Marta (25) gikk ned 60 kilo: – Kommentarene jeg får er absurde

25 år gamle Marta Rasmussen fra Løten har vært overvektig hele livet. På sitt største, sommeren 2019, veide hun 156 kilo.

Vekten plagde Rasmussen. Ikke fordi hun var misfornøyd med eget utseende, men fordi kroppen ikke tålte kiloene.

– Ting er mye lettere nå, sier hun.

Daglige turer. Mindre og oftere måltider. Og til slutt en slankeoperasjon. Nå viser vekta 95 kilo. Nesten 60 kilo mindre enn i 2019.

Men noe har også blitt tyngre. Rasmussen var ikke forberedt på kommentarene som kom etter vekttapet.

– Jeg har fått mer komplekser for kroppen min nå, sier hun.

- 60 KILO: De store ryggsmertene og vondtene ellers i kroppen gjorde at hun bestemte seg for å gå ned i vekt. Men med vektnedgangen kom kommentarene.

Kommentarer som sårer

Rasmussen sier folk som oftest mener å være hyggelig når de kommenterer vekttapet hennes.

Likevel ligger det mye i kommentarene som sårer.

25-åringen er redd folk ikke forstår alvoret.

«Endelig kan du finne deg fine klær» «Nå får du sikkert mange gutter» «Så fin du har blitt nå, vil du ta en kaffe?» Kommentarene har gått inn på 25-åringen. Nå er hun redd for å gå opp i vekt igjen.– Jeg liker veldig dårlig å skuffe andre, sier hun. Rasmussen håper folk blir flinkere til å tenker seg om før de uttaler seg om andres kropper. Selv kommenterer hun ikke andres kropper, med mindre hun blir spurt.– Det er jo helt tullete. Ingen har noe med andres kropper å gjøre, sier hun.

NRK la nylig ut en forespørsler på Facebook for å høre om flere hadde opplevd lignende.

Svarene tikket inn fra kvinner rundt om i landet. Dette er et lite utdrag:

Viktigere enn aldri før

Carina Elisabeth Carlsen er kroppsaktivist og rådgiver ved Likestillingssenteret.

Hun mener vi applauderer en potensiell farlig og usunn atferd, ved å kommentere andres kropper.

– Det er jo fryktelig sårende at man får beskjeden «endelig er også du verdt å se på», sier hun.

MANGE ER REDDE: – Tykke folk vet veldig godt at de er tykke. De vet hva samfunnet tenker og hva slags holdninger folk har. Mange er livredde for å se ut som meg fordi de vet hvilken behandling de får av samfunnet, sier Carlsen. Foto: NAREAS SAE-KHOW / NRK Foto: NAREAS SAE-KHOW / NRK

En ny målgruppestudie om unge i Norge, gjort av Opinion på oppdrag av NRK, viser at halvparten av jenter mellom 15-25 ofte føler på kroppspress. Flere jenter har også slanket seg i år sammenlignet med 2020.

Carlsen mener derfor det er viktigere enn aldri før å være bevisst på hvordan man snakker om andres kropper.

– Vi vet at andelen som har fått et problematisk forhold til kropp og mat har skutt i været i år. Folk er også redde for å komme tilbake på jobb fordi de har blitt «for tykke» under korona, sier hun.

Norstat har nylig spurt 99 personer om de har fått kommentarer på kroppen sin. 46 prosent av 18-29-åringene som har svart, sier de ofte får slike kommentarer.

41 prosent av den samme aldersgruppen misliker sterkt eller liker ikke å få disse kommentarene.

Har du fått kommentarer på kroppen din? Ja, dessverre ganske ofte. Ja, men det gjør meg ingenting. Sjeldent, men jeg liker det ikke. Nei, aldri. Vis resultat

Mener helsekortet ikke holder

Carlsen mener mange som kommenterer kropp «gjemmer seg bak helsekortet». Hun sier det er en for dårlig unnskyldning.

– All forskning som er gjort på kroppsskam de siste åra viser at den påførte kroppsskammen er langt mer skadelig enn det å være tykk i seg selv, sier Carlsen.

– Men hva om jeg har ei venninne som jeg vet ønsker å gå ned i vekt, kan jeg ikke da kommentere vektnedgangen hennes i positiv forstand?

– Nei, det synes jeg ikke. For hva er årsaken til at hun ønsker å gå ned i vekt? Er det fordi hun tenker at hun blir penere, vil hun inn i en bestemt bukse eller er det en faktisk helserelatert årsak?

HÅPER PÅ ENDRING: – Alle har personlige preferanser på hva de liker og ikke liker når det kommer til kropp. Og det er greit. Det som ikke er greit er å kommentere kroppen til andre, uavhengig om det er ment positivt eller ikke, sier Rasmussen.

25 år gamle Rasmussen mener det finnes mange andre gode komplimenter man heller kan gi. Som for eksempel:

I dag synes jeg du stråler

Jeg setter pris på energien din

Du virker trygg i egen kropp

– Det kan ikke være så vanskelig å se forbi kropp og heller se på personlighet og karakter hos enkeltmenneske. Det er jo det som teller, sier hun.