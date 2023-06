– Jeg var sikker på at jeg kom til å dø, sier 24-åringen til NRK.

Om morgenen 15. august i fjor skulle den nyutdannede læreren møte elevene sine til første skoledag ved Aurvoll skole. Foran henne kjører en lastebil ut på Tretten bru og hun følger etter i bilen.

Det hele skjer veldig fort, men i dag husker hun det som i sakte film. Plutselig forsvinner lastebilen rett ned og hele asfalten gir etter under bilen hun sitter i.

BERGET SEG SELV: Mari Slåen delvis krabbet og delvis balanserte seg opp fra bilen via an ståldrager som ble liggende litt på siden av den ødelagte veibanen på den ødelagte brua. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Inne i bilkupeen blir hun slengt fra side til side før kjøretøyet med et støt bli stående med fronten ned i det frådende vannet i Gudbrandsdalslågen.

Hun kan ikke fatte hva som har skjedd. Hele brua har bare kollapset.

– Den eneste tanken jeg hadde da var at nå kommer jeg til å drukne, sier hun.

– Sliter med smerter

Det har snart gått ti måneder siden den dramatiske ulykken. Hun har klart å gå på jobb hver eneste dag etter det som skjedde.

Men både minnene og ikke minst de fysiske smertene sitter fortsatt i, forteller hun.

– Jeg sliter fortsatt i dag med smerter. Det er i nakke, rygg og hodet. Jeg har vondt i hodet så godt som daglig. Det er ikke optimalt, det er det ikke. Men jeg går til behandling hos fysioterapeut annenhver uke og får oppfølging hos legen min, forteller hun.

BLIR FORTSATT STRESSET: Med solbriller, kortermer og en knall rosa bukse møter hun NRK denne varme sommerdagen på Tretten. Fortsatt blir Mari stresset av å være på stedet der den dramatiske brukollapsen skjedde 15. august 2022. Foto: Alexander Nordby / NRK

Rett etter hendelsen hadde hun mange tanker om det som skjedde. Hun synes det var vanskelig å forstå hva hun hadde vært med på.

Hun roser den hjelpen hun har fått av familie og venner. Og hun synes det har vært en god oppfølging fra både arbeidsgiveren på Tretten og Gausdal kommune der hun er bosatt.

KNAKK SAMMEN: Slik så det ut etter at Tretten bru knakk sammen om morgenen 15. august 2022. Til venstre står en lastebil med henger som var ute på brua. Helt til høyre står bilen som Mari Slåen kjørte. Foto: Frode Meskau / NRK

Midlertidig stålbru

Snart står en ny, midlertidig stålbru klar på Tretten. Den skal ha bare ett kjørefelt og være lysregulert i hver ende.

Byggeleder Anders Fosse Skjåk i Innlandet fylkeskommune sier at ikke er lenge til brua åpner.

MIDLERTIDIG STÅLBRU: Byggeleder Anders Fosse Skjåk foran den nye, midlertidige brua som er under oppføring på Tretten. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi håper på åpning i siste halvdel av juni. Dette er jo en bru som er bygd opp av diverse stålmoduler. Dette er et byggesett der man bygger på med deler etter hvor lang man skal. Det blir ett felt for bilene, med separat fortau som er skilt av med rekkverk, forteller han.

Og dere kan garantere nå at denne brua er veldig trygg å bruke?

– Den her er prosjektert og bygd etter vanlige håndbokskrav. Så det er som for en vanlig bru.

Han opplyser at brua er dimensjoner for at større lastebiler og kjøretøy skal kunne bruke den.

– Jeg gruer meg

Mari Slåen forteller at hun fortsatt i dag opplever å bli stresset og synes det er «ekkelt» å være ved brua på Tretten. Selv bor hun i Gausdal og må nå kjøre en stor omvei via Lillehammer til og fra jobben på Aurvoll skole.

Hun vil derfor prøve å bruke den nye, midlertidige brua når den står klar.

– Jeg gruer meg, det gjør jeg. Men det er ikke brua som skal vinne over meg. Jeg skal klare å gå over og jeg skal klare å kjøre over.

LØFTES VEKK: Ni dager etter brukollapsen ble bilen som Mari kjørte løftet opp fra brusrestene. Ulykkesdagen hadde hun lånt bilen til foreldrene fordi hennes egen var på verksted. Foto: Roar Berntsen / NRK

Hun forteller at en del av barna på skolen ble veldig redde etter ulykken. Noen av dem hadde også sett det som skjedde. Og flere av elevene vil også måtte bruke den nye brua slik som henne.

Ikke minst derfor var det viktig for henne å komme seg tilbake på jobben raskt.

– Jeg var veldig bestemt på at jeg skulle tilbake dagen etter ulykken og forklare og vise meg fram og at det gikk veldig bra. Og da hadde de jo tusen spørsmål som barn flest, forteller Mari.

Har livet ditt forandret seg på noe vis etter at dette skjedde?

– Ja. Jeg har nok blitt mer glad i livet. Jeg setter mer pris på ting nå enn før. Og jeg setter veldig pris på familie og venner som har vært der for meg, sier hun.