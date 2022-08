Reagerte på unormale bevegelser i brua før kollapsen

Mandag morgen raste Tretten bru i Gudbrandsdalen sammen. På brua var det en bil og en lastebil – med en person i hvert kjøretøy.

Heldigvis slapp begge fra hendelsen uten en skramme.

Anita Bakken bor på Tretten. Hun har opplevd unormale bevegelser i brua når det har vært lastebiler på den sammen med henne.

– Det har vært en slags gynging i brua den siste tida, som ikke har vært der før.

Hun forteller at flere har merket det samme. Både de som har gått, syklet eller kjørt over brua og møtt på tyngre kjøretøy.

NRK har også snakket med flere som forteller at de har opplevd unormale bevegelser. Les også: Tirsdag kveld besluttet Statens Vegvevesen å stenge 14 fagverksbruer i tre rundt om i landet

Hvordan kunne det skje?

Påtaleansvarlig Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt forteller at dette er noe av det de undersøker nå.

UNDERSØKER: Påtaleansvarlig Hans Petter Ommedal forteller at de nå undersøker hvordan brua kunne rase. Foto: Alexander Nordby / NRK

Han bekrefter at det har vært stor trafikk på brua i det siste.

Nå undersøker de blant annet lyder som skal ha kommet fra brua i tiden før den kollapset.

– Politiet er veldig interesserte i å få belyst eksempelvis lyder opp mot en mulig knekk.

For politiet er det nå særdeles viktig å finne ut hvordan en bru som ble bygd for ti år siden kunne kollapse. Norske bruer prosjekteres med en levetid på 100 år.

Brua har i tillegg vært grundig inspisert de siste årene, og siste kontroll av brua var i juni.

Tretten bru Ekspandér faktaboks Tretten bru kollapset på morgenen 15. august 2022. På brua befant da en bil og en lastebil seg.

Brua ble åpnet 15.juni 2012. Brua erstattet den gamle fagverkbrua i stål fra 1895 på samme sted.

Den nye brua var ei fagverksbro i tre med to kjørefelt og fortau.

Tretten bru førte fylkesvei 254 over Gudbrandsdalslågen og E6.

Brua hadde en bredde på 10 meter. Hovedspennet var på 70 meter, totalt var brua 148 meter lang. Brua var av samme type konstruksjon som Perkolo bru ved Sjoa som kollapset i februar 2016.

Tretten bru er i veglistene klassifisert som en BK (bruksklasse) 10–60 veg. Det betyr 10 tonns akseltrykk og 60 tonns totalvekt.

Politiadvokat Ommedal forteller at det er et krevende arbeid å finne ut hvordan brua kunne rase etter bare ti år.

– Det er 1000 kroner-spørsmålet som vi prøver å finne ut, sier han.

Feil på lignende bru

Statens vegvesen fant en feil på den nå kollapsede Tretten bru under en inspeksjon i 2016. Inspeksjonen ble igangsatt etter Perkolo-bru i Sjoa kollapset. Den er laget på samme måte som Tretten bru.

Statens vegvesen opplyser at Tretten bru sist ble inspisert 3. juni i år. Det ble ikke funnet noe som førte til at brua ble erklært som trafikkfarlig.

Det ble funnet tre punkter som trengte vedlikehold, men tidsfristen for arbeidet er satt til 31. desember 2024.

Rapporten poengterer at det ikke var noe galt i å bygge Tretten bru etter kravene fra det gamle regelverket selv om et nytt var innført.

Visuell inspeksjon

Samferdselssjef i Innlandet, Aud M. Riseng, forteller at inspeksjonen av Tretten bru i juni ble gjort etter retningslinjene som Vegdirektoratet har. Det var en visuell inspeksjon, altså de får avdekket det de ser.

– Det er ofte da man oppdager ting, sier hun til NRK.

UKJENT: Samferdselssjef Aud Riseng er ikke kjent med at det skal ha vært unormale bevegelser i brua. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun sier det er sjokkerende og uforståelig at brua kollapset bare to måneder etterpå.

– Å finne svaret på hvorfor er en stor jobb.

Riseng har ikke kjennskap til at det skal ha vært unormale bevegelser i brua i tiden før kollapsen.

– Det vil alltid være bevegelser i ei bru, men hvis det hadde blitt meldt om uvanlige bevegelser hadde jeg visst om det, sier hun.

Hun er heller ikke kjent med at det skal ha kommet lyder fra brua, som vitner har fortalt til NRK, og som politiet nå undersøker.

– Hvis det er noen som har slik informasjon er det veldig viktig at vi eller politiet får vite om det.

Selskap har satt krisestab

Moelven Limtre AS har levert limtre til drøyt 200 bruer de siste 30 årene, også til Tretten bru. Den nå kollapsede brua er en av de største bruene som selskapet har vært med på å bygge.

Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre, opplyser at de har satt ned krisestab internt, og at de har stilt sine folk til disposisjon for å finne ut hva som er årsaken til kollapsen.

KRISESTAB: Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS sier at de har satt ned krisestab internt. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi går nå igjennom det vi har levert og gjort i forbindelse med Tretten bru. Vi bygger og leverer det vi er blitt bedt om og det er andre som har tar seg av beregningene. Per nå kan vi ikke se noe som burde vært gjort annerledes, sier Abrahamsen.

– Det er overraskende at brua faller fullstendig sammen og at det ikke er kommet noe forvarsel, legger han til.

Selv om det nå på kort tid har kollapset to trebruer, er han ikke bekymret for fremtiden til bruken av tre som materiale i bruer.

– Jeg tror det er riktig og viktig å bygge i tre. Det egner seg godt, og de skal bygges etter det samme grunnleggende regelverket for å sikre at den er trygg. Vi føler oss sikre på at trebruer er sikre, sier han.

STOR TRAFIKK: Det var stor trafikk på brua i tiden før den kollapset. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Heldigvis ble ingen skadd

Det var Plan arkitekter AS i Trondheim som tegnet brua på Tretten. Daglig leder Oddmund Engh skriver i en SMS til NRK at de ikke har noen kommentarer eller sitter på annen informasjon enn andre aktører.

De vil heller ikke spekulere i årsak da det må avdekkes av de undersøkelsene som er igangsatt.

– Vi er kun ansvarlig for design og form i en tidlig fase. Det er tragisk at den flotte brua har kollapset, men heldigvis ble ingen skadd, skriver Oddmund Engh.