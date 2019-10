Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen

Etter lange og harde forhandlinger er det endelig enighet om den politiske styringen i Norges nest største by.

Og partiet som har vært jokeren i nær sagt alle maktkonstellasjoner i Bergen siden 1980-tallet, Kristelig Folkeparti, er igjen tilbake i byrådskabalen, etter først å ha trukket seg i helgen.

Tirsdag kveld møtte forhandlingslederne for de fire partiene pressen.

Avstanden til SV ble for stor

– Vi har vært reelt klare for opposisjon, sier KrFs Håkon Pettersen til NRK.

– Men da vi i ettermiddag ble invitert tilbake i byråd i en firepartikonstellasjon, følte vi at det var et byrådssamarbeid vi kunne støtte, med partier vi står nærmere.

Og partiet som tapte maktkampen, var SV. I helgen var de inne i varmen, men avstanden til KrF gjorde at Aps byrådsleder Roger Valhammer til slutt valgte å holde SV utenfor.

– Jeg skulle gjerne hatt med SV. Men vi måtte erkjenne at den politiske avstanden ble for stor, sier Valhammer.

UTE: SVs Mikkel Grüner (til v.) har forhandlet med Thor Haakon Bakke (MDG) og Roger Valhammer (Ap) i mer enn fem uker. På oppløpssiden ble SV droppet. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Vi ble ofret

SVs gruppeleder Mikkel Grüner forteller at det var Venstre og MDG som krevde at KrF skulle tas inn igjen i byrådsforhandlingene på bekostning av SV.

– Vi ble ofret i et kynisk, politisk spill. Dette vitner om svak ledelse og svak lesning av det politiske landskapet, sier Grüner til NRK.

Han mener at dette byrådet lever farlig.

– Vi kommer ikke til å garantere for dette byrådet. Vi stemmer for det vi er for, og mot det vi er mot, sier Grüner.

Lite mindretall

Dermed er det Ap, V, MDG og KrF som skal styre byen i et mindretallsbyråd. De har bare 25 mandater i bystyret og trenger 34 for å ha flertall. Derfor må de hente støtte fra sak til sak.

– Den parlamentariske situasjonen er krevende. For at vi sammen skal kunne ta ansvar for viktige saker for byen, har jeg i dag valgt å invitere KrF tilbake. Jeg er glad for at de har takket ja, og at vi nå er enige om å danne et nytt byråd for Bergen, sier Valhammer.

Det nye byrådet blir historisk i den forstand at Miljøpartiet de grønne får politisk makt for første gang i Bergen.

Om det blir bybane over Bryggen eller i tunnel, vil verken MDG eller de andre partiene svare på før de legger frem sin politiske plattform i neste uke.

– Vi har sagt at vi er primært for bybane i tunnel, men at det viktigste er at Bybanen til Åsane blir bygget, sier MDGs Thor Haakon Bakke.