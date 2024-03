Havarikommisjonen om Tretten bru: – Systemsvikt hos Statens vegvesen i 2016

Den andre delrapporten fra Havarikommisjonen er nå klar etter brukollapsen på Tretten 15. august 2022.

– Hovedpunktene i vår rapport er at det ble vist for lite forsiktighet ved planlegging, prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru, sier Ingvild Ytrehus, avdelingsdirektør hos Havarikommisjonen.

I tillegg viser rapporten at oppfølgingen av brua sviktet i 2016.

– Det er systemsvikt hos Statens vegvesen i 2016. Brua skulle enten vært stengt, eller begrenset for trafikk, da man fant alvorlige mangler ved Tretten bru, sier hun.

Ingvild K. Ytrehus er avdelingsdirektør for vei og landforsvar i Statens havarikommisjon. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Delrapport to har fokus på oppfølgingen av Tretten bru gjennom hele brua sitt livsløp, fra planlegging og til den kollapset.

Brukollapsen på Tretten Ekspander/minimer faktaboks Tretten bru var en bru på fylkesveg 254 i Innlandet. Den gikk over Gudbrandsdalslågen og E6 på Tretten i Øyer kommune.

Brua hadde bare vært i drift i ti år og to måneder da den plutselig kollapset 15. august 2022. En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.

Innlandet fylkeskommune har anslått kostnadene til totalt om lag 420 millioner kroner.

Havarikommisjonen konkluderte med at kollapsen trolig skjedde på grunn av dårleg kapasitet på diagonalene. En rekke andre fagverksbruer av samme materiale ble stengt etter kollapsen.

Det ble funnet store svakhetet på Tretten bru i 2016.

En midlertidig bru ble åpnet 30. juni 2023. Det blir jobbet med en permanent løsning.

Kunnskapen var ikke der

Delrapport én hadde fokus på de tekniske årsakene til kollapsen.

Rapporten fra PWC for Statens vegvesen ble lagt fram i januar, og den pekte på flere alvorlige feil og feilvurderinger etter brukollapsen.

Tretten bru kollapset mest sannsynlig som følge av blokkutriving i en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva.

– Det er overveiende sannsynlig at aktuelt bruddsted har vært utsatt for svekkelse over tid.

Illustrasjon om brukollapsen på Tretten fra Havarikommisjonen Du trenger javascript for å se video.

I rapporten står det at manglende kunnskap og læring etter tidligere hendelser er også en viktig årsaksforklaring til kollapsen av Tretten bru.

Ytrehus sier de norske fagfolkene ikke hadde kunnskap om blokkutrivning.

– Og den kunnskapen har egentlig ikke kommet fram før denne brua kollapset nå i 2022, sier Ytrehus. Les også Terje Brenden kjørte over Tretten bru da brua kollapset. Han var den første til å kjøre over.

Gjort tiltak

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, sier de registrerer at det er stort samsvar i funnene som er gjort tidligere.

– Det er en bekreftelse og gir en trygghet på at vegvesenet er på rett kurs med den tiltakspakken som vi allerede har iverksatt, sier han.

Kjell Bjørn Vinje er pressesjef hos Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Foreløpig har Statens vegvesen stengt og begrenset for trafikk 14 andre fagverksbruer i tre.

Statens vegvesen har også iverksatt flere tiltak for å følge opp bruforvaltninger.

Havarikommisjonen har delt råd om hvordan sikkerheten kan forbedres. Dette blir fulgt opp av Vegtilsynet.

Slik så brukollapsen ut ovenfra. Foto: Frode Meskau / NRK

– De anbefalingene går til Statens vegvesen og til Samferdselsdepartementet. Det går på både å følge opp bruforvaltningen og noen prinsipielle spørsmål om organiseringen og rollen i vegsektoren, sier Ytrehus.

Vinje i Statens vegvesen sier de allerede er godt i gang med tiltak. Les også Mari Slåen (24) havnet midt oppi ulykken på Tretten

Vil dekke kostnadene

I januar fikk Innlandet fylkeskommune nyheten om at regjeringen vil, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024, fremme forslag om at staten dekker kostnadene.

Innlandet fylkeskommune har anslått kostnadene til totalt om lag 420 millioner kroner.

Kostnadene går på opprydding, til midlertidig bru og hvordan ny permanent bru skal finansieres.