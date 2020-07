Folk på grensa jubler over nye reiseråd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under dagens pressekonferanse fra regjeringen, ble det klart at flere regioner i Sverige blir åpnet for nordmenn.

– Nye «grønne» regioner i Sverige er: Kalmar, Värmland, Örebro, Östergötland, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på fredagens pressekonferanse.

Värmland, Kalmar, Blekinge og Skåne har 20 eller færre nye smittede de siste to ukene, og krysser av for ett av FHIs kriterier.

Nyheten har vært svært etterlengtet for både butikkeiere og familier, som siden mars har vært splittet av grensen mellom Norge og söta bror.

– Nå må vi svinge oss rundt

Svenske Malin Furulund bor én mil fra svenskegrensa, der hun driver turistkro i Eidskog. Hun håpte karantenereglene skulle mykes opp i dag. Nå kan hun besøke venner og familie igjen, i tillegg til at hun kan gjenåpne kroa si.

Den er helt avhengig av grensetrafikken.

– Vi må svinge oss rundt og skaffe mat og personal. Vi er veldig klare for å ta imot folk.

GOD NYHET: Nå kan Malin Furulund gjenåpne kroa hun måtte stenge da koronaen kom til Norge. Foto: Mats Sparby / NRK

Moren til Malin, Elin Struperud, jobber på en næringspark rett over grensen, i Charlottenberg. Hun beskriver området som en spøkelsesby.

Nå forbereder hun seg på storinnrykk de nærmeste dagene. Hun håper det blir som påsketider, der nordmenn kommer over grensa for å handle mat.

– Det er nordmenn som kommer med lønna til vi som jobber i svenske butikker ved grensa. Alt skal bli bra.

STENGT: Grensen inn til Värmland og resten av Sverige har vært stengt i flere måneder. Nå åpner noen län opp igjen. Foto: Heiko Junge

Håper kundene vender tilbake

John Sørpebøl er daglig leder ved Morokulien camping, som ligger langs riksgrensen mellom Eidskog og Sverige i Innlandet. Etter flere måneder med null inntekt, håper han nå folk reiser frem og tilbake over grensen igjen.

– Juni og juli har vært uten folk. Nå når vi ser at Värmland blir grønt håper vi kundene følger etter.

HÅPER PÅ FOLK: Daglig leder ved Morokulien camping, håper at folk nå vil krysse grensa for å handle seg mat. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

Han forventer ikke at folk strømmer på med en gang, selv om man allerede ved midnatt kan krysse grensa uten å komme i karantene etterpå.

– Regjeringen har jo klart å jage nordmennene til andre steder i landet, men før ferien er over skal folk kanskje ha seg litt kjøtt og en god flaske cognac.

Senteret har søkt om pengestøtte, etter flere måneder med null inntekt.

Forventer kø over grensa

Også de som jobber i tollen og kontrollerer ved grensa, er spente på hvordan trafikken nå kommer til å endre seg.

Fungerende seksjonsleder i tollvesenet, Bjørn Hansrud, tror trafikken vil øke kraftig fra i morgen. De bistår politiet med å legitimere reisende.

KØ: Bjørn Hansrud i tollvesenet forventer stor trafikk fra i morgen. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Folk kommer til å reise for å handle. Det vil bli kø, det kan vi spå allerede nå.

Hansrud forteller at de kommer til å kontrollere folk på vanlig måte, og at grensen fortsatt praktiseres som stengt pga. pandemien.

– Folk må legitimere seg med pass, i tillegg kan det ta tid å komme seg over grensen.