2000-tallets pop-punk: Mye i Olivia Rodrigos musikk vekker minner hos oss som levde før årtusenskiftet.

REFERANSEBINGO: Du kan lytte til Rodrigo og bli minnet på Gwen Stefani og låten ​​​​​​​«Just a Girl», eller kanskje huske Avril Lavigne, eller begynne å tenke på Thom Yorke fra Radiohead – eller Alanis Morissette. Olivia Rodrigo sier om seg selv at hun er «obsessed» med kultur fra rundt årtusenskiftet. Foto: NTB

Ta «good 4 u». Aggressiv tekst underbygget med raskt gitarspill, hissige trommer og bruk av f-ordet (en big deal i USA, særlig som ung kvinnelig artist). Sangen føles som et perfekt treminutters utslipp av agg!

– Olivia Rodrigo representerer i dag toppen av indie-kommers. Musikk som før ville blitt kalt for smal, er nå mainstream, sier Hegstad.

(Han har i samtalens løp ramset opp en lang rekke band jeg aldri har hørt om, som hun likner på. Sjekk spilleliste her for mer indie à la Olivia Rodrigo – mye fint!).

Balansen mellom genial og plagiatør

«Kan hennes unike suksess få en ny generasjon til å omfavne gitaren?», spurte hardrock-magasinet Kerrang nylig.

Glatt produksjon og autotune har de siste årene vært normalen på hitlistene. Variasjoner av rap og elektronisk dansemusikk har utklasset rocken lenge.

Olivia Rodrigo er stjerneeksempelet på en omtalt trend i 2021: Gitaren er tydelig til stede i den mest kommersielle popmusikken. Hos henne får du vreng på vokalen og punkete trommer også.

Produsenten Dan Nigro skal ha sin del av æren for lydbildet, mener Jørgen Hegstad. Nigro har tidligere spilt i indierock-bandet As tall as Lions, og jobbet med diverse artister (inkludert Finneas, broren til Billie Eilish).

Blant mange forbilder sier Olivia Rodrigo at hun er aller mest påvirket av Taylor Swift. I mai møtte hun endelig idolet. Hun oppførte seg som så mange ville gjort: Bilde! Instagram!

PEAK LIFE: «Sangene hennes er tatovert inn i hjernen min», har Rodrigo sagt om Swift. De to låtskriverne utvekslet håndskrevne brev da de møttes backstage i London. To verk på «Sour» har kreditert Swift som medskaper. Foto: INSTAGRAM

Men.

Alle disse referansene som kom og gikk. Det kan også kalles uoriginalt juks. Det finnes stemmer på internett som har stilt spørsmålet «hvordan blir Olivia Rodrigo ikke saksøkt for plagiat?»

Som for åpningslåten «brutal», som har visse likheter med Elvis Costellos «Pump it up» fra 1978.

Costellos respons på Twitter? Null stress. Musikk er til for å knekkes opp og settes sammen igjen, skrev 66-åringen. Sjøl hadde han jo i sin tid latt seg grovt inspirere av Bob Dylans «Subterranean homesick blues».

Foto: Twitter, faksimile

Jørgen Hegstad oppsummerer det slik:

– Alt dette her, og det av en 17-åring fra Disney-universet? Det er godt stjålet!

Olivia Rodrigo er som nevnt erfaren i showbiz.

Noen mener artistkarrieren henger tettere sammen med underholdningsgiganten Disney, enn hun gir inntrykk av.

Konspirasjonsteorier om suksessen

For all den her bitre kjærlighetssorgen på plate, den må jo handle om noen?

Olivia Rodrigo skal ha skrevet «drivers licence» om Joshua Bassett, som hun spilte mot i High School Musical-serien.

SØT MUSIKK MELLOM KOLLEGAS: Eller? Joshua Bassett sa nylig i et intervju med GQ Magazine at han støtter Olivia i alt hun gjør. Han har også kommet ut som skeiv. Hun har ikke kommentert dette. Foto: Jenny Anderson / Getty Images for Elsie Fest

De var kjærester på skjermen, og i 2020 sa ryktene (NB: ubekreftet fra skuespillerne sjøl) at de også var det på fritida. Men i fjor sommer ble Bassett visstnok sammen med Sabrina Carpenter, en annen skuespiller og artist fra Disney-universet.

And you’re probably with that blonde girl, synger Olivia Rodrigo i «drivers licence».

Gjett én gang hvilken hårfarge Sabrina har.

Fansen gikk bananas på internett. Flere prøvde å kartlegge alt som skal ha skjedd mellom skuespillerne utenfor manus. Igjen: Vi vet ikke hvem hun synger om, eller om ting foregikk slik hun forteller. Men det er lett å spekulere, om man liker tekster fra virkeligheten.

Så god PR for en ny artist er det nesten umulig å kjøpe. Eller? Er «trekantdramaet» bare en smart lanseringsstrategi klekket ut på bakrommet?

Mer om teoriene bak fenomenet Olivia Rodrigo kan du høre i NRKs splitter nye musikkpodkast «Musikkrommet».

Vaksinerings-promojobb

Olivia Rodrigo er uansett 110 prosent real som tenåring (og stilen hennes hadde glidd rett inn på Rosenborg ungdomsskole i Trondheim, siste del av 1990-tallet):

Doc Martens-sko, korte topper, second hand-klær, oversized Kurt Cobain-t-skjorte. Og veldig, veldig mye himling med øynene.

Men stjerna kan også kle seg for business. I tekkelig rutete drakt troppet hun opp for et møte med president Joe Biden i Det hvite hus forrige måned.

FØRSTEDAME RODRIGO: Klesvalget i Det hvite hus er selvsagt heftig analysert. Rodrigo unngikk de to politiske fargene i USA (rødt eller blått), og antrekket skulle være ungt (second-hand), men classy (drakt). Denne rosa, vintage Chanel-drakten fra 1995 møtte alle behov. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Hun var invitert for å promotere vaksinering til USAs unge. Olivia spilte inn video med presidenten og sa at alle må alle snakke med venner og familiemedlemmer om å ta vaksine, og at vaksinering er det riktige å gjøre.

MAKE VAKSINE GREAT AGAIN: Foto: NTB

Kanskje var det lurt av president Biden?

Olivia Rodrigo når bredere enn mange TikTok-genererte popfenomener før henne. Det er mer enn kjærlighetssorg som treffer oss.

Treffer flere generasjoner

På tross av all verdens støykansellerende hodetelefoner og knotter: Det er noe med å høre på musikk i bilen sammen, har jeg tenkt på i sommer.

Det viser seg at flere har valgt nettopp Olivia Rodrigo til lydspor på norgesferien.

– Mamma, pappa, Iris og jeg har vanligvis ganske forskjellig musikksmak, sier Margrethe Dahl Malkenes (14), nå hjemme igjen på Sogn i Oslo.

Første gang hun og lillesøster Iris (10) spilte «good 4 u» i rekkehuset, kom mamma ned trappa og spurte nysgjerrig «hvem er det der».

Storesøster oppdaget Rodrigo på TikTok. Iris får ikke ha denne appen ennå, men forteller at en venninne har lagt ut en videosnutt hvor hun farger håret til «good 4 u».

Ordet insecurity går igjen på «Sour». Iris og Margrethe er spesielt glad i låtene «brutal» og «jealousy». Når den superpene Olivia Rodrigo forteller at hun kjenner usikkerhet og sjalusi overfor andre med kulere liv i sosiale medier, føles det befriende ærlig.

– Det er jo sånn det er å være ung, sier Margrethe.

Selv om TikTok og andre plattformer har bidratt til den stjernestatusen, har Olivia Rodrigo fortalt at hun begrenser sosiale medier-bruken sin.

– Det hjelper å ikke se på den dritten, sier Rodrigo.

– Det er ikke meningen at vi mennesker skal vite hva alle andre mener om oss, til enhver tid. (Hun har fått en venn til å sette en 30-minutters begrensning per dag på diverse apper, og har ikke koden selv.)

Gjenkjennelige greier, dette ønsket om å fri seg fra skjermlivet.

Rodrigo bygger bro, om vi skal si det litt pompøst.

Oss som husker musikken og stilen hun låner knallhardt fra. Og alle som venter i baksetet på å bli gamle nok til å kjøre opp. Nostalgien og nåtida, hånd i hånd.

Margrethe Dahl Malkenes fikk forresten bassgitar til bursdagen i juli. Hun kan riffet til «brutal» nå.

Etter rekordene

Sommeren er på hell.

Om noen måneder starter Grammy-sesongen. Da skal musikkprisene glitre over gamle og nye stjerner. Noen skal limes enda sterkere fast på pophimmelen.

Vil Olivia Rodrigo fortsette å skinne?

Det var noe med timingen som gjorde at debuten ble så intens, tror Jørgen Hegstad.

– Hun traff tidsånden perfekt med denne plata. Jeg tror en slik hybrid kan bli vanskelig for Olivia Rodrigo – eller noen andre – å gjenta.

Å sammenligne henne med kollega Billie Eilish treffer ikke, mener programlederen.

MØTE MELLOM GIGANTER: Da Billie Eilish og Olivia Rodrigo nylig klemte hverandre på førstnevntes slippfest, tok bildet fyr blant fansen. Mange ønsker seg et samarbeid mellom de to artistene. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

– Eilish er en artist som skaper trender. Rodrigo finslipte noe som allerede eksisterte, sier han.

Kanskje har Billie Eilish tatt over noen av lytterne med plata «Happier than ever». Snart kommer ny musikk fra den Newzealandske artisten Lorde, en annen av Olivia Rodrigos store inspirasjonskilder.

Uansett veien videre: Noen ting kan ingen ta fra Olivia Rodrigo.

En søt og varig revansj over eksen, hvem han nå enn var. Hvis nå «drivers licence» blir stående på lista over kjærlighetssorg-klassikere (min spådom: Det blir den).

Et album som fikk voksne med stor platesamling og TikTok-generasjonen til å obsesse over samme fenomen, sommeren 2021.

En låt som for alltid vil minne meg om å kjøre over Magerøya med de tre jentene mine i baksetet, mens vi holder motet oppe i stiv kuling.

PS. Merket du deg at Olivia Rodrigo bruker bare småbokstaver i låttitlene? Det er en greie.

