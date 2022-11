Vegvesenet varsler full stopp i bygging av trebruer

Dagen etter brukollapsen på Tretten den 15. august ble 14 andre tilsvarende trebruer stengt.

Vegvesenet har nå kontrollert ni trebruer og fastslår at sju av disse ikke har god nok bæreevne, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Bruene holdes stengt inntil videre.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene, sier Karbø.

I påvente av den endelige gjennomgangen hos Vegvesenet og havarikommisjons rapport etter Tretten-kollapsen vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.

FAGVERKSBRU: Tretten bru var en såkalt fagverksbru i limtre og stål. Den ble bygget av Statens vegvesen i 2012 som en del av prosjektet E6 Øyer–Tretten. Foto: Frode Meskau / NRK

Skogsveg-bruene vil ha behov for forsterkning

Karø forteller at de nå går gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer.

– Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier han.

BEKLAGER: – Vi har stor forståelse for og beklager de ulempene dette har medført for lokalsamfunn og trafikanter, men sikkerheten er det aller viktigste, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen. Foto: Pressefoto/Statens vegvesen

Det er forventet at flere av de mindre skogsveg-bruene som gjenstår også vil ha behov for forsterkning.

Dette arbeidet tas nå videre for en og en bru av brueier.

Det er Vegdirektoratet som beslutter hvilken bæreevne bruene kan godkjennes for.

Sikkerheten først

Nils Audun Karbø mener at det ikke er grunn til å tro at slike mulige utfordringer gjelder andre bruer enn denne spesielle brutypen.

Gjennom spesialinspeksjoner er hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter.

Etter disse inspeksjonene blir den enkelte bru kontrollberegnet av ekstern og uavhengig ekspertise med utgangspunkt i prosjekteringen og vektklasse-beregningene, for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

MÅ FORSTERKES: Sundbyveien bru i Eidsvoll er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. Foto: Statens vegvesen

Tretten bru var en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016.

Det ble gjort en grundig inspeksjon av Tretten bru i fjor, uten at man fant noen feil.

En lastebil og en personbil var på brua da den kollapset, men ingen ble skadet i brukollapsen.