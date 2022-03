Musikken hjalp Alex (18) ut av skapet.

KODESPRÅK FOR LESBISKE: Den internasjonale rockestjernen Marie Ulven, bedre kjent som Girl In Red, fortalte om et kodespråk for lesbiske som har kommet fra musikken hennes da hun gjestet Kåss til kvelds i fjor. – Spørsmålet «Do you listen to girl in red?» er det samme som å spørre «liker du jenter?», på en veldig subtil måte, sier Ulven. Du trenger javascript for å se video.