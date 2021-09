Drømmen er å bygge nytt fjøs. Nå forventer bonde Nora Sandberg (29) langt bedre økonomi i landbruket.

– Jeg forventer det samme, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som får støtte fra AP.

Sandberg, som er fra Furnes i Ringsaker, er fornøyd med valgresultatet. Nå regner hun med at de rødgrønne partiene holder det de har lovet.

Har ikke turt å investere

– Vi har blitt lovet et inntektsløft. Det trenger vi. Vi må få bedre betalt for varene vi produserer. Og vi må vite at det er trygt å investere, sier hun.

29-åringen tok over familiegården i fjor. Hun har 700 mål med korn og gress, og driver med melkeproduksjon i samdrift.

Fjøset ble bygget av farfaren i 1967. Hun vil gjerne bygge nytt. Men som mange andre bønder er hun usikker på om hun tør å investere.

Bondelaget bekrefter at forventningene til den nye regjeringa er skyhøye.

– Både folk flest, og jordbruket spesielt, har nå vært veldig tydelige på at vi trenger en annen satsing på distriktsjordbruket.

Det sier nestleder i Innlandet Bondelag, Kristina Hegge.

Forholdet mellom bøndene og politikerne har ikke vært det beste:

Lover høyere inntekter

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er klar til å innfri løftene om bedre økonomi for bøndene.

– Det er målet mitt. Vi blir sårbare uten egen matproduksjon. Og så ser man, som for eksempel i mitt hjemfylke, at det er enormt med arbeidsplasser i tillegg til at det gir mat og beredskap.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei opp til Stortinget dagen etter valget. Foto: NRK

Arbeiderpartiet er like klare på at de vil bedre økonomien til bøndene.

Landbrukspolitisk talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, sier bøndene har god grunn til å forvente mer.

– De som lever av å produsere mat i Norge og gjør den viktige jobben på vegne av oss alle, kan vente å få høyere inntekter, sier han.

Han lover også at de skal ha en landbrukspolitikk som kommer bønder over hele Norge til gode.

– Det betyr i praksis at vi må ha gardsbruk av variert størrelse i hele Norge.

Vil ha lønn for strevet

29 år gamle Nora Sandberg har alle intensjoner om å fortsette som gårdbruker. Det er det hun vil.

29 år gamle Nora Sandberg kjenner alle dyra sine og er ikke redd for å jobbe hardt for å ta vare på dem. Foto: Stein S. Eide

Men hun har hatt et stritt år under koronapandemien, og har jobbet opptil 17–18 timer i døgnet. Nå vil hun ha bedre betalt for innsatsen, og maten hun leverer.

– Du føler jo at jobben du har gjort ikke blir satt pris på. Jeg og andre bønder har gjort det vi kan for å øke produksjonen og fylle markedet, men vi fikk ikke betalt for det i jordbruksoppgjøret.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum lover altså handling, og det raskt.

– Skal vi sikre lønnsomhet i matproduksjonen må vi bruke makta vi har fått umiddelbart

Mange teller på knappene og lurer på om de skal satse eller gjøre noe annet: