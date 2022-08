Tretten bru i Gudbrandsdalen raste sammen mandag morgen.

En lastebil og en personbil var ute på brua da den falt sammen.

– Det er per nå uvisst hvor mange personer som er berørt av ulykken, skriver politiet i en pressemelding.

Foto: Geir Olsen / NTB Foto: NRK Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK Foto: Dag Kessel / NRK

Det er nå klart at både sjåføren i lastebilen og i personbilen er i sikkerhet og uskaddet.

Lastebilsjåføren ble heist i sikkerhet.

– Fører av lastebilen er berget ut ved bruk av luftambulansen og redningsmann, slik at nå har vi god kontroll på de to førerne, sier Terje Krogstad i politiet i Innlandet.

TV-bildene viser nå en bil og en lastebil som står fast på den ødelagte brua. En bil skal stå delvis under vann.

Alle nødetater og mye redningspersonell er på stedet.

– Situasjonen er uoversiktlig. Det jobbes nå med å sikre lastebilen, ifølge politet.

De mottok melding om ulykken klokka 07.34.

Drone over vannet

Det er ingen opplysninger om at det skal befinne seg flere personer i vannet, men det søkes fortsatt.

En drone brukes nå for å få oversikt over området.

– Vi snakker med folk i området for å forsikre oss om at det ikke er flere involverte, sier Terje Krogstad i politiet.

Foto: Dag Kessel / NRK

NRKs reporter på stedet forteller at brua har knekt flere steder og at det ser svært dramatisk ut.

– Det er en viss risiko for at deler av brua kan reise avgårde nedover Lågen, sier Terje Krogstad i politiet.

E6 stengt

– Brua har falt ned på E6 og det er mye folk og trafikk på stedet, forteller NRKs Line Fosser Vogt.

Et stort område er sperret av. Brua ligger over E6 og sperrer begge kjøreretningene.

Terje Krogstad i politiet forteller at det nå jobbes med å få fjernet lastebilen fra den ødelagte brua.

Han sier de ikke vet noe om årsaken til at dette har skjedd.

E6 gjennom Tretten i Øyer er stengt i begge retninger.

Statens Vegvesen ber om at tungtrafikk som skal nordover heller kjører riksvei 3 gjennom Østerdalen.

– Vi er på stedet og dirigerer trafikken, sier trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen, Tone Sorken.

Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Politiet ber om at vitner til ulykken tar kontakt enten til politiet på stedet eller på telefon 02800.

Brua kontrollert i 2016

Tretten bru ble åpnet 15. juni 2012. Brua er bygd i tre. Den har to kjørefelt og fortau. Brua er 148 meter lang og ti meter bred.

Det ble gjort en inspeksjon av brua i 2016 etter kollapsen av Perkolo bru ves Sjoa i Gudbrandsdalen i februar samme år.

I alt 12 bruer ble inspisert og Statens vegvesen kom med anmerkninger på to av dem.

Om Tretten bru skriver Vegvesenet at det ikke er oppdaget feil av betydning, men noen få større overskridelser i utnyttelse i forhold til et nytt regelverk.

Vegvesenet påpekte i rapporten fra 2016 at dette ikke var prosjekteringsfeil, men da de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om bakgrunnen for regelendringen så mente Vegvesenet at det er riktig å gjennomføre forsterkning.

«Inspeksjonen oppdaget noen for korte dybler i diagonal 5. Diagonalen står i trykk og overfører kreftene ved direkte opplegg. De for korte dyblene har liten betydning for kapasiteten, men er bestilt utskiftet, står det i inspeksjonsrapporten.»