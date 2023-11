Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Christer Skjevik, en 22 år gammel psykologistudent, ønsker seg ikke materielle gaver til jul. Han mener at i et materialistisk samfunn bør pengene heller gå til de som trenger det mer, og han oppfordrer til å gi til veldedighet. Oppfordringen er i lys av verdens situasjon de siste årene.

Generelt øker støtten til veldedighetsorganisasjoner, spesielt fra yngre aldersgrupper, særlig under kriser som konflikten i Israel og Gaza.

Julehandelen i Norge forventes å øke med 3 prosent fra fjoråret, med en anslått total på 133 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig forventes hver person å bruke 12 570 kroner på julegaver, mat og drikke.

Veldedighetsorganisasjoner melder om økt støtte, spesielt knyttet til kriser som konflikten i Israel og Gaza, med fokus på behov som helsehjelp, beskyttelse, vann, mat og traumehjelp for barn Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg trenger ikke nye klær til jul. Det finnes folk i verden som trenger de mer primære behovene.

Det sier 22 år gamle Christer Skjevik, psykologistudent ved Høgskolen i Innlandet.

Han sier han ikke ønsker seg noe til jul, annet enn en roligere verden.

– Bortsett fra det har jeg ikke noen sterke ønsker, egentlig.

Pengestøtte til veldedighet > julegave

Skjevik sier han gir til veldedighet hvert år - til de sakene han brenner for.

Han har fast bidrag til demensforeningen, og har gitt en del støtte til Ukraina. Nylig ga han penger for å støtte de som er rammet av konflikten i Midtøsten.

– Det å sikre sivile sine rettigheter er noe jeg brenner for.

Har du gitt penger til veldedighet i år? 💰 Ja, jeg har gitt litt ekstra i år Ja, men det gjør jeg hvert år Nei, men har planer om det Nei, det har jeg ikke økonomi til Vis resultat

– Vi har det for godt i det materialistiske samfunnet vi lever i. Da er det jo naturlig å tenke at man heller ønsker å bidra til noen som trenger det mer.

Skjevik synes det er fint om de som har det de trenger, gir pengestøtte til veldedighet i år.

– Hvorfor kan man ikke heller bare gi julegaven sin til noen andre?

Yngre gir under krisesituasjoner

– Vi setter svært stor pris på alle som velger å hjelpe de som trenger det mest, og som velger å heller støtte arbeidet for å hjelpe alle de som har er rammet av krig enn å få en julegave selv.

Det sier Line Fauske-Ilstad, markedssjef i Norges Røde Kors. Hun forteller at de i år har merket en økning i hvor mye penger de får fra den faste månedlige giver.

– Det er også mange som responderer på nødhjelpsinnsamlinger, både eksisterende givere, medlemmer og befolkningen generelt.

Fauske-Ilstad sier det er mange som ønsker å gi pengestøtte til de som er rammet av konflikten i Midtøsten nå. Så langt har fått inn over 8 millioner siden konflikten eskalerte. Foto: Norges Røde Kors

Fauske-Ilstad sier Røde Kors har givere i alle aldre, men at de merker at yngre aldersgrupper særlig ønsker i gi når kriser oppstår.

– Det som skjer i Israel og Gaza gjør inntrykk og vi opplever at folk blir berørt av det som skjer og ønsker å gi.

Fauske-Ilstad forteller at barn rammet av krig har behov for helsehjelp, beskyttelse, vann og mat og hjelp til å takle traumene de har etter det de har blitt utsatt for.

Les også FN: Drivstoffmangel vil stoppe hjelpearbeidet i Gaza

Vi skal handle mer

Nordmenn skal, ifølge Virkes prognoser, julehandle for 133 milliarder kroner i år.

Det er en oppgang på 3 prosent, sammenlignet med fjoråret.

I snitt vil hver av oss bruke 12.570 kroner på julegaver, mat og drikke. Samlet anslår Virke at det blir handlet for 64,2 milliarder i november og 69 milliarder i desember.

– Til tross for at mange nordmenn har fått strammere privatøkonomi, så vet vi at julehandelen har en helt spesiell posisjon hos det norske folk. Vi skal ha gaver og vi skal ha god mat og drikke.

Det sier administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland til NRK.

Virke spår en verdiøkning på 3 prosent fra fjorårets julehandel. – I vår forbrukerundersøkelse kommer det frem at 47 prosent av de spurte vil bruke like mye penger på julegaver som i fjor. 29 prosent sier de vil bruke litt mindre, mens 12 prosent sier de vil bruke mye mindre, sier Apeland. Foto: Røde Kors

Sammenlignet med fjoråret har prisveksten stabilisert seg noe, samtidig som strømprisene har gått ned.

Virke tror dette kan bidra til at årets julehandel, målt i kroner, vil gå noe opp fra i fjor.

– Mat og drikke er viktig for folk i jula, og 55 prosent oppgir at de vil bruke like mye penger på dette som i fjor, sier Apeland.

– En stor forskjell for de mest sårbare barna

Ingrid Svendsen er markedsdirektør i Redd Barna. Hun forteller at de har merket en økning av folk som gir penger til organisasjonen det siste året.

– Det er Gaza folk er mest opptatt av nå.

Svendsen forteller at det er flest kvinner i 40-årsalderen som gir. Årets TV-aksjon har også vært til stor hjelp. Her fikk Redd Barna inn 273,7 millioner kroner, som blant annet skal gå til å hjelpe barn rammet av krig. Foto: Redd Barna

– Der mange har alt de trenger er det millioner av barn som mangler skolegang, varme klær, medisiner, tak over hodet og mat. Å ønske seg pengestøtte til disse barna eller en symbolske gavekort til jul gjør en stor forskjell for de mest sårbare barna, sier Svendsen.

Også Plan har sett stor giverglede i år.

– Krisen på Gaza har engasjert støttespillerne våre veldig, fordi de ser hvor enorme behovene er.

Det forteller Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

–​​​​​​​ Plan har mange faddere, som gir penger til et godt formål hver måned. Disse er trofaste støttespillere som er med oss i mange år. I tillegg er det mange som gir til temaer som engasjerer dem og til nødhjelp, som nå i Gaza, sier Partapuoli. Foto: Astrid Hexeberg / Plan International Norge

Hun sier de er takknemlig for at nordmenn gir støtte, selv om økonomien til mange er trangere nå enn før.

– Det må være helt opp til den enkelte, men nordmenn bruker enorme summer på julegaver og andre varer i forbindelse med jula hvert år. Hvis mer av de pengene kan gå til for eksempel barn som er rammet av krig, kommer det veldig godt med.

22 år gamle Christer Skjevik mener det er på sin plass at vi gir til veldedighet - slik verden har sett ut de siste to-tre årene.