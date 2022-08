Kaotisk i trafikken på Tretten – kan bli langvarig

– Det er klart det er en stor belastning for de som bor der. Det er tett med trafikk, sier samferdselssjef i Innlandet, Aud M Riseng.

Etter at Tretten bru raste sammen i går er den sterkt trafikkerte E6 gjennom Gudbrandsdalen stengt og all trafikken må sluses gjennom sentrum.

I tillegg må lokalbefolkningen ta lange omveger for å komme seg fra den ene til den andre siden av Lågen.

Det kan bli langvarig.

Det vil helt klart ta lang tid før en ny bru er på plass og det er uvisst når E6 kan ryddes og åpnes igjen, sier Riseng.

RAST SAMMEN: Tretten bru raste sammen over E6 og det vil ta tid å rydde vegen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Knutepunkt

Ordføreren i Øyer, Jon Halvor Midtmageli var på veg til jobb mandag morgen og trodde det var en trafikkulykke som førte til at han måtte kjøre via Tretten sentrum.

– Så møter jeg det synet her, som er helt uvirkelig. Ja, det er slik du ser på film rett og slett.

Han sier situasjonen gir store utfordringer i trafikken lokalt.

– Dette er jo i sentrum av Tretten, så dette er den viktigste ferdselsåra vi har. Det er boliger på begge sider og flere arbeidsplasser. Så denne brua brukes veldig mye, og spesielt om morran og om eftan.

På det tidspunktet brua kollapset er trafikken størst, så det kunne potensielt vært veldig mange på brua da den raste sammen, sier ordføreren.

Lengre skoleveg

Innlandstrafikk bekreftet mandag at minst en skolebuss nettopp hadde kjørt over brua da den raste sammen klokka 07.30.

Nå er det mange som får lengre skoleveg.

– Det er snakk om en 25 minutter lengre rute for skolebussen, sier Riseng.

I tillegg får skoleelever som pleide å gå over brua kanskje rett til skolebuss nå som de må ta andre og lengre veger til skolen.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli og samferdselssjef i Innlandet fylke, Aud M. Riseng ved Tretten bru etter at den kollapset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det har vært mye logistikk og Riseng tør ikke garantere at alt går etter planen i dag.

– Men dette vil jo gå seg til i løpet av uka. For denne endringen vil jo vare helt til ny bru er på plass, sier Aud M. Riseng.

Midlertidig bru

Brua som kollapset går over elva Lågen og over E6. Brua ligger helt nede på vegen og stenger for all trafikk.

Nå er første prioritet å få ryddet og åpnet E6 for trafikk igjen

Øyer-ordfører Jon Halvor Midtmageli har fått beskjed om at de vil begynne å løfte vekk bruelementer fra vegen i løpet av ettermiddagen tirsdag.

– Så håper jeg E6 blir åpnet så fort som mulig så vi slipper den voldsomme trafikken gjennom sentrum her.

STENGT: Deler av broa sperrer fortsatt E6. Foto: Dag Kessel / NRK

For de som er avhengig av å farte frem og tilbake over brua i hverdagen kan det bli aktuelt å sette opp en midlertidig bru.

– Statens vegvesen har en bruberedskap som kanskje kan gi mulighet for å låne en midlertidig bru. Det har vært der tidligere, sier samferdseslssjef Aud M. Riseng.