Kinesisk partiavis hyller «Skam»

Ved siden av et stort bilde av Isak og Even har avisen fått med seg opptil flere nyanser i det norske Skam-fenomenet:

Foto: NRK / Peter Svaar

– Skolen der serien er spilt inn har fått så mange turistbesøk at de har måttet stenge dørene, skriver avisen og legger til at danske medier nå mener «Skam» for første gang får Norge til å fremstå som et kult land.

Avisens korrespondent i Oslo skriver også at han siden han begynte å se på «Skam» (eller «Xiuchi» på kinesisk) har mistet både nattesøvnen og appetitten.

– Serien er så populær at selv statsminister Erna Solbergs barn følger med på den, og kronprinsens eldste sønn har fått en liten birolle på slutten av sesong to, skriver avisen.

Tar opp aktuelle temaer i Europa

Ifølge Global Times kan Skam-suksessen forklares ved at serien nå tar opp brennaktuelle temaer i Europa – som mobbing, homofili og integrering.

Slik ser Skam ut på kinesisk. NRK er blokkert i landet, men fans har tekstet episodene og lagt de ut på tilgjengelige strømmetjenester.

Avisen påpeker at seriens seertall på 789.000 i snitt for sesong 3 er høyt, gitt at Norge bare har 5 millioner innbyggere.

Har fått kultfølgere i Kina

NRK har vært blokkert i Kina siden Nobel-tildelingen til Liu Xiaobo i 2010, så det er umulig å komme inn på NRKs nettsider uten å bruke VPN.

Men kinesiske fans har kopiert hele sesong 3 og lagt den ut på egne streaming-nettsteder med kinesiske undertekster slik at fansen her kan følge dramaet mellom Isak og Even på kinesisk.

Flere tusen har sett klippene som er lagt ut uten avtale med NRK, og i kommentarfeltet skriver mange kinesiske ungdommer at de nå får lyst til å ta seg en tur til Norge:

– Jeg anbefaler varmt å se på den norske miniserien Skam, skriver brukeren monodanni:

– Merkelig språk og merkelig musikk, men også vakkert – på en rar måte!

Ikke alle er like begeistret:

– Nå holder jeg ikke ut lenger hvordan alle rundt meg ser på Skam. Jeg får hodepine av å høre så mye norsk! klager Weibo-brukeren dondestas.

– Satt og så på Skam hele kvelden, og jeg er bare gjennom de første 7 episodene av sesong 3. Har ikke lyst til å studere, og i morgen starter tre dager med eksamen! klager nettbrukeren Lansan Shaoju.

Musiker Nils Bech har fått mye oppmerksomhet for hans tolking av julesangen «O helga natt» i «Skam». I Dagsrevyen i vinter snakket han om sin egen vei ut av skapet, og hvordan han hadde ønsket seg en serie som Skam da han var ung. Du trenger javascript for å se video. Musiker Nils Bech har fått mye oppmerksomhet for hans tolking av julesangen «O helga natt» i «Skam». I Dagsrevyen i vinter snakket han om sin egen vei ut av skapet, og hvordan han hadde ønsket seg en serie som Skam da han var ung.

Billigproduksjon

Den kinesiske storavisen påpeker i dag at «Skam» er en billigproduksjon som bruker nye og originale grep for å nå publikum, nemlig korte videoklipp via sosiale medier. Serieskaperne har gjennomført mange intervjuer med ungdommer før filmingen startet for å treffe publikum bedre, skriver avisen. Og det stemmer jo.

Kommunistpartiets talerør

Men Global Times regnes vanligvis som en av de mest nasjonalistiske avisene her i Kina.

Hele dagens forside er viet nyheten om Kinas protester mot at Taiwans president Tsai Ing-wen de siste dagene har truffet amerikanske politikere på gjennomreise i USA.

De siste ukene har avisen på lederplass også tatt til orde for at Kina må ta «hevn» dersom Donald Trump gjør endringer i USAs Taiwan-politikk.