19-åringen som er lærling på Mjøsbil på Tretten, var på veg til jobb mandag morgen. Arbeidsvegen fra Gausdal til Tretten går over Tretten bru.

Men da han skulle til å kjøre ut på brua datt brua sammen.

– Det var like før jeg havna uti, sier han.

Det var en utenlandsk turbuss foran han og begge måtte rygge fort tilbake for å komme seg vekk.

Brage Staum skulle til å kjøre over brua da den kollapsa. Han er preget. Du trenger javascript for å se video. Brage Staum skulle til å kjøre over brua da den kollapsa. Han er preget.

– Jeg hadde ikke forventa at dette skulle skje nei, sier han.

Det ble en brutal start på uka for mange på Tretten som er sentrum i Øyer kommune.

Buss på brua rett før kollapsen

Nærmeste nabo til brua, Atle Formo, våkna av et smell. Han spratt ut av senga og dro vekk gardina.

Da så han at brua lå i elva.

– Heldigvis skjedde det ikke da skolebussen passerte, sier han.

FORFERDELIG: Atle Formo bor rett ved brua. Han våkna av et smell og så brua lå i elva. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

To busser kjørte over brua før den kollapset.

Klokka 7.34 kollapset brua som både elevene, foreldre og andre bruker for å komme seg over Gudbrandsdalslågen og E6 på skole og jobb.

Men akkurat da den raste var det bare en personbil og en lastebil på brua. Sjåførene i begge bilene er i sikkerhet og uskadet.

– Det er uvirkelig og utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sier ordfører i Øyer Jon Halvor Midtmageli (Sp).

FLAKS: Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, mener det bare er flaks at ikke liv gikk tapt da brua kollapsa. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Det var det første han tenkte på siden brua raste på den tida da flest er på veg over brua til sentrum. En halv time før elevene skulle være på skolen.

Det kaller ordføreren flaks.

– Dette er ei bru som brukes av mange spesielt på morgenen, sier Jon Halvor Midtmageli.

Debrifing av hele bygda

Kollapsen av brua har satt en støkk i alle som bor på Tretten. Det er et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle. Og nesten alle bruker brua som nå har rast.

HELT SJUKT: Marit Holthe tror nesten ikke det hun ser når hun ser at brua har kollapsa. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Det er bare så vidt du tror det du ser. Det er helt sjukt, sier Marit Holthe som er overraska over at ei så ny bru har kollapsa.

Hun synes det er helt utrolig at det har gått bra med folk.

Kommunen har åpent samfunnshus i hele dag for de som enten har behov for å snakke med noen eller har spørsmål. For mange tenker på hvor nære det var at noen ble skadd.

På skolene har elvene vært samlet for å snakke om det som har skjedd. At brua raste rett etter at mange av dem hadde kommet seg på første skoledag.

Politiet sier det ikke er nooen opplysninger som tyder på at det er flere som kan være i vannet. De ber folk som har kjørt og sett hendelsen om å ta kontakt med politiet.

Redningasaksjonen er i ferd med å avsluttes og går over i en etterforskningsfase.

ETTERFORSKNING: Politiet skal etterforske hva som er årsaken til at brua kollapset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet er igjen sammen med berging og entreprenører slik at vi kan sikre kjøretøyene. Man kan aldri helt avskrive at det er flere i vannet, men det virker svært lite sannsynlig.