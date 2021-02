Disse kjemper om Nordisk råds litteraturpris

Vigdis Hjorths «Er mor død» og Lars Amund Vaages «Det uferdige huset» er de to norskspråklige romanene som er nominerte til å kjempe om Nordisk råds litteraturpris, som deles ut i oktober. I tillegg er Inga Ravna Eira nominert for samisk språkområde.

– Et uvanlig sterkt bokår

NRKs litteraturkritiker Marta Norheim har anmeldt begge de to norskspråklige romanene, og er ikke overrasket over at de er valgt ut.

– Dette er bøker av to svært etablerte forfattere, så det er ingen bombe at disse er nominerte. Samtidig var 2020 var et uvanlig sterkt bokår, så det er mange bøker som kunne ha vært nominert. Juryen er nok smertelig klar over dette, og også Tore Renberg, OIaug Nilssen og Karl Ove Knausgård kunne vært med. Men det er bare plass til to, sier Norheim.

NRKs litteraturkritiker Marta Norheim.

Hun omtaler Lars Amund Vaages «Det uferdige huset» som en av de aller beste romanene fra fjoråret.

– En veldig vakker roman som ikke er uten innslag av humor. Den skilte seg ut i fjor, sier Norheim.

Lars Amund Vaage (68), som fikk sitt gjennombrudd med romanen «Rubato» i 1995, har innkassert en lang rekke priser, deriblant Brageprisen, Kritikerprisen og P2-lytternes romanpris.

Viderefører diskusjonen

Norheim innrømmer at Vigdis Hjorths «Er mor død» ikke er blant hennes favoritter fra den 61 år gamle Oslo-forfatteren.

– Den boka er mer interessant enn litterært veldig spennende. Men hun viderefører diskusjonen som oppsto etter «Arv og miljø». Skal en roman leses biografisk hvis man vet at det er fellestrekk mellom romanen og forfatterens biografi? sier Norheim.

Norsk-samiske Inga Ravna Eira fra Karasjok er nominert fra det samiske språkområdet for diktsamlingen «Gáhttára Iđit». NRK møtte henne under Bokekspedisjonen sommeren 2019.

Ord vi deler. Bokekspedisjonen forflytter seg til Karasjok og til forfatter Inga Ravna Eira, samisk poet og formidler. Programleder Pia Rivelsruds Bokbil stopper på 12 litterære steder i hele Norge. Her snakker de om hvordan hjemstedet har inspirert forfatteren i tekster om kjærlighet, tapte drømmer, barndom, hat og lykke. Vi tar utgangspunkt i det lokale for å si noe om det universelle, på Karasjok og andre steder. (2:12) Du trenger javascript for å se video. Ord vi deler. Bokekspedisjonen forflytter seg til Karasjok og til forfatter Inga Ravna Eira, samisk poet og formidler. Programleder Pia Rivelsruds Bokbil stopper på 12 litterære steder i hele Norge. Her snakker de om hvordan hjemstedet har inspirert forfatteren i tekster om kjærlighet, tapte drømmer, barndom, hat og lykke. Vi tar utgangspunkt i det lokale for å si noe om det universelle, på Karasjok og andre steder. (2:12)

Siden Nordisk råds litteraturpris ble delt ut for første gang i 1962 har 11 norske forfattere vunnet prisen. Sist gang det skjedde var i 2015, da prisen gikk til Jon Fosse. I fjor gikk Nordisk råds litteraturpris til finske Monika Fagerholm for romanen «Vem dödade bambi?».

Her er de 11 andre kandidatene til prisen:

Danmark

«Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1» av Asta Olivia Nordenhof (Roman)

«Mit smykkeskrin» av Ursula Andkjær Olsen. (Diktsamling).

Finland

«Bolla» av Pajtim Statovci. (Roman).

«Autofiktiv dikt» av Heidi von Wright av Heidi von Wright. (Dikt).

Færøyene

«Eg skrivi á vátt pappír» av Lív Maria Róadóttir Jæger. (Dikt).

Grønland

«Naasuliardarpi» av Niviaq Korneliussen. (Roman).

Island

«Um tímann og vatnið» av Andri Snær Magnason. (Roman).

«Aðferðir til að lifa» av Guðrún Eva Mínervudóttir. Roman, Bjartur, 2019.

Sverige

«Strega» av Johanne Lykke Holm (Roman)

«Renheten» av Andrzej Tichý. (Noveller).

Åland

«Broarna» av Sebastian Johans. (Roman).