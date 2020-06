– Jeg hadde håpt at dagen i dag skulle bli god, sier Lillian Jensen.

Hun har en tåre i øyekroken når hun leser vedtaksbrevet fra banken. De har kommet fram til at de ikke vil gi henne erstatning for de 340.000 kronene hun ble svindlet for.

– Dette var trist, sier 74-åringen.

Så er hun stille.

Banken holder henne ansvarlig. Men de skriver også at de sender saken hennes til finansklagenemnda for en uavhengig vurdering.

– Jeg synes jeg har blitt møtt med arroganse, sier hun.

Mener kunden har opptrådt uansvarlig

Informasjonssjef i Sparebank1 Østlandet, Bjørnar Mickelson sier at banken mener de ikke er ansvarlige for beløpet Jensen har blitt svindlet for. Foto: Sparebank 1 Østlandet

– Vi kan ikke holdes ansvarlig når kunden selv har delt både påloggingsinformasjon og koder for å logge seg inn i nettbanken med svindleren, sier Bjørnar Mickelson, informasjonssjef i Sparebank1 Østlandet.

Tidligere i vår ble Jensen ringt opp av en mann som utgav seg å være fra banken. Hun ble lurt til å oppgi all informasjon som skulle til for at han skulle kunne svindle til seg til sammen 340.000 kroner.

Svindleren brukte en svindelmetode der det så ut som om han ringte fra bankens eget nummer.

– Det er selvfølgelig beklagelig. Og vi ser svært alvorlig på at det ser ut som at det er banken som ringer, men det er svært lite vi kan gjøre med det, sier Mickelson.

Han minner om at verken bank, politi eller andre myndigheter vil be deg oppgi sensitiv informasjon via telefon.

Fryktet å måtte pantsette huset

Da Lillian Jensen først ble klar over at hun hadde blitt svindlet, ble hun livredd. Hun fryktet at hun måtte pantsette huset for å kunne betale tilbake det hun skyldte.

– Jeg ble sjokkert. Jeg fikk panikk. Det var helt vilt i hodet mitt, sa Jensen til NRK tidlig i juni.

Da historien om minstepensjonisten fra Brumunddal ble kjent, fikk hun haugevis av støtteerklæringer. Det ble opprettet to innsamlingsaksjoner i hennes navn, som til sammen har samlet inn nesten en halv million kroner.

Frykten for å miste huset forsvant og i forrige uke pågrep politiet en mann som de mener står bak svindelen, men det var fortsatt uvisst hva banken ville gjøre.

Jeg blir så forbanna! Det er forkastelig at folk kan jukse andre slik. Lillian Jensen

Jusekspert: – Jeg er overrasket

Marte Eidsand Kjørven mener banken har misforstått formuleringer i loven. Foto: Willy Hage

Marte Eidsand Kjørven, som er førsteamanuensis på juridisk fakultet ved UiO, mente i utgangspunktet at Jensen hadde en god sak. Hun er overrasket over konklusjonen fra banken.

– Jeg mener banken her misforstår hva som ligger i «et forsettlig pliktbrudd», sier Kjørven i dag.

Hun tar forbehold om at hun kun kjenner saken gjennom media og viser til brevet Jensen har mottatt.

– Det er ikke slik at om man blir sofistikert svindlet på denne måten, har man automatisk brutt sine plikter. Det er som hovedregel banken som må bære tap ved en betaling som kunden ikke har samtykket til, så det er overraskende at de ikke tar dette ansvaret, sier hun.

Hun mener det er bra at finansklagenemnda nå skal behandle saken.

– Det er mange som er utsatt for denne typen svindel, så det er fint at de tar stilling til hva som er riktig håndtering av en slik sak, sier hun.

Kan skape presedens

Harald Sverdrup er administrerende direktør i Finansklagenemnda. Han sier saken til Lillian Jensen kan bli retningsgivende for lignende saker. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Når saken havner på Finansklagenemndas bord, blir det den første av denne typen svindel som behandles der.

– Denne varianten har vi ikke vært borti tidligere, sier administrerende direktør, Harald Sverdrup.

Saker som kommer inn til dem behandles først i sekretariatet. Mange saker løses der, mens andre sendes videre til nemndbehandling. Sverdrup mener det er stor sannsynlighet for at denne saken sendes videre, nettopp fordi den er den første i sitt slag.

– Dersom den havner i nemnda vil den gjøre en vurdering som vil være retningsgivende for selve finansklagenemnda videre, så gjenstår det å se om bransjen følger etter, sier Sverdrup.