Finansklagenemnda har talt: Lillian får medhald

– Eg torer ikkje å sleppe gleda laus endå, seier Lillian Jensen.

Tidlegare i år vart ho utsett for så kalla «Olgasvindel». Svindlarane kopierte telefonnummeret til banken hennar, og gav seg ut for vere frå banken.

Svindlarane tok ut 340.000 kroner frå kontoen til Jensen.

– Eg vart sjokkert. Eg fekk panikk. Det var heilt vilt i hovudet mitt, fortalde Jensen til NRK då.

Slik fungerar «Olga-svindelen» Ekspandér faktaboks Personar, gjerne eldre kvinner, vert oppringd av det som ser ut som ein bank. Om ein søker det opp, vil nummeret stemme overens med banken sjølv. Personen på telefonen påstår at nokon har forsøkt å opprette ein konto i offeret sitt namn. Då personen seier dette ikkje har skjedd, og seier dei har konto i ein annan bank, seier svindlaren at det har skjedd ei misforståing, og legg på. Etterpå vert offeret ringd opp av det dei trur er sin eigen bank, som forklarar at dei kan ha vore utsett for eit svindelforsøk. For å rette opp i dette treng det offeret trur er deira eigen bank, informasjon som passord, kodar eller bankID. Med denne informasjonen får svindlarane tak i pengane personen har på konto. Dei sender dette til ein mellommann, eller "muldyr". Derifrå går pengane vidare til svindlarane som står bak.

Nekta å erstatte

Jensen politimelde saka og sende inn ei skriftleg klage til banken.

Ei mann er sikta for svindelen mot Jensen, men banken nekta å erstatte det tapte.

Dei sende saka vidare til Finansklagenemnda for ein uavhengig vurdering.

«Nemnda har gjeve deg heilt eller delvis medhald i saka», står det i avgjersla frå klagenemnda.

Likevel er det for tidleg for Jensen å sleppe gleda laus.

– Banken kan velje å ikkje akseptere det, så eg torer ikkje tru på det endå.

SVINDEL: Svindlarane brukte telefonnummeret og namnet til Sparebank 1 Østlandet. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Nemnda var ueinige

Nemnda delte seg i eit fleirtal på tre personar og eit mindretal på to personar.

Fleirtalet meiner at forbrukaren ikkje kan straffast for manglande kjennskap til forbodet mot å røpe eingongskoder og passord for banken.

Samstundes var dei einige i at Jensen har vore aktlaus når ho ikkje beskytta dei personlege sikkerheitskodane.

Mindretalet meiner at Jensen har opptredd forsettleg i saka, og at ho ikkje kan vere uskuldig i saka. Dei meiner at ho må bere tapet.

Konklusjonen frå Finansklagenemnda er at Jensen betale ein eigendel på 12.000 kroner.

Banken har 21 dagar på å gje eit skriftleg varsel dersom dei ikkje godtek nemndas avgjersle.

Meinte Jensen måtte bere tapet

– Vi konstaterer at nemnda har delt seg i to og at fleirtalet ikkje deler bankens vurdering av ansvarsspørsmålet, skriv Siv Stenseth i Sparebank 1 til NRK.

SKAL VURDERE RÅDA: – No skal juridisk avdeling i Sparebank 1 bruke tid på å sette seg inn i og vurdere nemndas utsegn innan fristen, seier Siv Stenseth i Sparebank 1. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Banken meinte at Jensen med meining ikkje har følgt sine plikter etter ulike avtaler i banken.

– Å dele sikkerheitsopplysningar med nokon på telefon utgjer eit forsettleg brot på kunden sine plikter, skriv banken i si klage.

Banken meinte difor at Jensen måtte bere heile tapet.

No skal juridisk avdeling i Sparebank 1 bruke tid på å sette seg inn i og vurdere nemndas utsegn innan fristen.

Forventar at banken følgjer rådet

Niesa til Jensen, Marit Amundsen er meir positiv enn Jensen sjølv til tilbakemeldinga frå finansklagenemnda.

– Eg er kjempeglad for at dei har skjønt at ho har blitt svindla. Ho har handla i god tru heile vegen, og etter mitt syn har ho ikkje handla etter det banken meiner er forsettleg, seier Amundsen.

Ho forventar at Sparebank 1 Østlandet følgjer avgjersla frå nemnda.

– Dersom dei nektar å følgje rådet, bør alle kundane til Sparebank 1 bytte bank.

MÅ HJELPE TIL: Niesa til Lillian Jensen, meiner banken burde sikre seg betre mot slike svindelåtak, og at banken bør vere meir til hjelp når ulukka er ute. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Meiner banken skulle hjelpt meir

Jensen fekk hjelp av niesa si med å melde saka til politiet og ordne opp. Amundsen er skremt over kor enkelt svindlarar kan kopiere telefonnummeret til banken.

Ho trur mange eldre ikkje ville greidd å rydde opp i dette sjølv.

– Det er ikkje sikkert alle har pårørande som kan hjelpe dei. Eg meiner banken bør ha eit team som kan hjelpe gamle folk. Det er eit traume å bli fråstolen så mykje pengar, seier niesa.

Den fyrste saka av denne type svindel

KAN SKAPE PRESEDENS: Administrerande direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup, seier saka til Lillian Jensen kan bli retningsgjevande for liknande saker. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Dette er den fyrste saka av denne type svindel som blir behandla i Finansklagenemnda.

Administrerande direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup, seier saka til Jensen kan bli retningsgjevande for liknande saker.

– Dersom den hamnar i nemnda vil den gjere ein vurdering som vil vere retningsgjevande for sjølve finansklagenemnda vidare, så må ein sjå om bransjen følgjer etter, sa Sverdrup i NRK i juni.