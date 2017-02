NRK må ukentlig stoppe ulovlig bruk av «Skam»-merkevaren

– Det er en økende pågang. Og da først og fremst fra Sverige og Danmark, sier NRKs jurist Kari Anne Lang-Ree.

NRK har tidligere skrevet om at kommersielle aktører i Norge profitterer ulovlig på «Skam». Men i takt med at serien har blitt populær i hele verden har problemet økt deretter.

Senest mandag denne uken måtte den svenske kyllingprodusenten Kronfågel fjerne et innlegg på sin facebook-side der de brukte «Skam»-logoen og referanser fra serien for å lokke til seg kyllingsultne svensker.

JURISTEN: Kari Anne Lang-Ree er juristen i NRK som har hovedansvaret for «Skam». Hun har mer enn nok å gjøre for tiden. Foto: Marit Holmquist Fenne/NRK

NRK kunne ikke akseptere dette.

– «Skam» har blitt så stort og populært at mange aktører ønsker å bruke «Skam» til sin egen fordel, forteller Lang-Ree.

Vurderer hvert enkelt tilfelle

NRKs jurist forteller at de stadig oftere må ta stilling til hva som er ulovlig bruk – og hva de kan akseptere.

– Bruk av bilder, film og logoer er noe vi må reagere på. Mens rene referanser til serien, slik McDonalds har gjort i Sverige, er noe vi syns er innafor, forteller hun.

McDonalds i Sverige har nå en annonse med teksten ”Kroppen din trenger potet” sammen med et bilde av pommes frites. En setning Noora sier til Vilde når sistenevnte sliter med spiseforstyrrelser.

FIKK LOV: Slik ser den svenske McDonalds-annonsen ut. NRK syns denne var innafor det de kunne akseptere. Foto: McDonalds/NRK

– Hvor ofte må dere gripe inn for å stoppe ulovlig bruk av «Skam»-merkevaren?

– Jeg prøver ukentlig å få vekk ulovlig bruk. Og det øker hele tiden. Det er så såpass mye bruk av «Skam» at det er vanskelig å få oversikt. Men fansen er flinke til å tipse oss. Vi er avhengig av tips for å få oversikt, sier hun.

Nå vurderer NRK strengere tiltak for å gi et signal.

– Vi kommer til å sende fakturaer og regninger til bedrifter der Skam-innholdet har vært misbrukt i reklamer og markedsføring. For å sette en standard. Og blir det noen grove tilfeller fremover vil vi vurdere å gå rettens vei, sier hun.

Bøker om Skam

NRK har også fått henvendelser fra forlag.

– Vi har fått tips om forlag som ønsker å gi ut bøker som omhandler Skam-universet. Og ett konkret forlag har tatt kontakt og ønsket å gi ut bøker i Norge og internasjonalt, forteller Lang-Ree.

Men det vil ikke NRK.

– Vi er opptatt av at «Skam» skal videreføres som en tv- og nettproduksjon for våre seere og brukere og har ingen planer om å utnytte «Skam»-universet i bøker. Derfor vil vi heller ikke at noen andre skal gjøre det.