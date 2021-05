Etter bruddet i årets jordbruksoppgjør har bønder aksjonert over hele landet.

Mandag satt flere seg på traktoren mot Stortinget for å protestere.

Noen har kjørt flere titalls mil for å komme fram. Andre har vært med på kortere distanser underveis.

Aksjonen utenfor Stortinget startet klokka 12 tirsdag. Det var også flere markeringer andre steder i landet rundt samme tid.

– Oppgjøret kommer til Stortinget og derfor må stortingspolitikerne også få høre om dette, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

SATT I JORD: Tirsdag har bønder satt opp figurer av landbruksminister Olaug Bollestad, statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) i jord utenfor Stortinget. «Vi dyrker politikere», står det på plakaten. Foto: Erlend Kinn / NRK

Positiv respons

Ved Stortinget leverte bøndene hilsener som de har fått med seg langs ruta.

Hilsningene er fra folk, andre bønder, og politikere som støtter opp om norsk matproduksjon, melder Norges Bondelag.

Andreas Næss fra Sarpsborg er på aksjonen utenfor Stortinget tirsdag. Han sier det var «fantastisk» å få så mange positive hilsener og henvendelser på turen.

– Jeg synes denne turen var praktfull. Det var rundt 25 andre traktorer som hengte seg på i begynnelsen. Jeg synes dette var en fin markering, sier Næss.

AKSJONERER: Andreas Næss fra Sarpsborg står utenfor Stortinget med traktoren sin tirsdag. Foto: Erlend Kinn / NRK

Mannen som trolig har kjørt lengst for å komme fram til Stortinget er John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag.

Johansen er gardbruker på Dønna i Nordland og måtte kjøre 100 mil for å komme til Stortinget.

– Om en bare blir provosert nok så er det ikke noe problem å kjøre 1000 kilometer på traktor. Jeg har truffet så mange fantastiske folk på turen. Jeg har ikke ord. For en entusiasme.

100 MIL PÅ TRAKTOR: Gardbruker og styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna utenfor Sandnessjøen i Nordland protesterer på sin måte. Han kjørte 100 mil for å komme fram til Stortinget. På vegen ble flere bønder med underveis. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Bonde Jon Lerhol startet traktoren fra Vang i Valdres. Han fikk med seg flere titalls traktorer på vegen.

Lerhol forteller også om stort engasjement langs ruta.

– Det har vært en positiv opplevelse hele vegen. Det har vært et stort engasjement hos lokale bondelag, sier han.

«MØKKATILBUD»: – Det var et dårlig oppgjør. En enda viktigere årsak til at jeg kjører er at jeg tenker på framtiden, sier Lerhol. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lerhol sier aksjonen på Stortinget skal være en snill aksjon, og at de ikke har planer om å spre møkk utenfor, slik de har gjort flere steder tidligere.

MOT AKSJON: Flere traktorer slang seg etter bonde Jon Lerhol, som mandag dro med traktor fra Vang i Valdres til Oslo for aksjon.

Landsomfattende aksjoner

Og det er ikke bare utenfor Stortinget bønder aksjonerer tirsdag.

Rogaland er det fremste landbruksfylket i landet med 5.300 gårdsbruk. Her er det store markeringer tirsdag. En i Tysvær og en på Ålgård.

I Tysvær samlet bønder seg fra flere bondelag i sentrum.

AKSJONERER: I Tysvær ble flere traktorer parkert langs veien med bannere. I tillegg kjørte bønder samla inn de tre hovedveiene inn til Tysvær. Foto: Thomas Halleland / NRK

Leder i Tysvær bondelag, Ståle Hustoft sier han ikke har stor tro på at dagens demonstrasjoner over hele landet vil føre til endring i tilbudet til bøndene.

– Forventningene og håpet til dagen i dag er at frustrasjonen vår blir synliggjort. Jeg er nok litt skeptisk til hva vi kommer til å oppnå, så ærlig må jeg være. Jeg tenker aksjonene er bra for samholdet og for jobben vi må gjøre frem mot neste år, sier han.

HOLDER SEG TIL EGET FYLKE: – Nå er det så strenge koronaregler at vi holder oss borte fra Oslo. De fleste samler seg med traktor for å kjøre på veien eller parkere langs veien, sier bondelagsleder i Rogaland, Marit Epletveit. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

På Sørlandet har det vært traktormarkeringer i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand i dag.

I Kristiansand har bønder fra hele Agder rullet inn for å vise at tilbudet regjeringen kom med ikke var godt nok. Nå mener de alvor.

Flere av de yngre bøndene sier de ikke kommer til å holde på i mange år dersom det ikke blir litt mer lønnsomt å jobbe lange dager, helger og helligdager for å sørge for sunn mat til norske bord.

HAR FÅTT NOK: Bønder på Sørlandet er med på aksjonen tirsdag. De har samlet seg med traktorer og plakater for å vise sin misnøye. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ved Jønsberg Videregående skole i Stange, som stadig utdanner agronomer, samlet ungdommer seg med plakater og traktorer for å aksjonere.

Det er elevenes eget initiativ å aksjonere. De er redd for sin framtid i landbruket.

AKSJONERER FOR FRAMTIDEN: Ungdommer ved Jønsberg Videregående skole i Stange, som utdanner agronomer, er redd for egen framtid i landbruket. «#Bondeopprør. Fordi vår generasjon må ha et bærekraftig norsk landbruk å arve», står det på en plakat som hang på en av traktorene som var med på aksjonen mandag. Tirsdag fortsetter ungdommene samme aksjon. Foto: Privat

I Bodø samlet bønder seg med traktorene sine utenfor rådhuset. Ordfører Ida Pinnerød (Ap) var til stede.

I Kristiansund kjørte de traktorkortesje gjennom bysentrum. Det samme skjedde utenfor Vikingskipet i Hamar.

AKSJONER: Det pågikk landsomfattende aksjoner også før helga og mandag. Flere traktorer dukket opp på Vinstra mandag. «Lag maten din sjølv, Erna» sto det på en pose med avfall fra norskprodusert mat. Foto: Dag Kessel / NRK Mandag var det også en aksjon i Tufsingdal i Innlandet. Foto: Jon Rune Bakken Bønder i Sandnes demonstrerte utenfor rådhuset med å legge fra seg kjeledressen, og kaste lua. Foto: Thomas Ystrøm / NRK Bøndene aksjonerte i Bergen utenfor Høyres hus før helga. Der leverte de møkk på en presenning. Foto: Cato H. Kristensen / NRK Bønder i Førde viste sin misnøye ved å tømme møkk utenfor rådhuset. Foto: EIRIK JOHNSEN / NRK Stad-ordfører Alfred Bjørlo holdt appell under en aksjon på Nordfjordeid fredag. – Jeg støtter hovedkravet om at bøndene må få en inntekt som er mer på linje med andre grupper i samfunnet, sa han. Foto: Benedikte Grov / NRK Det er tegnet sinte fjes på høyballer i Innlandet for å vise misnøye. Foto: Innlandet bondelag Olaug Bollestad møtte demonstrantene fra landbruket utenfor Stortinget etter torsdagens pressekonferanse. Foto: EIVIND MOLDE / NRK I Rakkestad møtte bønder opp med plakater med budskap som «Bollestad kan ta seg en bolle», og «Ingen mat uten bønder. Ingen bønder uten inntektsløft». Foto: Petter Larsson / NRK Flere traktorer samlet seg ved Bryggen i Bergen allerede før klokken sju fredag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Forstår frustrasjonen, men ...

Bondelaget mener en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift.

– Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, derfor er det brudd i forhandlingene, sier Bartnes.

Bøndene har bedt staten om 2,1 milliarder kroner i økte bevilgninger. Tilbudet fra staten lyder på 962 millioner kroner. Det er under halvparten av det bøndene ba om.

Hva er jordbruksoppgjøret? Jordbruksoppgjøret er en årlig forhandling mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det forhandles på vegne av alle bønder i Norge. I jordbruksavtalen presiseres det at bonden er en selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvaren sin, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket, og ikke minst hvordan vi skal fordele disse pengene. Gangen i jordbruksforhandlingene er slik at organisasjonene først blir enige om et felles krav på vegne av landbruket. Dette overleveres til regjeringen. Staten går gjennom kravet og kommer med sitt tilbud. Deretter går bondeorganisasjonene sammen, går igjennom tilbudet og bestemmer seg for om de vil gå videre med forhandlinger eller ikke. Kravet fra bøndene lagt fram: – Vi vil være bønder i framtida også

Landbruksminister Olaug Bollestad forstår at folk er frustrerte, men synes det er synd at de ikke fikk satt seg rundt bordet for å forhandle om jordbruksoppgjøret.

– KrF har i åtte år stilt opp for norsk landbruk. Det var vi beredt på å gjøre også i år. Jeg synes det er krevende. Fagorganisasjonene valgte på vegne av norske bønder å ikke åpne døra og legge krav og tilbud på bordet for å se på mulighetene. Et tilbud er ikke et sluttresultat, sier hun.

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) og fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) møtte bøndene under aksjonen i Kristiansand.

Bjørn Ropstad (KrF) sier han synes det er dumt at bøndene gikk fra forhandlingsbordet, og håper de kommer tilbake.

– Det beste nå hadde vært at de kom tilbake til forhandlingsbordet. Men jeg skjønner at de synes avstanden jo var for stor. Vi i KrF bryr oss om bøndene, og vi ønsker at bøndene skal lykkes, sier han.