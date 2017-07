Aurora under Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Savner mer tid til å skrive musikk Aurora er blant artistene som spiller flest konserter. Men det er ikke bare fordi hun synes det er fabelaktig.

Hilde Bjørnskau Journalist

Hun tar fram en opptaker og synger forsiktig inn.

– Jeg prøver å ikke forstyrre de som sitter ved siden av meg i flysetet, sier Aurora Aksnes.

Hun er mye på turné. Derfor pleier hun å sitte slik på flyet og synge inn en ny melodi hun har i hodet. Hun må ikke glemme den. Hvis hun allerede har tatt opp en melodi hjemme, skriver hun ofte teksten på reisen.

– Man lærer seg veldig gode teknikker for å skrive når man ikke har et helt stille rom med et piano. Man må skrive teksten når man er på flyet, står i kø, eller er på lydsjekk, sier hun.

– Jeg må jo turnere

«Jeg har litt lav stemme», sier hun idet jeg slår på kamera for å intervjue henne få timer før konserten hennes starter. I artistgarderoben perfeksjonerer søsteren som er fast stylist, den siste sminken.

Auroras søster Miranda pudrer Aurora i garderoben. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Det er hennes andre festival i Norge i år, men hun har vært i Australia.

– Jeg og må jo turnere. Det er det som gjør at man kan leve av musikk, sier Aurora Aksnes.

Hun har turnert over hele verden. Det har blitt mer og mer de siste tre årene. Hun har stått på mer enn 150 forskjellige konsertscener bare på disse årene. Siden i fjor på denne tiden har hun opptrådt på 50 konserter eller festivaler.

Hun elsker det, men ønsker egentlig å heller fokusere mer på færre opptredener. Grunnen er at hun vil gi alt for at publikum. Hver kveld skal føle at de betyr noe for henne, at ikke konserten bare er en av mange.

– Det er bedre på alle måter å ikke ha for mange opptredener. Slik får jeg også fokusert på at hver opptreden blir helt spesiell, sier hun.

21-åringen gleder seg til å spille, men skulle ønske at publikum som har kommet i kveld hadde sluppet å bli så våte og kalde.

Konsertmaratoner

«Det er fint å se så mye gult» utbryter Aurora fra scenen, i ly for regnet som høljer ned over havet av publikum i regntøy.

Det er sommerkveld på musikkfestivalen Bergenfest.

Konserten er en av mange som venter henne utover sommeren. Ikke minst har hun tilbakelagt en hel konsertmaraton.

Fjoråret var hennes aller mest hektiske. Det blir litt færre konserter i år. Hun trenger tross alt tid til å gjøre andrealbumet ferdig. Og hun behøver tid til å skrive ny musikk.

Etter at digitaliseringen endret måten vi lytter til musikk, via streaming, har inntektene fra musikksalg blitt nærmest borte, viser Kulturrådets rapport Musikk i tall .



Med mindre du er i topp 10-sjiktet på verdensbasis. Tendensen er stigende.

For å kunne leve av musikken sin, spiller artister dermed på stadig flere konserter. Det er der de tjener penger.

Men selv med flere konserter, kompenserer det ikke for tapet av inntektene artister hadde før i tiden, viser bransjetall for de siste tiårene.

Aurora har de siste årene turnert dag etter dag, i uker og måneder i strekk. Det er ikke lenger penger å hente på selve musikken, fordi vi streamer den så å si gratis. Her fra konsert på festivalen Bergenfest tidligere i sommer. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Lite tid til å skrive ny musikk

Det striregner. Tåken henger så langt ned over fjellene bak scenen på Bergenhus festning i sentrum av byen, at de blander seg med røykeffektene fra showet.

Regnværet denne sommerkvelden legger ingen merkbar demper på den unge artistens entusiasme over å endelig spille på hjemmebane. Riktignok var nervene mer til stede foran denne konserten foran familie og venner blant publikum, enn å opptre på store konserter på utenlandsturne.

Midt oppi all reisingen konsert-jobbene medfører, skal hun klare å skape noe nytt. Dermed blir det å skrive nye låter noe som må skje innimellom slagene, underveis på reiser. Det er ikke ideelt, synes hun.

– Det er jo det som er det viktigste, det å lage musikken. Så det er helt forferdelig når jeg ikke får tid til det.

Hun og bandet har bestemt seg for å legge inn mer fritid når de turnerer.

– Jeg tror aldri at vi kommer til å gjøre et like travelt år igjen som i 2016.

Inntektene som forsvant

Konserten i Bergen starter. Bilder av skumring i skogen lyser på scenen bak henne. Hun er kledd i favorittfargen grønn og har en kort sauepels over skuldrene.

Hun synger av full hals «I`m running with the wolves tonight». Tonene fyller konsertarenaen mens hun svinger armene over hodet så sauepelsen flagrer om kapp med lyst flettet hår.

Hun er ikke alene om at det går slag med opptredener.

Også artister som Åge Aleksandersen, og bandet Spidergawd, har en tett turneliste rundt på sommerens mange musikkfestivaler over hele landet.

Spidergawd turnerte nylig i Japan. Dag etter dag på nye steder. De var heldige og fikk økonomisk støtte til å turnere. Det å ha så mange konserter er ikke er helt frivillig, selv om de elsker å opptre. De tjener null på streaming.

– Vi tjener såpass lite på streaming at vi ikke vet hvor mye det er. Det er med andre ord ikke en merkbar inntekt, forteller manager Vibeke Hay Wold.

Målet for bandet er å utnytte støtten maksimalt. De har håp om å rekke å bygge opp et nettverk i Europa som er solid nok til å gi avkastning senere.

På scenen som 60-åring

Veteranen Åge Aleksandersen turnerer i et kjør denne sommeren.

Aurora ville ikke vært foruten det hun synes er så fint, nemlig når publikum står sammen for å høre og oppleve musikk live.

– Jeg liker meg selv mer live enn jeg gjør på en plate. Det gir en helt annen energi og følelsesregister. Og det ligger er et veldig fellesskap i det, og er egentlig en veldig vakker ting.

Om hun selv fortsatt står på scenen når hun er 60-åring, kan hun absolutt se for seg. Men det må helst være på en helt annen type scene enn festivalscenene.

– Jeg håper at jeg opptrer inne i konserthus med et symfoniorkester, der folk kan sitte og kose seg.

– Jeg ønsker meg mer tid til å skrive selve musikken. Konsertene er som en jobb nå, mens det å lage ny musikk er hobbyen. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Senere på kvelden er Aurora er ferdig med konserten på Bergenfest.

«Tusen takk, det har vært så fint» roper hun jublende og bukker for regnjakke-havet. Neste stopp er hovedstaden, og spillejobb på festivalen Over Oslo om få dager. Og på Slottsfjellfestivalen er hun hovedattraksjon.

– Jeg har ikke alltid like mye energi, og prøver så godt jeg kan å si til meg selv at «dette klarer du, Aurora», foran nye opptredener. Jeg vil jo at publikum som har kommet skal føle at jeg er de hundre prosent for dem, sier Aurora.

Må være i toppform

Inne i garderoben blir Aurora tankefull når hun tenker på at veteranen Åge Aleksandersen, i godt voksen alder, i sommer spiller på så mange konserter som han gjør.

– Det er vel derfor det bare er noen som blir musikere eller artister, fordi at det er vel akkurat de som klarer å stå på scenen hver dag – i kanskje 50 år – Sånn som Bob Dylan.

– Det er vel kanskje derfor akkurat vi har den jobben. Kanskje jeg klarer det jeg også hvis jeg virkelig går inn for det. Det er jo veldig rart å tenke på da.

– Man må på en måte alltid pushe fram et eller annet, selv om det ikke er der – en slags spilleglede og energi – selv om man er helt tom. På bare et år har Aurora spilt på 50 konserter i inn- og utland. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Det er mange som avhenger at hun er i toppform. Blir hun syk, rammer det mange. Hvis hun må hun avlyse en konsert, blir hun veldig lei seg.

– I løpet av ett år er det selvfølgelig mange dager der du egentlig ikke har lyst til å stå på en scene. Kanskje jeg er syk. Kanskje har jeg mistet stemmen.

Hun har alltid hatt konserter likevel, og har bare avlyst hvis stemmen er helt borte – som kan være skadelig. Eller hvis hun har havnet på sykehus .

På en dårlig dag, tar hun en peptalk med seg selv.

– Jeg prøver å fortelle meg selv at jeg «yes», dette er situasjonen akkurat i dag, at nå har folk kommet for å høre akkurat deg. Kanskje det er i Australia et sted, altså det betyr at du ikke kommer tilbake igjen hit før muligens om et år.

Aurora har de siste årene turnert dag etter dag, i uker og måneder i strekk. Det er ikke lenger penger å hente på selve musikken, fordi vi streamer den så å si gratis. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Vårt teknologiske fortrinn glipper

​Riktignok er det ikke streamingen artistene og musikerne tjener mest penger, men streaming-tjenestene kan vie oppmerksomhet rundt artistene før viktige konsertopptredener.

De store streamingtjenestene er nå på amerikanske – og på svenske hender. Skandinavia, og spesielt nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å lytte til musikk via betalte streaming-tjenester.

Hverken i musikknasjonene USA eller Storbritannia er det like vanlig ennå, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI . Flere musikkeksperter synes derfor det er synd at norske Tidal ble solgt til USA.

Populærkultur – og teknologiforsker Yngvar Kjus ved Universitetet i Oslo, har lenge forsket på popmusikk. Han tror at norsk musikkbransje risikerer å tape penger.

– Det er vanskelig å estimere inntektene fra fremtidig strømming, men kanskje vil ​norsk musikkbransje gå glipp av mye.

– Det er uansett synd at det ikke lenger er noen stor norskeid strømmetjeneste, og jeg håper det vil komme nye, gode initiativ, sier Yngvar Kjus.

Jørn Dalchow i det uavhengige norske plateselskapet daWorks mener at Norge i internasjonal sammenheng har hatt et fortrinn siden vi har levd med streaming-økonomien noen år allerede.

– Det har vært en omstilling som vi har kommet ganske langt med i Skandinavia og vi har derfor et vindu nå hvor vi har et lite forsprang. Men vi blir nok snart hentet inn av de store, sier Jørn Dalchow.

Audun Molde underviser i populærmusikk ved høyskolen Westerdals i Oslo. Foto: Marianne Roland

Audun Molde er førstelektor og ansvarlig for populærmusikk ved høyskolen Westerdals i Oslo.

Han mener at mulighetene for artister og låtskrivere aldri har vært større. Samtidig har konkurransen heller aldri har vært større.

– Musikk er en uforutsigbar bransje, og det viktigste er uansett godt innhold. Vi har et rikt musikkliv med utrolig mange dyktige skapere og utøvere av musikk, sier Audun Molde.

Video: – Må noen ganger ta fram krefter jeg ikke har, sier Aurora.