Bankenes svindelkamp: - Blir aldri flinke nok til å verne oss mot kjeltringer

NRK har tidligere fortalt om Lillian Jensen (74) fra Brumunddal som ble lurt av svindlere for 340.000 kroner. Svindlerne utga seg for å være fra Sparebank 1, og lurte henne til å oppgi personnummer og kodebrikke.

Svindlere utvikler stadig nye metoder for å lure folk og bedrifter for penger.

Og de kriminelle sitter på såpass store ressurser og kunnskap at bankene må jobbe knallhardt for å ligge et skritt foran.

En moderne form for kattens lek med musen.

– Jeg tror aldri vi kan bli flinke nok til å verne oss mot kjeltringer.

Det sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Pågår en evigvarende kamp

Tom Staavi i Finans Norge tror de aldri kan bli flinke nok til å verne seg mot kjeltringer. Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

For mens bankene utvikler og forbedrer systemer for å stå bedre rustet mot angrep av forskjellig art, utvikler også svindlerne nye og mer utspekulerte metoder.

– Det pågår en kamp mellom kriminelle og særlig banknæringen. Banknæringen har over tid bygget stadig bedre systemer for å avsløre også i etterkant der det dukker opp svindeltilfeller. Den jobben blir vi nok aldri ferdig med, sier Staavi.

Ekstra krevende blir jobben når svindlerne sitter på enorme ressurser.

– De som utfordrer oss har om lag like mye ressurser som oss. De trenger ikke følge noen regler og kan operere fra hele verden, forteller Staavi.

Informasjonsdirektøren forteller at det hver dag jobbes med å gjøre bankenes systemer tryggere mot svindel, og at de kan motstå digitale angrep.

Svindel for 1,2 milliarder

Terje Fjeldvær i DNB forteller at de ikke klarer å stoppe all svindelen kundene blir utsatt for. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

DNB håndterte i 2019 totalt 4042 svindelforsøk. Det tilsvarte en sum på 1,2 milliarder kroner, og 81 prosent av svindelforsøkene ble stoppet.

– Vi vet at disse kriminelle finansierer annen alvorlig kriminalitet med pengene de stjeler fra kundene våre. I den forbindelse er det vesentlig at vi får stanset transaksjoner som går til å investere i våpen eller narkotika, sier Terje Fjeldvær, leder av DNBs Financial Cyber Crime Center.

Han forteller at det er umulig for bankene å stoppe alle svindlene som blir utført.

– Vi klarer ikke å stoppe alt. Det er på det rene. Det er derfor vi jobber med bevisstgjøring sånn at folk får god digital trygghet, forteller Fjeldvær.

Frustrerende og givende oppgave

– Det er en evigvarende situasjon det her, sier Vidar Espeland Eide i Sparebank 1. Foto: Sparebank 1

Hos Sparebank 1 deler de oppfatningen om at de står overfor en oppgave som virker evigvarende.

I det samme tidsrommet Lillian Jensen i Brumunddal ble svindlet, har det vært 17 tilfeller av gjennomført svindelforsøk hos Sparebank 1 der svindlere klarte å få tak i kontoen til personen.

Det er en frustrerende oppgave, forteller Vidar Espeland Eide, leder informasjonssikkerhet hos Sparebank 1 Utvikling.

– Det er en evigvarende situasjon det her. Vi må lykkes hver dag, men svindlerne trenger bare å lykkes en gang. Svindling er en stor industri, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Det virker umettelig. Når vi tror alle svindelmodusene er tatt, så dukker det opp nye, forteller Eide.

Han forteller at oppgaven er frustrerende, samtidig som den kan være givende.

– Man lykkes jo i mange tilfeller og klarer å stoppe det. Det som er den største frustrasjonen er når det rammer individer og folk blir lurt av svindlere, og hvor kyniske mange av svindlerne kan opptre, sier Eide.