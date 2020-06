Tidligere i år ble Lillian Jensen svindlet for 340.000 kroner. En mann ringte henne, utgav seg for å være fra banken, og lurte henne til å oppgi Bank-Iden sin. Pensjonisten fra Brumunddal var fortvilet. Lenge fryktet hun å måtte pantsette huset for å kunne betale pengene tilbake.

Nå er en mann i 30-åra pågrepet og siktet for å stå bak svindelen mot Jensen og flere andre som henne.

– Politidistriktene i Innlandet, Sør-Øst og i Oslo har samarbeidet godt i denne saken og har pågrepet en mann, sier politiinspektør i Innlandet, Richard Røed.

Trolig organisert svindel

Politiinspektør Richard Røed sier mannen skal fremstilles for varetekt og avhøres i løpet av dagen. Foto: Frode Meskau / NRK

Mannen er siktet for bedrageri. Han er siktet for å være delaktig i flere saker som ligner Lillian Jensen-saken i framgangsmåte.

– Vi har sett sammenhengen mellom flere av disse sakene og mannen vi har pågrepet har vært en fellesnevner, sier Røed.

Han legger til at det er grunn til å tro at mannen er en del av en organisert svindel. Politiet har mottatt flere anmeldelser, både fra private og banker, om saker som er utført i «samme modus», eller med samme fremgangsmåte.

– Vi er ikke i mål, men politiet er i alle fall ett skritt nærmere oppklaring, sammenlignet med hvor vi sto for et par uker siden, sier Røed.

– Kjempeflott jobbet av politiet

Lillian Jensen håper å kunne se svindleren i øynene i retten. Foto: Frode Meskau / NRK

Lillian Jensen valgte å stå fram med historien sin for at ikke andre skulle gå i den samme fella. Men det har vært ei tung tid og nyheten om at en person er pågrepet, synes hun er oppløftende.

– Hvis han er skyldig, håper jeg han blir dømt, så han må slutte å drive med slikt tull. Han må da kunne bruke vettet sitt til noe annet, sier 74-åringen.

Hun regner imidlertid ikke med at saken blir avslutta med det første.

– Jeg regner jo med at det tar litt tid, men jeg vil gjerne se ham i øynene under en rettssak, sier hun.

Og legger til:

– Jeg blir så forbanna. Det er forkastelig at folk kan jukse andre slik.

Banken: – Godt samarbeid med politiet

Informasjonssjef i Sparebank1 Østlandet, Bjørnar Mickelson sier denne saken viser hvor viktig det er at svindel og svindelforsøk blir anmeldt til politiet. Foto: Sparebank 1 Østlandet

Også banken er glade for at politiet har pågrepet en person.

– Det viser at de tar saken på alvor og at samarbeidet mellom oss og politiet er godt, sier informasjonssjef i Sparebank1 Østlandet, Bjørnar Mickelson.

Han er usikker på om pågripelsen vil ha noen direkte innvirkning på saken til Lillian Jensen.

– Men det er klart at pågripelsen øker sannsynligheten for at noen av pengene kan komme til rette, sier han.

Spørsmålet om hvorvidt banken skal gi erstatning til Lillian Jensen er fortsatt til behandling.