– Dei mest populære spekulasjonane går på at det er ein samanheng mellom Sana og Even. Særleg fordi vi har høyrd at Even studerte koranen. Alt i alt gler vi oss sinnssjukt mykje, skriv Simon Falk til NRK.

Falk er administrator for Facebook-gruppa Kosegruppa.dk. I skrivande stund har fangruppa over 42.600 medlemmar. Falk seier at interessa for «Skam» i Danmark er sterkare enn nokon gong før.

Då traileren til fjerde og siste sesong kom på fredag tok det av i Kosegruppa.dk.

– Det eksploderte. I løpet av ein dag fekk vi 600 nye medlemmar. Reaksjonane på traileren var mange og veldig kjensleladde, skriv Falk.

Fans over heile verda

Sidan første episode hadde premiere i 2015 er «Skam» blitt ein av dei største suksessane i norsk TV-historie. Sjåarar over heile verda har følgd tenåringane i Oslo, og det er mellom anna planlagt ein amerikansk versjon.

I eit avskjedsbrev til fansen skriv serieskapar Julie Andem at «Skam» har den kulaste fanskaren i verda.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Serien har fått spalteplass i alt frå The New York Times til den kinesiske partiavisa Global Times. Det britiske politiske tidsskriftet New Statesman har snakka med fans frå heile verda.

I fjerde sesong vil skandinaviske fans kunne følgje serien i same tempo som i Norge, då NRK og plateselskapa er einige om å la klippa på P3s «Skam»-blogg vere opne i alle dei nordiske landa.

– Vi er svært nøgd med å få musikkbransjen i Norden med på dette, seier Kari Anne Lang-Ree, advokat for NRK.

Skamfest i Danmark

NORSK TAPAS: I desember 2016 vart sesong tre av «Skam» feira i København med 700 fiskekaker. Foto: Karina Gaardsted Henriques

Då siste episode av tredje sesong vart sendt før jul sørga danske fans med gravøl og hundrevis av fiskekaker. Sidan då har naboane i syd vore råka av «skamstinensar».

– Korleis kjem det til å bli i Danmark når siste episode er sendt?

– Eg trur det blir kjempestort. Vi kjem til å feire og sørgje saman, skriv Falk.

Truleg går det troll i dansken sine ord. Fleire «Skam»-festar er alt planlagt.

Aalborg Hovedbibliotek har invitert til lynkurs i norsk slang og dialekter, i tillegg til at deltakarane kan kose seg med norsk tapas, fiskekaker og potet.

Litt seinare i april slår kulturhuset Absalon i København til med ein «Alt Er Love»-fest. Fondet for dansk-norske samarbeid har planlagt ein «Skam»-fest 22. juni.

– Kva trur du kjem til å skje med interessa for Norge når «Skam» er over for godt?

– Det kjem til å henge litt igjen. No nyttar vi nokre norske ord når vi snakkar med andre «Skam»-fans, men det er mange unge som har byrja å nytte norske ord i daglegtalen, skriv Falk.