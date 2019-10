Presenterte den politiske plattformen i Bergen: – Skal bli Norges grønneste storby

På en pressekonferanse mandag kveld presenterte de fire byrådspartiene den politiske plattformen for Bergen 2019–2023 (ekstern lenke).

– Vi er stolte og glade for å ha fått til denne plattformen, og fått den godkjent av alle partiene i kveld, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Plattformen har fått navnet «Bergen - en god by for alle».

– For dette byrådet vil trygg økonomistyring ligge i bunn. Vi skal bli Norges grønneste by og levere en miljøpolitikk uten sidestykke.

Byluften blir viktig, og byrådspartiene vil fokusere konkret på flere tiltak for å nå byens klimamål.

– Vi mener klimavennlig politikk er en god politikk for å skape en by som er god å bo i for alle.

Se liste over hva byrådspartiene vil jobbe for de neste fire årene, lenger nede i saken.

Tirsdag vil partiene presentere det nye byrådet.

Bybanen til Åsane: – Vil sikre at den blir bygget så fort som mulig

– Vi garanterte bybanen til Åsane, det er uvanlig for et parti som oss å garantere noe. Men jeg opplever at dette er den ene tingen som forener oss.

Valhammer sier det er helt avgjørende for Åsane, Sandviken og byutviklingen. Han sier også at det er avgjørende for å doble kapasiteten i rushtiden.

– Det beste er å stå for det som er vedtatt. Dersom vi skulle byttet, ville det ført til forsinkelser.

Valhammer forteller at de nå ønsker å gjøre det på ordentlig vis, og samtidig sikre at bybanen blir bygget så fort som mulig.

– Vi vil bestille en utredning av tunnelalternativet i sentrum, som skal legges frem så fort som mulig. Den skal være så grundig at det skal være mulig å gå videre på den om vi ender opp med det resultatet, sier Valhammer.

Valhammer forteller at arbeidet vil gå sin gang. Han håper utredningen blir klar i løpet av neste år.

BYBANEN TIL ÅSANE: – Vi vil bestille en utredning av tunnelalternativet i sentrum. Den utredningen skal legges frem så fort som mulig, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

– Tidenes grønneste bergensbyråd

Thor Haakon Bakke (MDG) er ny i byrådet, og kaller årets valg for et klimavalg. Han forteller at barn og unge i år har sagt tydelig fra om vår tids største utfordring.

– Vi er utrolig stolt for å være med å danne tidenes grønneste bergensbyråd. Vi skal kutte utslippene med 50 prosent, og stake kursen mot et fossilfritt Bergen i 2023.

Bakke forteller at et bilfritt byliv vil gi plass til folk, og være en god by for barna.

– Vegtrafikken skal reduseres med 30 prosent i løpet av perioden. Det skal bli mindre attraktivt å velge bil.

ALTERNATIV TIL BIL: De fire byrådspartiene vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil i Bergen. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Bakke forteller at det vil komme flere bysykler, og at sykkelveiene vil bygges ut.

– Vi ønsker å utvide bysyklene til flere bydeler, og har diskutert om det er mulig å inkludere dette i Skyss sin billettordning.

Håkon Pettersen (KrF) sier han er glad for å kunne jobbe mot et grønt skifte.

– Jeg gleder meg til å samarbeide med MDG for å bygge Norges grønneste storby. Det å bygge en grønn og bærekraftig by er grunnleggende for KrF som kjenner et hellig alvor for å forvalte ressursene vi er gitt.

Det skal jobbes for at det blir billigere å reise kollektivt, enn å kjøre gjennom bomringen.

Bakke avslutter med at Bergen skal være en åpen by for alle - også for dyrene. Kommunen skal redusere kjøttforbruket, og minst en gang i uken skal det kun serveres vegetarmat i kommunens egne kantiner.

– Bergen er ikke bare for folk, men også for dyrene, sier Bakke.

Trygg på å styre som mindretallsbyråd

Det nye byrådet går også inn for gratis SFO for de yngste barna. I tillegg vil de innføre prinsipp om nærbarnehage og åpner også opp for kveldsbarnehage.

Erlend Horn (V) sier partiet gjennom plattformen vil kunne innfri deres viktigste løfter til velgerne.

– Dette handler om et bedre kollektivtilbud, fokus på miljø og en mer liberal og human rusomsorg.

Horn sier han er trygg på at de sammen skal bli et lag som skal styre byen på en trygg måte, på tross av at de er et mindretallsbyråd.

– Det er gledelig at vi skal gjøre dette innen ansvarlige, økonomiske rammer uten å øke eiendomsskatten. Dette har vært viktig for oss.

Pettersen sier partiene bryner seg på hverandre, og har argumentert seg frem til en god plattform.

– Det er så gøy med politikk når man er ulike partier som sitter sammen. Vi finner løsninger og de ulike fargene kommer frem. Bergen skal bli en bedre by for alle – aller mest for dem som trenger det mest.

Dette vil byrådspartiene jobbe for denne perioden:

Utrede tunnelalternativ for å bygge bybanen til Åsane.

Gratis SFO til førsteklassinger.

Innføre prinsipp om nærbarnehage og åpne for kveldsbarnehage

Redusere biltrafikken med 30 prosent.

Kutte 50 prosent av utslippene, sammenlignet med 1991, innen 2023.

Redusere personbiltrafikken i Bergen med 30 prosent innen utgangen av 2023, sammenlignet med 2013-nivå̊.

Få et fossilfritt Bergen innen 2030.

Innføre en kjøttfri dag i uken i kommunale kantiner.

Innføre bilfrie soner i alle bydeler, og i områder som Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nordnes og Sandviken.

Ha forsøk med stemmerett for 16-åringer.

Direktevalgte bydelsutvalg fra 2023.

Fem prosent av alle nyansatte skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en.

Alle innkjøp skal være utslippsfrie innen 2020.

Lavutslippssoner i sentrum.

Redusere taket for antallet cruiseskip til to og/eller antallet cruisepassasjerer til 5.000 passasjerer daglig.

Utvikle Dokken til Bergens første nullutslippsbydel.

Starte planlegging av en bybanetrasé langs Dokken og over til Laksevåg.

Evaluere ytre bomring etter ett år.

Åpne et nytt MO-senter for rusavhengige i sentrum.

Løfte sosialhjelp-satsene opp på SIFO-nivå.

Videreføre ordningen med skolegudstjenester.

Systematisk opplæring i sidemål fra tredjeklasse.

Prioritere svømmebasseng på Laksevåg.

FYSAK-anlegg i Laksevåg.

Realisere Slåtthaug ishall.

Gratis hormonell prevensjon for de under 16.

Bygge et nytt sykehjem i Laksevåg bydel.

Sandsli bo- og aktivitetssenter og Åsane sykehjem skal driftes i kommunal regi.

Slutte med konkurranseutsetting av hjemmetjenester.

Sikre Sentralbadet som scene for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche.

Bygge kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen.

Valgteknisk samarbeid

Ap har i flere uker forhandlet med MDG, SV, KrF og Venstre om byrådssamarbeid.

Etter lange forhandlinger var ble det tirsdag i forrige uke, endelig enighet om den politiske styringen i Norges nest største by.

SV måtte ut og KrF kom inn igjen i det som blir et mindretallsbyråd. Valhammer sa da til NRK at han gjerne skulle hatt med SV, men at den politiske avstanden mellom SV og KrF ble for stor.

Samarbeidspartiene er derfor avhengige av støtte fra SV og Rødt eller SV og Senterpartiet for å få flertall for forslagene sine i bystyret.

Tidligere i dag ble den første seieren sikret da Ap ble enig om et valgteknisk samarbeid med de to partiene i løpet av helgen.

SV og Rødt forplikter seg til å stemme på Ap sin ordførerkandidat, og får til gjengjeld en ekstra stilling i en av komitéene i bystyret.

Ap får både ordfører og varaordfører

Tidligere i dag bekrefter Marte Mjøs Persen (Ap) at hun fortsetter som ordfører. Hun får med seg Rune Bakervik (Ap) som varaordfører. Bakervik har siden juni vært byutviklingsbyråd.