Krever at staten betaler for Tretten bru

– Min holdning er krystallklar. Staten skal ta hele regninga, siden det var de som bygde brua. Det sier nyvalgt fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen.

Breen og den politiske ledelsen i Innlandet fylkeskommune mener staten allerede har brukt lang tid på behandle saken. Derfor har fylkesordføreren skrevet brev til Samferdselsministeren og ber om fortgang og møte. Hvis ikke staten tar regninga er vegen kort til rettssalen.

KREVER FORTGANG: Fylkesordfører Thomas Breen vil ha en avklaring om hvem som skal betale for Tretten bru. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Tretten bru kollapset 15. august i 2022. Ingen omkom i ulykken, men både en lastebil og en personbil var på brua da den falt sammen. Få minutter før kollapsen kjørte en buss over brua. Den var full av skolebarn.

– Bruene våre skal være trygge, og derfor er det viktig at vi kommer til bunns i hva som gikk galt før kollapsen av Tretten bru, sier Tom Kalsås, som er statssekretær (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Han vil foreløpig ikke si noe om hvem som skal ta regninga.

– Brua burde vært stengt

Allerede i 2012 lå det ifølge fylkesordføreren klar en rapport som viste at brua på Tretten ikke burde bygges. Rapporten var utarbeidet av Norconsult.

I 2016 falt dessuten en annen trebru i Gudbrandsdalen ned, nemlig Perkolo bru i Nord-Fron. Den var av samme konstruksjon som brua på Tretten.

FLAKS: Ingen mistet livet da brua på Tretten kollapset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesordføreren mener konklusjonen må være åpenbar:

– I 2016 fikk man vite at brua ikke holder mål. Deretter gir de bort den til fylkeskommunen uten å si noe om denne informasjonen. Her har ikke staten gjort det de burde gjøre, nemlig å sørge at brua ikke ble benyttet.

Av den grunn mener Breen staten må ta det hele og det fulle ansvaret.

– De hadde mange anledninger til å hindre at brua falt i elva. Når de ikke tok det ansvaret, må de ta kostnaden etterpå. Hvis ikke truer fylkeskommunen med å trekke Staten til rettssalen.

– Tror du det kommer til å gå så langt?

– Jeg håper ikke det. Det er derfor jeg nå ber om et møte både med samferdselsminister og kommunalminister, sier Breen.

Han sier det er vanskelig for fylkeskommunen å ha uavklarte kostnader på 420 millioner i budsjettet. Derfor er det nødvendig med mer fart i prosessen.

Kolsås sier at kostnadene for fylkeskommunene i forbindelse med brukollapsen og de etterfølgende stengningene er og vil bli store.

SKAL FÅ KLARHET: Tom Kalsås, som er statssekretær (Ap) i Samferdselsdepartementet sier at fylkeskommunene og de som bruker brua skal få klarhet i hva som gikk galt, og om dette kunne ha vært unngått. Foto: Stortinget

– Jeg vurderer denne siden av saken sammen med Statens vegvesen og de berørte fylkeskommunene. Samferdselsministeren har møtt Innlandet fylkeskommune til flere møter om temaet allerede og nytt møte er avtalt, sier Kalsås.

Illustrasjon om brukollapsen på Tretten fra Havarikommisjonen Du trenger javascript for å se video.

Ikke kritikk mot egen regjering

Thomas Breen mener denne saken mer er jus enn politikk, og peker på at det var forrige regjering som satt med ansvaret i 2016, selv om han heller ikke tror politikerne i den regjeringa visste om saken.

Det er uansett flisespikkeri. Brua er i elva. Noen må ta regninga. Og noen, må være Staten, sier Breen.

– Når det gjelder mulig søksmål, er ikke dette noe de vil spekulere i på dette tidspunkt fordi undersøkelsene til Havarikommisjonen og Statens vegvesen fortsatt pågår, sier Kalsås.