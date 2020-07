– Å få møte familien igjen er det viktigste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag kan det bli grønt lyst for å krysse grensa til deler av Sverige, når regjeringen legger frem nye reiseråd kl. 14.

Nye tall fra Folkhälsomyndigheten i Sverige viser at Värmland, Kalmar, Blekinge og Skåne har 20 eller færre nye smittede per 100.000 innbygger. Det betyr at regionene oppfyller kravene til Folkehelseinstituttet, og kan bli grønne.

Fylkene Innlandet og Viken grenser til Värmland, og på grenseovergangen ved Kongsvinger holder både familier og butikkeiere pusten før nye reiseråd legges frem.

Savner friheten

RØDT KAN BLI GRØNT: Folkehelseinstituttet har til nå markert nesten hele Sverige som rødt. Det betyr at man må i karantene når man kommer hjem. Grafikk: Torstein Bøe / NRK

Malin Furulund har nesten hele familien sin i Sverige. Hun driver G-kroen på grensa i Eidskog, og er avhengig av grensetrafikken for å kunne holde åpent.

Hun husker godt da hun måtte fortelle de ansatte at de måtte stenge kroa.

– Det var uvirkelig å fryse ned all mat, låse døra og gå hjem. Det var veldig vanskelig å fortelle alle de ansatte at vi måtte stenge.

Nå håper hun karantenereglene blir myket opp, slik at hun kan åpne kroa si igjen.

STENGT: G-kroen på Morokulien måtte stenge da trafikken mellom Norge og Sverige uteble. Nå håper Malin hun kan åpne igjen og få de ansatte tilbake i jobb. Foto: Mats Sparby / NRK

– Vi hadde ikke sjans til å holde åpent. I starten trodde vi det skulle åpnes igjen etter to uker.

Økonomisk hjelp fra både Norge og Sverige hjalp henne gjennom krisen. Likevel er mye penger tapt.

Grensehandelen holder pusten

Norske Kjell Skjærstad driver Långflon stormarked rett over grensa, kun en halvtimes kjøretur fra Trysil i Innlandet.

Mange nordmenn drar hit for å få tak i billig tobakk og alkohol. Systembolaget forbereder seg nå på storinnrykk av nordmenn.

AVHENGIG AV NORDMENN: Stormarkedet til Kjell Skjærstad er helt avhengig av sulte nordmenn som reiser over grensa for å handle billig mat. Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

Skjærstad måtte ta opp lån i banken for å klare seg under koronakrisen. Nå håper han at grensene åpner igjen.

– Det er lyst ut. Vi håper det. Smittesituasjonen ligger langt under kravene som Norge stiller.

De ansatte hos stormarkedet har vært 80 prosent permittert. Skjærstad har fått lån av banken og den norske staten, i tillegg til at Sverige har hjulpet til med ytterligere økonomisk støtte. Det trengtes, etter at 95 prosent av omsetningen nå er borte med stengte grenser.

– Vi er nesten kun avhengig av nordmenn, sier kjøpmannen.

Vil se igjen vennene sine

FORVENTER KØ: Systembolaget er forberedt på å ta imot mange nordmenn om grensa åpner i dag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Malin har ikke møtt familien etter at grensene stengte i mars. Særlig på 17.mai og i påsken var det vondt å være adskilt, forteller hun.

Samtidig som hun var hjemme, føltes det som om alt gikk som normalt i Sverige. Venner og familie gikk på skole og festet.

– Da kjente jeg på det. Det er da man vanligvis pleier å møte familien sin.

Selv om hun håper på at karantenereglene mykes opp, er hun også litt bekymret over at smittesituasjonen i Norge kan endre seg.

Og selv om hun har tapt mye penger på at grensene er stengt, er det ikke bedriften som er det viktigste om grensene åpnes.

– Det viktigste er ikke å åpne opp for dem som vil handle. Det er familiebesøk som er det viktigste.

Stengt siden mars

Sveriges koronastrategi har ført til at grensen har vært stengt siden 17. mars. Mens andre nordiske land som Danmark og Finland har vært merket som grønt.

Det betyr at man kan ferdes inn og ut av landene uten karantene.

POSITIV TREND: Under gårsdagens pressekonferanse i Sverige sa Tegnell at det generelt er en positiv utvikling for antall smittede. Foto: Henrik Montgomery / TT News Agency

Men om man velger å krysse grensa til Sverige nå, må man i nesten to ukers karantene når man kommer hjem igjen.

Under gårsdagens pressekonferanse fra de svenske helsemyndighetene, sa statsepidemiolog Anders Tegnell at Sverige viser en positiv utvikling innen antall smittede.

Dette gjelder de fleste regionene i landet. Samtidig blir det rapportert om ni nye dødsfall. Totalt har 5 676 personer dødd med viruset i Sverige.

Folkehelseinstituttet har tidligere sagt at det ser lyst ut angående smittetall i regionene, men det er regjeringa som bestemmer om det åpnes eller ikke.

