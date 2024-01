– Vi har gjort feil. Det skal ikkje skje igjen, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les meir om kva som skjedde den 15. august 2022, då den ti år gamle fagverksbrua i tre, Tretten bru, kollapsa.

Fredag offentleggjer Statens vegvesen ein rapport om brukollapsen på Tretten i august 2022. Det er konsulentselskapet PwC som står bak rapporten.

– Eg tek ansvar for det som har skjedd. Men endå viktigare er det at eg tar ansvar for dagens situasjon og korleis vi rustar oss for framtida, seier vegdirektøren.

No sett dei i verk fleire tiltak for å følgje opp dei feil og manglane som kom fram.

Fagverksbrua i tre var litt over ti år gammal då den kollapsa august 2022. Foto: Frode Meskau / NRK

Tek ansvar

Mellom anna vil dei no gå gjennom organisering, roller, ansvar og regelverk når det gjeld kontroll og godkjenning av bruer.

Dei vil også gjennomføre ei kompetanseheving når det gjeld forvaltning og vedlikehald av trebruer.

– Oppfølginga har høgste prioritet, seier Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland seier Statens vegvesen har sett i verk fleire tiltak etter brukollapsen på Tretten. Bak ho står Stig Rune Johnsen, direktør i PwC. Foto: Alexander Nordby

Brukte gamle reglar

Då Tretten bru vart planlagt, var det i ei overgangsperiode mellom gammalt og nytt regelverk.

Det var lov å bruke begge, og dei valde å bruke det gamle regelverket då dei bygde Tretten bru.

Ifølge VG har Vegvesenet sjølv innrømma at dei visste at brua ikkje kunne ha blitt bygd som planlagt om dei skulle lagt det nye regelverket til grunn.

PwC meiner bruken av gammalt regelverk gjorde at dei statiske utrekningane ikkje varetok minstekrava til dimensjoneringa av knutepunkta.

Om ein hadde bygd brua etter det nye regelverket, ville ikkje brua ha kollapsa, ifølgje rapporten.

Kritisk til manglande oppfølging

Det var Statens vegvesen som bygde brua, men Innlandet fylkeskommune har eigd og halde ved like brua sidan 2020.

Tretten bru var av same type som Perkolo bru ved Sjoa som kollapsa i 2016.

I etterkant av brukollapsen ved Sjoa, vart Tretten bru grundig undersøkt.

Det var då det vart tilrådd å forsterka knutepunkta på brua, utan at det vart gjort.

Brukollapsen på Tretten Ekspander/minimer faktaboks Tretten bru var ei bru på fylkesveg 254 i Innlandet. Den gjekk over Gudbrandsdalslågen og E6 på Tretten i Øyer kommune.

Brua hadde berre vore i drift i ti år og to månader då den plutseleg kollapsa 15. august 2022. Ein lastebil og ein personbil var på brua då det skjedde, men ingen vart fysisk skadd.

Kollapsen er anslått å koste minst 300 millionar kroner.

Havarikommisjonen konkluderte med at kollapsen truleg skjedde på grunn av dårleg kapasitet på diagonalane. Ei rekke andre fagverksbruer av same materiale vart stengt etter kollapsen.

Det vart funne store svakheiter på Tretten bru i 2016.

Ei mellombels bru vart opna 30. juni 2023. Det blir jobba med ei permanent løysing.

Rapporten som vart lagt fram fredag, er også kritiske til Vegvesenets oppfølging etter kollapsen av Perkolo bru i 2016.

I 2016 vart det funne store overskridingar på Tretten bru og Vegvesenet vart anbefalt å forsterke konstruksjonen fleire stader.

Krimteknikarar frå politiet og folk frå Statens havarikommisjon gjekk nøye gjennom brudelane for å prøve å finne årsaka til brukollapsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dei største overskridingane i Tretten bru var på 211 prosent, ifølge Stig Rune Johnsen i PwC.

I rapporten kjem det fram at Statens vegvesen ikkje hadde noko system for å følgje opp uavklarte risikoforhold.

– Det var ingen som tok ansvar for å avklare kva risikoen betydde, står det i rapporten.

PwC peiker også på at Vegvesenet mangla eit tilstrekkeleg system for bruforvaltning og for å fordele ansvaret for den vidare oppfølginga.

Statens Havarikommisjon har konkludert med at den sannsynlege årsaka til brukollapsen på Tretten var blokkutriving. I sin rapport frå august i fjor, kritiserer også dei Statens vegvesen. Foto: Frode Meskau / NRK

Kven tek rekninga?

Det er anslått at brukollapsen kjem til å koste minst 300 millionar kroner. Men kven som tek rekninga er uvisst.

Statens vegvesen seier at dei tek det juridiske ansvaret, men når det kjem til det økonomiske, svarar vegdirektøren dette:

– Vi viser til departementet som har dei samtalene og direkte oppfølging ut mot fylkeskommunen i Innlandet, seier Hovland.

Forbyr bygging

Etter at brua over Gudbrandsdalslågen fall saman i 2022, stengde Statens vegvesen 14 trebruer av same type.

Fire av desse bruene er opna for vanleg trafikk igjen. Sju bruer er opne for redusert trafikk, medan tre framleis er stengt, ifølgje ei oversikt frå Statens vegvesen.

I august i fjor bestemte Statens vegvesen at dei forbyr bygging av slike bruer.